„Vagy kivonultok, vagy mi vesszük el” – Putyin kíméletlen ultimátumot küldött, miközben Trump a békéről beszél

Nem vicc: Istenként köszöntötték Putyint Indiában
Eközben a Nyugat Modi békeközvetítésében reménykedik.
Hatalmas pofont kapott a diplomácia: az orosz elnök minden kompromisszumot lesöpört az asztalról, és nyíltan megfenyegette Kijevet.
Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét figyelmeztetett, hogy az ukrán erőknek ki kell vonulniuk Ukrajna keleti, Donbasz régiójából, különben Oroszország elfoglalja azt – írja a BBC. A lap szerint az orosz elnök minden kompromisszumot elutasított a háború lezárásának módjával kapcsolatban.
„Vagy erővel szabadítjuk fel ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok hagyják el őket” – nyilatkozta Putyin az India Today-nek. A BBC kiemelte, hogy
Moszkva jelenleg a Donbasz mintegy 85%-át tartja ellenőrzése alatt.
A reakció ukrán részről sem maradt el: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen kizárta, hogy területet adjanak át az oroszoknak.
Putyin megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Donald Trump amerikai elnök elmondta: az amerikai béketervről tárgyaló küldöttei szerint az orosz vezető „szeretné befejezni a háborút”, miután a felek kedden Moszkvában egyeztettek. Az amerikai elnök megbízottja, Steve Witkoff – aki Moszkvában járt – várhatóan Floridában találkozik majd az ukrán delegációval.
