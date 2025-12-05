Ft
Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin

„Vagy kivonultok, vagy mi vesszük el” – Putyin kíméletlen ultimátumot küldött, miközben Trump a békéről beszél

2025. december 05. 06:54

Hatalmas pofont kapott a diplomácia: az orosz elnök minden kompromisszumot lesöpört az asztalról, és nyíltan megfenyegette Kijevet.

2025. december 05. 06:54
null

Vlagyimir Putyin orosz elnök ismét figyelmeztetett, hogy az ukrán erőknek ki kell vonulniuk Ukrajna keleti, Donbasz régiójából, különben Oroszország elfoglalja azt – írja a BBC. A lap szerint az orosz elnök minden kompromisszumot elutasított a háború lezárásának módjával kapcsolatban.

Ezt is ajánljuk a témában

„Vagy erővel szabadítjuk fel ezeket a területeket, vagy az ukrán csapatok hagyják el őket” – nyilatkozta Putyin az India Today-nek. A BBC kiemelte, hogy

Moszkva jelenleg a Donbasz mintegy 85%-át tartja ellenőrzése alatt.

A reakció ukrán részről sem maradt el: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyértelműen kizárta, hogy területet adjanak át az oroszoknak.

Putyin megjegyzései azt követően hangzottak el, hogy Donald Trump amerikai elnök elmondta: az amerikai béketervről tárgyaló küldöttei szerint az orosz vezető „szeretné befejezni a háborút”, miután a felek kedden Moszkvában egyeztettek. Az amerikai elnök megbízottja, Steve Witkoff – aki Moszkvában járt – várhatóan Floridában találkozik majd az ukrán delegációval.

Nyitókép forrása: Alexey NIKOLSKY / POOL / AFP

Tegnap
2025. december 05. 09:32
Tuners 2025. december 05. 07:26 Pontos, igazad van. A brit fősodrat hisztérikus háborús uszítása józan ésszel érthetetlen. De nyomják fullba. Ha késnek a vonatok, az Putyin. Ha rosszkor esik az eső, az is Putyin. Ha a Starmer kormány minden pénzedet elveszi, a hoholoknak küldi és téged elnyomorít, az is Putyin. Igaz, azt is nyomják, hogy Putyin már régen, többször is meghalt és különben is, a hősies ukránok már-már Moszvát ostromolják. Az angolok a legőrültebbek, a balti és északi patkányok társaságában.
