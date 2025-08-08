Német vélemény: Oroszország és Amerika tárgyal Ukrajnáról – az EU megint csak nézi

A Berliner Zeitung szerzője, Nicolas Butylin szerint az Európai Unió számára a mostani események diplomáciai szégyenletesek: az USA és Oroszország tárgyalni fog Ukrajna jövőjéről. Pont úgy, ahogy a globális nagyhatalmak elképzelik.

Mindeközben az EU, amely végül is a világ második legnagyobb gazdasága, helyet foglalhat a gyerekek asztalánál. Ott Brüsszel, Berlin, Párizs és London vezető politikusainak el kell ismerniük: a nagy döntéseket, legalábbis ebben az évtizedben, máshol fogják meghozni, és nem itt. Az Értékek Uniójának geopolitikai befolyása olvadóban van, írja a szerző.

A publicista úgy látja: az EU körüli legújabb fejleményeket tekintve joggal beszélhetünk egy „kudarcot vallott kontinensről”.

Miközben Donald Trump amerikai elnök kemény kézzel és tárgyalási képességekkel diktálja a vámokat, és Vlagyimir Putyin, a Kreml vezetője több mint három éve hoz létre katonai bázisokat mindössze néhány órás repülőútra Berlintől, az EU és a kontinens legfontosabb állam- és kormányfői túlterhelt gondnokokként viselkednek. De még Merz, Macron, Starmer vagy Von der Leyen sem tudja megállítani az épület szétesését.

Egy amerikai ingatlanbefektető ellopja a show-t Merz és Macron elől, fogalmaz a szerző. Míg a német kancellár és számos más kormányfő sürgős telefonhíváson keresztül értesült Trump terveiről, a francia elnök „nem volt elérhető”. Ahogy Meloni olasz miniszterelnök is. „És ez nem egy rossz burleszkfilm jelenete. Nem, valójában a mélyreható európai működési zavarok kifejeződése. Nincs egység. Nincs jövőkép. Nincs stratégia. Ehelyett: diplomáciai sokk.”

Az a tény, hogy az Egyesült Államok különlegesen kinevezett különleges tárgyalója, Steve Witkoff – egy ingatlanbefektető, akinek nincs sok külpolitikai tapasztalata – Moszkvában tárgyal Putyinnal, önmagában is geopolitikai kuriózum lenne, teszi hozzá a publicista. „Az a tény azonban, hogy Brüsszelben látszólag senki sincs, aki akár távolról is egyenlő félként állna ebben a folyamatban, azt mutatja, hogy az EU kikerült a versenyből.

Egy 450 milliós kontinens, egy óriás gazdasági erejével – de egy jelentéktelen feltörekvő piac külpolitikai befolyásával.”

Eközben heves találgatások keringenek a lehetséges csúcstalálkozó helyszínéről. Itt sem valószínű, hogy az EU szerepet játszik. A Kreml megerősítette, hogy Putyin és Trump közvetlen találkozóját tervezik „a következő napokban”. A helyszínről szintén „elvileg megállapodtak” – magyarázta Jurij Usakov, Putyin külpolitikai tanácsadója, a részleteket pedig most az amerikaiakkal közösen dolgozzák ki. Az a lehetőség, hogy Brüsszelt, Berlint vagy Párizst akár házigazdaként is fontolóra vegyék, kizártnak tűnik.

Sok minden arra utal, hogy a találkozóra vagy egy semleges harmadik országban (Törökországban vagy Szaúd-Arábiában), vagy akár orosz vagy amerikai területen kerül sor – Európa ismét kimaradt. Svájcnak, talán még Ausztriának is vannak külső esélyei.

Ez a pont, folytatja a szerző, rávilágít Európa geopolitikai marginalizálódására: A kontinenst már nem is tekintik komolyan semleges tárgyalási terepnek.

Az olyan fontos kérdéseket, mint a biztonság és a hatalmi politika, már régóta máshol tárgyalják.

„És igen, Orbán Viktor, akit egyébként gyakran az EU enfant terrible-jének gúnyolnak, már 2022 októberében megjósolta: az ukrajnai háborút nem Kijevben vagy Brüsszelben, hanem Moszkva és Washington között fogják eldönteni – hangsúlyozta a Berliner Zeitung által szervezett panelbeszélgetésen. Most, 2025 nyarán, közel három évvel később, eljött az idő – és Európa a támogató szereplő szerepét játssza” – fogalmaz a Berliner Zeitung szerzője.

Egy európai földön dúló háborúnak Európa nélkül is vége szakadhat. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök most végignézheti, ahogy Ukrajna sorsáról két hegemón tárgyal. És az EU? Udvariasan bólogatni fog, és megvárja, mit hoz ki a tárgyalásokból „Trump apuka” (Mark Rutte szavaival élve) – zárja sorait a publicista.

Nyitókép: Trump és Putyin korábbi találkozója (Kremlin Press Office / Handout / ANADOLU AGENCY / Anadolu via AFP)