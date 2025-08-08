Mindenkit utolér Zelenszkij haragja: előzetes letartóztatásba került két ember, a vád hazaárulás

Az ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Nyomozóiroda (NABU) két munkatársa van jelenleg előzetes letartóztatásban, akiket hazaárulással vádolnak, három alkalmazott ellen pedig közlekedési balesetek okozása miatt emeltek vádat, ellenük a nyomozás jelenleg is folyamatban van – mondta el Szemen Krivonosz, a NABU igazgatója pénteki kijevi sajtótájékoztatóján.

„Amint korábban is jeleztem, a NABU-nál azonnal két belső fegyelmi vizsgálat indult, és levelet intéztem az Ukrán Biztonsági Szolgálathoz (SZBU), amelyben kértem, hogy adjanak át olyan anyagokat, amelyek alátámasztják, hogy e két munkatárs orosz befolyás alá került. Tegnap az egyikükkel kapcsolatban levelet kaptam az SZBU-tól, de nem kaptam engedélyt tartalmának nyilvános közzétételére” – fejtette ki Krivonosz.

Megjegyezte, hogy még várja az SZBU válaszát a másik munkatárssal kapcsolatban, és kérni fogja az anyagok nyilvánosságra hozatalának engedélyezését. „Kérni fogok további anyagokat, és várom a választ a másik munkatársról. Kérni fogom az engedélyt is, hogy nyilvánosságra hozhassam az általam megkapott anyagokat. Nem látom okát annak, hogy ezeket el kellene titkolni az ukrán társadalom, az irodánk munkatársai és a nemzetközi partnerek elől.

Arra is kérném a biztonsági szolgálatot, hogy tegyék közzé nyilvánosan az összes rendelkezésükre álló anyagot mindkét munkatársról”

– emelte ki az igazgató. A NABU július 21-én, hétfőn közölte, hogy az SZBU bírósági végzés nélkül házkutatásokat tartott 15 alkalmazottjánál.

A legtöbb érintettet közlekedési balesetben való részvétellel gyanúsították, míg másokat orosz kapcsolatokkal.

Külön kiemelték, hogy a NABU nyomozói közül őrizetbe vették az egyik regionális igazgatóság vezetőjét, Ruszlan Mahamedraszulovot. Az SZBU hangsúlyozta, hogy a sürgős nyomozati cselekmények bírósági határozat nélküli végrehajtása nem sérti a törvényt azokban az esetekben, amikor az ilyen határozatok beszerzése „információszivárgást okozhat, és különösen árthat az agresszor országgal való együttműködés kivizsgálásának”. Később az SZBU és a főügyészi hivatal bejelentette, hogy leleplezték az orosz titkosszolgálatok egyik ügynökét, aki beépült a NABU-ba – emlékeztetett az Ukrajinszka Pravda hírportál.

Meghátrált Zelenszkij

A NABU-alkalmazottaknál tartott tömeges házkutatások utáni napon, kedden az ukrán parlament megszavazta azt a törvényjavaslatot, amely a főügyészség irányítása alá helyezi a mostanáig független intézményekként működő NABU-t és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészséget (SZAP).

Zelenszkij még aznap este aláírta a törvényt. A törvényjavaslat elfogadása után

Ukrajna több városában tiltakozó megmozdulásokat tartottak, és nyugati vezetők is bírálták Kijevet a korrupcióellenes szervek függetlenségének megszüntetése miatt.

Szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök saját törvényjavaslatot terjesztett be, amelynek kidolgozásában a NABU és a SZAP is részt vett. A NABU közleményében megerősítette, hogy az elnöki indítvány visszaállítja a két korrupcióellenes szerv függetlenségét, és felszólította a parlamentet annak mielőbbi elfogadására.