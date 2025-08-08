Kispadra tették a súlytalan Zelenszkijt, nélküle döntenek a békéről

Sőt, már feltételnek sem nevezte azt a kitételt, hogy létrejöjjön a Zelenszkij-Putyin találkozó. Korábbi hírek szerint az amerikaiak nem terveznek hosszútávon Zelenszkijjel, sőt, lassacskán már inkább az akadályt látják benne. Tavasszal felröppent az is, hogy esetleg leváltsák és már az utódját is keresték Ukrajnában. Erre tett rá egy lapáttal az ukrán elnök érthetetlen döntése a korrupcióelleni hivatalok lefejezéséről. Ez ekkora botrányt okozott az országban, hogy végül kénytelen volt teljesen visszakozni. Az arcvesztést ugyanakkor nem kerülhette el.

A háttérben az is lehet, hogy Ukrajna, egyelőre bármit is döntenek is a nagyhatalmak, nem számol a békével. Erre utalt Irina Verescsuk, az ukrán elnöki iroda hivatalvezető-helyettese. Véleménye szerint hiú ábránd a háború gyors befejezésében bízni, szerinte elhúzódnak még a harcok. Trump pedig megelégelte a patthelyzetet és inkább átvette a kezdeményezést, hogy egyszer és mindenkorra lezárja az ukrajnai harcokat.