Peszkov úgy vélekedett, hogy „a gyakorlatban fog kiderülni”, vajon Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök elbocsátása hatással lesz-e az ukrajnai rendezési tárgyalások sikerére. Megismételte, hogy Oroszország érdekelt ezek sikerében, ezért nem „megafon üzemmódban” fogja bonyolítani őket, és a médián keresztül semmilyen vitát sem szándékozik folytatni”.

A Kreml szóvivője nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az amerikai rendezési terv tartalmaz-e olyan pontot, amely kizárja Ukrajna NATO-ba való belépését, valamint arra sem, hogy Oroszország szerint ki adhatna ilyen garanciákat.

Azt javasolja, hogy a Reutersszel folytassunk megbeszélést, és ne Witkoff-fal?”

– kérdezett vissza Peszkov a telekonferencián. Egy másik kérdés kapcsán azt is kijelentette, hogy a Kreml nem oszthat meg semmilyen információt a volt szíriai elnök, Bassár el-Aszad moszkvai tartózkodásáról.