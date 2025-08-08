Így rajzolnák újra Ukrajnát – itt vannak a Trump–Putyin alku részletei

A Bloomberg értesülései szerint az Egyesült Államok és Oroszország tárgyalásokat folytat egy olyan egyezményről, amely lezárná az ukrajnai háborút, és hivatalosan is elismerné az Oroszország által a katonai invázió során elfoglalt területeket.

A két ország tisztviselői már egyeztetnek a területi kérdésekről, miközben készülnek Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök tervezett csúcstalálkozójára, amelyre akár már a jövő héten sor kerülhet.

Washington eközben igyekszik megnyerni Ukrajna és európai szövetségesei támogatását, bár a megállapodás létrejötte korántsem biztos. A források szerint Putyin követeli, hogy Ukrajna adja át Oroszországnak a teljes keleti Donbász-régiót, valamint a Krímet, amelyet az orosz erők 2014-ben törvénytelenül annektáltak. Ez Volodimir Zelenszkij ukrán elnöktől azt követelné meg, hogy elrendelje a csapatok kivonását a Kijev által még ellenőrzött luhanszki és donyecki területekről – ezzel olyan győzelmet adva át Moszkvának, amelyet az orosz hadsereg a 2022 februárjában indított teljes körű invázió kezdete óta katonailag nem tudott elérni.

Az egyezség Putyin számára jelentős diplomáciai sikert jelentene, mivel régóta törekszik arra, hogy az Egyesült Államokkal közvetlenül tárgyaljon a háború lezárásának feltételeiről, megkerülve Ukrajnát és annak európai szövetségeseit. Zelenszkij így akár egy „fogadd el vagy utasítsd el” alapon kínált megállapodás elé kerülhetne, amely ukrán területek elvesztését jelentené, míg Európa attól tarthat, hogy csupán egy tűzszünet ellenőrzésére szorítkozhat, miközben Putyin újjáépíti haderejét.

A hírek hatására csökkentek az amerikai államkötvényhozamok, esett az olajár, az ukrán kötvények erősödtek, a forint pedig közel egyéves csúcsra jutott az euróval szemben.

A jelenlegi tervek szerint Oroszország leállítaná offenzíváját a Herszon és Zaporizzsja régiókban a jelenlegi frontvonalakon, bár a részletek még változhatnak. Nem világos, hogy Moszkva hajlandó lenne-e feladni a jelenleg megszállt területeket, köztük Európa legnagyobb atomerőművét, a zaporizzsjait. Egyelőre sem a Fehér Ház, sem a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov, sem Ukrajna nem kommentálta a javaslatokat.

A források szerint a megállapodás célja a harcok befagyasztása, majd egy tűzszünet és technikai egyeztetések útján egy végleges békemegállapodás kidolgozása. Az Egyesült Államok korábban feltétel nélküli tűzszünetet sürgetett, hogy ezzel teremtsen tárgyalási alapot.

Putyin pénteken telefonon egyeztetett Hszi Csin-ping kínai elnökkel, Narendra Modi indiai miniszterelnökkel, valamint Dél-Afrika, Üzbegisztán, Kazahsztán és Fehéroroszország vezetőivel, hogy tájékoztassa őket augusztus 6-i moszkvai találkozójáról Trump megbízottjával, Steve Witkoff-fal.