Dmitrij Korcsinszkij, az ukrán Testvériség nevű párt vezetője arról beszélt a legújabb videóüzenetében, hogy Donald Trump amerikai elnök béketervének kudarcában bízik. Meglátása szerint azonban a háború folytatásáért csak Vlagyimir Putyin orosz elnök lehet a felelős, ha visszautasítja az amerikai elnök ajánlatát – szúrta ki az Index.

Korcsinszkij egyértelművé tette, hogy ellenzője a Trump béketervén alapuló háborús rendezésnek.

„Most csak Putyinban bízom, ő soha nem okozott csalódást. Mindig, amikor mi már készen álltunk a félkapitulációra, ő elutasította, és kijelentette, hogy tovább fog harcolni. Remélem, most is elutasítja azokat a javaslatokat, amelyeket maga küldött az Egyesült Államoknak, meggondolja magát, és úgy dönt, hogy folytatni kell a háborút” – jelentette ki Korcsinszkij.