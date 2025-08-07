Bejött, amit Orbán Viktor hónapok óta jósol: csak így juthatunk el a valódi békéhez

Donald Trump megválasztott amerikai elnök csütörtökön jelentette be, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök találkozót kért tőle. Közben Vlagyimir Dzsabarov, az orosz parlament felsőházának nemzetközi ügyekkel foglalkozó bizottságának első helyettes vezetője egy interjúban arról beszélt, hogy Magyarországot ideális helyszínnek tartja a megbeszéléshez. A magas rangú orosz politikus szerint Orbán Viktor miniszterelnök mindkét vezető biztonságát garantálni tudná.

MTI, 2025. február 19.

„Fejvesztett kapkodás indult az európai vezetők között, pedig minden a forgatókönyv szerint alakul, csak nem az ő forgatókönyvük szerint, hanem Orbán Viktor forgatókönyve szerint – mondta Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a Facebook-oldalán közzétett videóban szerdán. Orbán Balázs emlékeztetett, hogy a magyar miniszterelnök tavaly júliusban a békemisszió első ütemének lezárását követően jelentést küldött valamennyi európai államfőnek, ahol elmondta, hogy Donald Trump a megválasztását követően azonnal béketárgyalásokat fog kezdeményezni Amerika és Oroszország között. »Így is történt. És azt is elmondta, hogy ha az európaiak nem jönnek föl saját békestratégiával, akkor az oroszok és az amerikaiak a fejük fölött fognak megegyezni« – tette hozzá.”

Tények-interjú, 2025. május 17.

„Sokat dolgozott Magyarország a tűzszünet és a béke érdekében, mert nem volt más, aki ezt a munkát vállalja, ha visszaemlékszünk az egy évvel ezelőtt történtekre. De aztán januárban szerencsére jött az új amerikai elnök, átvette a zászlót, és ma a béke zászlaját ő tartja magasra. Egy dolgunk van: támogassuk az amerikai elnököt. Nekem az a meggyőződésem, hogy amíg az amerikai elnök és az orosz elnök között nem lesz egy ugyanolyan tárgyalás, mint ami volt az amerikai elnök és az ukrán elnök között, addig béke sem lesz.”

Interjú a Patrióta YouTube-csatornáján, 2025. július 09.

„Én biztos vagyok abban, ezt inkább öreg rókaként mondom, aki azért sok mindent látott már a diplomáciában, sőt a ma hivatalban lévő európaiak mindegyikénél többet, hogy itt akkor lesz tűzszünet és béke, hogyha lesz személyes találkozó az orosz és az amerikai elnök között. Tehát a telefon nem fog segíteni. Ha lesz tárgyalás, ha közvetlenül le tudnak ülni egymással, akkor nagyon gyorsan eljuthatunk a tűzszünethez. Ha nem jön létre egy személyes találkozó, akkor ez hosszú-hosszú hónapokig lesz ilyen keserves, mint amilyen most.”

Pódiumbeszélgetés az MCC Feszten, 2025. augusztus 2.

„... jól ismerve mindkét szereplőt, hogy ennek a háborúnak nem lesz vége addig, amíg az Amerikai Egyesült Államok elnöke és az Orosz Föderáció elnöke nem ülnek le egymással, és ketten egymással meg nem állapodnak. Itt se a jog, se a bonyolult diplomáciai műveletek nem vezetnek eredményre. Az kell, hogy a két nagyon erős, katonailag talán legerősebb vezetője a világnak leüljön, és megegyezzen. És ne csupán az orosz–ukrán háborúról, hanem egyezzen meg minden olyan kérdésről, amely a világ számára fontos.”

Nyitóképünk archív: Vlagyimir Putyin orosz (b) és Donald Trump amerikai elnök kezet fog a kétoldalú megbeszélésük kezdetén a világ 19 legfejlettebb gazdaságú és vezető feltörekvő országát, valamint az Európai Uniót tömörítő húszas csoport, a G20 kétnapos csúcstalálkozójának első napi ülésén Oszakában 2019. június 28-án, Mihail Klimentyev, MTI/MTVA