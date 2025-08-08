Kispadra tették a súlytalan Zelenszkijt, nélküle döntenek a békéről

Megállapodtak! Jön a Trump–Putyin-találkozó – már a helyszín is megvan
A Kreml megerősítette hírt.
Donald Trump a jelek szerint annyira nem bízik abban, hogy Zelenszkijjel béke lehet Ukrajnában, hogy nélküle tárgyalja le a tűzszünetet Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán elnöknek saját országa sorsának döntésénél sem osztottak lapot.
Lélegzetvisszafojtva várja a világ Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök jövő heti találkozóját. A két nagyhatalom vezetője hosszú évek óta először ül le személyesen tárgyalni az ukrajnai helyzetről. Megjegyeznénk, pont az történik, amit Orbán Viktor régóta megjósolt: személyes találkozó nélkül nem lehet békét kötni.
A miniszterelnök a Patrióta YouTube-csatornájának úgy fogalmazott, ha lesz tárgyalás, ha közvetlenül le tudnak ülni egymással, akkor nagyon gyorsan eljuthatunk a tűzszünethez.
Hogy pontosan hol találkozik a két államfő, egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
Valószínű, hogy valamelyik közel-keleti ország lesz a célpont, de felmerült, hogy esetleg Budapestre hozzák a csúcstalálkozót.
Óriási siker lenne, ha Magyarországon érnének el eredményt.
Beszédes ugyanakkor, hogy egy embert egyelőre teljesen kihagynak az eseményekből: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyelőre csak a közösségi oldalain kommentálgatja a folyamatokat, még nem osztottak neki lapot. Noha az amerikaiak felvetették egy háromoldalú megbeszélés lehetőségét is, Moszkva egyelőre nem kért ebből és a jelek szerint annyira Trump sem bízik Zelenszkijben, hogy rögtön odaengedje az asztalhoz.
Sőt, már feltételnek sem nevezte azt a kitételt, hogy létrejöjjön a Zelenszkij-Putyin találkozó. Korábbi hírek szerint az amerikaiak nem terveznek hosszútávon Zelenszkijjel, sőt, lassacskán már inkább az akadályt látják benne. Tavasszal felröppent az is, hogy esetleg leváltsák és már az utódját is keresték Ukrajnában. Erre tett rá egy lapáttal az ukrán elnök érthetetlen döntése a korrupcióelleni hivatalok lefejezéséről. Ez ekkora botrányt okozott az országban, hogy végül kénytelen volt teljesen visszakozni. Az arcvesztést ugyanakkor nem kerülhette el.
A háttérben az is lehet, hogy Ukrajna, egyelőre bármit is döntenek is a nagyhatalmak, nem számol a békével. Erre utalt Irina Verescsuk, az ukrán elnöki iroda hivatalvezető-helyettese. Véleménye szerint hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni, szerinte elhúzódnak még a harcok. Trump pedig megelégelte a patthelyzetet és inkább átvette a kezdeményezést, hogy egyszer és mindenkorra lezárja az ukrajnai harcokat.
Irina Verescsuk hivatalvezető-helyettes arra hívta fel a figyelmet, hogy szerinte hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni.
A jelek szerint tehát egyik fél sem bízik abban, hogy Zelenszkijjel béke lehet.
Ezt a véleményt pedig saját népe is osztja az elnöknek. Zelenszkij népszerűsége drasztikus zuhanásba kezdett az elmúlt hónapokban. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMIS) legfrissebb felmérése alapján a bizalmi index májusban még 74 százalékon állt, júniusban 65-re, júliusra pedig már csak 58 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a bizalmatlanság aránya is nőtt: míg júniusban 30 százalék nem bízott az elnökben, augusztus elejére ez az arány már 35 százalékra emelkedett.
De nem csak az ukrán elnök nézi kispadról az eseményeket: egész Nyugat-Európa bealudt a háború menetébe és teljesen kimaradnak a tárgyalásokból annak ellenére, hogy a harcok a kontinensünkön zajlanak. Orbán Viktor péntek reggel is azt sürgette, hogy akár még az amerikai-orosz tárgyalás előtt, vagy közvetlenül utána, de a francia elnöknek és a német kancellárnak mindenképp el kell utazni Moszkvába Putyinhoz.
A Kossuth Rádióban kezdte a péntek reggelt Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő az Otthon Start programról és a családoknak juttatott támogatásokról is beszélt, de leszögezte: Európa két vezetőjének minél előbb találkoznia kellene az orosz elnökkel.
Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP