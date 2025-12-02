Elszólta magát az ukrán politikus: ész nélkül háborúzna tovább Putyinnal

Üzent a Kreml: kitűzték az időpontot, várják az amerikaiakat
Dmitrij Korcsinszkij abban bízik, az orosz elnök vissza fogja utasítani Trump béketervét.
Dmitrij Korcsinszkij, az ukrán Testvériség nevű párt vezetője arról beszélt a legújabb videóüzenetében, hogy Donald Trump amerikai elnök béketervének kudarcában bízik. Meglátása szerint azonban a háború folytatásáért csak Vlagyimir Putyin orosz elnök lehet a felelős, ha visszautasítja az amerikai elnök ajánlatát – szúrta ki az Index.
Korcsinszkij egyértelművé tette, hogy ellenzője a Trump béketervén alapuló háborús rendezésnek.
„Most csak Putyinban bízom, ő soha nem okozott csalódást. Mindig, amikor mi már készen álltunk a félkapitulációra, ő elutasította, és kijelentette, hogy tovább fog harcolni. Remélem, most is elutasítja azokat a javaslatokat, amelyeket maga küldött az Egyesült Államoknak, meggondolja magát, és úgy dönt, hogy folytatni kell a háborút” – jelentette ki Korcsinszkij.
Putyin már hétfőn felkészül a találkozóra.
Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP
