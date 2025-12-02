Ft
12. 02.
kedd
Mandiner Díj
háború Háború Ukrajnában orosz-ukrán háború Ukrajna Donald Trump Vlagyimir Putyin

Elszólta magát az ukrán politikus: ész nélkül háborúzna tovább Putyinnal

2025. december 02. 12:53

Dmitrij Korcsinszkij abban bízik, az orosz elnök vissza fogja utasítani Trump béketervét.

2025. december 02. 12:53
null

Dmitrij Korcsinszkij, az ukrán Testvériség nevű párt vezetője arról beszélt a legújabb videóüzenetében, hogy Donald Trump amerikai elnök béketervének kudarcában bízik. Meglátása szerint azonban a háború folytatásáért csak Vlagyimir Putyin orosz elnök lehet a felelős, ha visszautasítja az amerikai elnök ajánlatát – szúrta ki az Index.

Korcsinszkij egyértelművé tette, hogy ellenzője a Trump béketervén alapuló háborús rendezésnek.

„Most csak Putyinban bízom, ő soha nem okozott csalódást. Mindig, amikor mi már készen álltunk a félkapitulációra, ő elutasította, és kijelentette, hogy tovább fog harcolni. Remélem, most is elutasítja azokat a javaslatokat, amelyeket maga küldött az Egyesült Államoknak, meggondolja magát, és úgy dönt, hogy folytatni kell a háborút – jelentette ki Korcsinszkij.

Nyitókép: Diego Herrera Carcedo / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP

 

Összesen 17 komment

Csigorin
2025. december 02. 13:44
Oroszorszaggal haboruzni csak esz nelkul lehet, ertelmes ember belatja hogy nem gyozhet
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. december 02. 13:39
Mondjuk ki végre. Amikor Ukrajna 2022. márciusban felállt a tárgyalóasztaltól és csatamezőt választotta, akkor elvesztette a "megtámadott fél" morális pozícióját. Sőt mivel nem saját elhatározásól döntött így, hanem nyugati nyomásra, így lényegében a szuverenitását is elvesztette. Vagyis innentől proxyként cselekszik és a gazda állja a cechet, ők a lőteret és a humán célpontot adják. A cél pedig, hogy Oroszországnak minél drágább legyen a buli, illetve lehetőleg minél több embert veszítsen. Ukraja pedig a szolgálataiért kap egy csomó ellopható/visszaosztandó lóvét. A nép pedig még annál is sokkal rosszabbul fog élni, mintha annektálták volna. A hadurak mintademokráciája lesz, a minden jogállamok legjobbika, ahol a hadsereg tart majd rendet, akiknek a zsodját külföldről adják össze és ahol békeidőben ugyanúgy szart sem ér az emberi élet, mint háborúban. De persze EU tag is lesz, mert úgy könnyebb lepapírozni a pénzeket.
Válasz erre
2
0
clark
2025. december 02. 13:34
Korcsinszkij fiam (nomen est omen), ha annyira háborúznál akkor irány a front bazmeg.
Válasz erre
1
0
123321
2025. december 02. 13:34
büdösprolik. Nem kell tivább szurkolni és mémezni. Véget ért a háború. Az egyetlen kérdés, hogy még hányan halnak meg tök feleslegesen. Ukrajna bukó, csak a hisztis picsák (""tiszások"" :D) remegnek még egy kicsit.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!