Ft
Ft
29°C
15°C
Ft
Ft
29°C
15°C
08. 08.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 08.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Európa kispad Ukrajnában Moszkva béke tűzszünet elnök Donald Trump Vlagyimir Putyin

Kispadra tették a súlytalan Zelenszkijt, nélküle döntenek a békéről

2025. augusztus 08. 11:39

Donald Trump a jelek szerint annyira nem bízik abban, hogy Zelenszkijjel béke lehet Ukrajnában, hogy nélküle tárgyalja le a tűzszünetet Vlagyimir Putyinnal. Az ukrán elnöknek saját országa sorsának döntésénél sem osztottak lapot.

2025. augusztus 08. 11:39
null

Lélegzetvisszafojtva várja a világ Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök jövő heti találkozóját. A két nagyhatalom vezetője hosszú évek óta először ül le személyesen tárgyalni az ukrajnai helyzetről. Megjegyeznénk, pont az történik, amit Orbán Viktor régóta megjósolt: személyes találkozó nélkül nem lehet békét kötni. 

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

Hogy pontosan hol találkozik a két államfő, egyelőre nem hozták nyilvánosságra. 

Valószínű, hogy valamelyik közel-keleti ország lesz a célpont, de felmerült, hogy esetleg Budapestre hozzák a csúcstalálkozót. 

Ezt is ajánljuk a témában

Beszédes ugyanakkor, hogy egy embert egyelőre teljesen kihagynak az eseményekből: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyelőre csak a közösségi oldalain kommentálgatja a folyamatokat, még nem osztottak neki lapot. Noha az amerikaiak felvetették egy háromoldalú megbeszélés lehetőségét is, Moszkva egyelőre nem kért ebből és a jelek szerint annyira Trump sem bízik Zelenszkijben, hogy rögtön odaengedje az asztalhoz. 

Ezt is ajánljuk a témában

Sőt, már feltételnek sem nevezte azt a kitételt, hogy létrejöjjön a Zelenszkij-Putyin találkozó. Korábbi hírek szerint az amerikaiak nem terveznek hosszútávon Zelenszkijjel, sőt, lassacskán már inkább az akadályt látják benne. Tavasszal felröppent az is, hogy esetleg leváltsák és már az utódját is keresték Ukrajnában. Erre tett rá egy lapáttal az ukrán elnök érthetetlen döntése a korrupcióelleni hivatalok lefejezéséről. Ez ekkora botrányt okozott az országban, hogy végül kénytelen volt teljesen visszakozni. Az arcvesztést ugyanakkor nem kerülhette el. 

A háttérben az is lehet, hogy Ukrajna, egyelőre bármit is döntenek is a nagyhatalmak, nem számol a békével. Erre utalt Irina Verescsuk, az ukrán elnöki iroda hivatalvezető-helyettese. Véleménye szerint hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni, szerinte elhúzódnak még a harcok. Trump pedig megelégelte a patthelyzetet és inkább átvette a kezdeményezést, hogy egyszer és mindenkorra lezárja az ukrajnai harcokat. 

Ezt is ajánljuk a témában

A jelek szerint tehát egyik fél sem bízik abban, hogy Zelenszkijjel béke lehet. 

Ezt a véleményt pedig saját népe is osztja az elnöknek. Zelenszkij népszerűsége drasztikus zuhanásba kezdett az elmúlt hónapokban. A Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMIS) legfrissebb felmérése alapján a bizalmi index májusban még 74 százalékon állt, júniusban 65-re, júliusra pedig már csak 58 százalékra csökkent. Ezzel párhuzamosan a bizalmatlanság aránya is nőtt: míg júniusban 30 százalék nem bízott az elnökben, augusztus elejére ez az arány már 35 százalékra emelkedett. 

De nem csak az ukrán elnök nézi kispadról az eseményeket: egész Nyugat-Európa bealudt a háború menetébe és teljesen kimaradnak a tárgyalásokból annak ellenére, hogy a harcok a kontinensünkön zajlanak. Orbán Viktor péntek reggel is azt sürgette, hogy akár még az amerikai-orosz tárgyalás előtt, vagy közvetlenül utána, de a francia elnöknek és a német kancellárnak mindenképp el kell utazni Moszkvába Putyinhoz. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Brendan Smialowski / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Arisztokrata
2025. augusztus 08. 12:00
Ám Orbán Viktort én MEGHÍVNÁM ide a két világvezető mellé. CSAK JÓL JÁRNÁNAK!
Válasz erre
0
0
Coollog
2025. augusztus 08. 11:48
Ez neki nem büntetés, igazából gesztus. Az elkerülhetetlen keserű végeredményt nem kell sajátjaként elismernie, csak tudomásul venni. Ukrajnát sokkal inkább megalazná, ha a készülő alku -ami az egyedüli lehetőség- velük történne.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!