háború Háború Ukrajnában Ukrajna NATO orosz-ukrán háború Oroszország Vlagyimir Putyin Egyesült Államok

Üzent a Kreml: kitűzték az időpontot, várják az amerikaiakat

2025. december 01. 15:08

Putyin már hétfőn felkészül a találkozóra.

2025. december 01. 15:08
Kedd délután fogadja Vlagyimir Putyin orosz államfő Steve Witkoffot, az amerikai elnök különmegbízottját az ukrajnai rendezés ügyében a tervek szerint – jelentette be Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára hétfőn újságíróknak.

Elmondta, hogy Putyinnak hétfőn több nem nyilvános megbeszélése lesz a találkozóra való felkészülés jegyében.

A hét második felében Indiába készülő elnök programját nagyon sűrűnek és túlterheltnek nevezte, hozzátéve, hogy Vang Ji kínai külügyminiszterrel tartandó találkozó egyelőre nem szerepel benne.

Peszkov kirívó esetnek minősítette a Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) Novorosszijszk melletti olajkikötője ellen szombat éjjel végrehajtott ukrán dróntámadást. Rámutatott, hogy a célpont „nemzetközi jelentőségű és nemzetközi részvétellel működő létesítmény”.

A támadást követően Kazahsztán más útvonalakra irányította át az olajszállítását, a köztársaság külügyminisztériuma pedig tiltakozását fejezte ki Ukrajnánál, rámutatva, hogy a CPC infrastruktúrája elleni támadást a kétoldalú kapcsolatokra nézve káros cselekménynek tekinti.

Peszkov úgy vélekedett, hogy „a gyakorlatban fog kiderülni”, vajon Andrij Jermak ukrán elnöki kabinetfőnök elbocsátása hatással lesz-e az ukrajnai rendezési tárgyalások sikerére. Megismételte, hogy Oroszország érdekelt ezek sikerében, ezért nem „megafon üzemmódban” fogja bonyolítani őket, és a médián keresztül semmilyen vitát sem szándékozik folytatni”.

A Kreml szóvivője nem válaszolt arra a kérdésre, hogy az amerikai rendezési terv tartalmaz-e olyan pontot, amely kizárja Ukrajna NATO-ba való belépését, valamint arra sem, hogy Oroszország szerint ki adhatna ilyen garanciákat.

Azt javasolja, hogy a Reutersszel folytassunk megbeszélést, és ne Witkoff-fal?”

– kérdezett vissza Peszkov a telekonferencián. Egy másik kérdés kapcsán azt is kijelentette, hogy a Kreml nem oszthat meg semmilyen információt a volt szíriai elnök, Bassár el-Aszad moszkvai tartózkodásáról.

(MTI)

Nyitókép: Gavriil GRIGOROV / POOL / AFP

templar62
2025. december 01. 16:14
Ibis redibis nunkvám per bella peribis . ( Dodonai jóslat ).
nemmondom-3
2025. december 01. 15:29
Ursuláék nézhetik a konyhából a tévét.
