Trump egy asztalhoz ültetné Zelenszkijt Putyinnal

A bejelentés azután érkezett, hogy Trump különmegbízottja, Steve Witkoff szerdán Moszkvában járt, ahol Putyinnal találkozott. Sem a Fehér Ház, sem a Kreml nem árult el részleteket arról, hogy pontosan miről tárgyaltak. A Kreml közleménye szerint a megbeszélés „konstruktív” volt.

Most, hogy Trump és Putyin találkozója megerősítést nyert, és valószínűleg a jövő héten kerül rá sor, – az euronews szerint – a legnagyobb kérdés, hogy mikor találkozhat Volodomir Zelenszkij az orosz elnökkel?

Witkoff moszkvai látogatása után Trump azt mondta, „jó esély van” arra, hogy

hamarosan személyesen találkozzon az orosz és az ukrán vezetőkkel együtt, hogy megvitassák az ukrajnai háború befejezését.

Amikor arról kérdezték, hogy Zelenszkij és Putyin beleegyezett-e egy háromoldalú csúcstalálkozóba, Trump azt mondta, hogy ennek „igen jó kilátásai vannak”, de nem árult el részleteket.

Csütörtökön a Kreml ugyanakkor lehűtötte a kedélyeket az ukrán elnökkel való találkozót illetően.

Először is azt javasoljuk, hogy a Trumpal való kétoldalú találkozó előkészítésére koncentráljunk, és azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy ez a találkozó sikeres és eredményes legyen”

– mondta Usakov. Usakov megjegyezte, hogy a háromoldalú csúcstalálkozó ötlete felmerült Trump különmegbízottja, Witkoff és Putyin szerdai moszkvai tárgyalásain is, de a Kreml ezt az opciót egyelőre „kommentár nélkül” hagyta.

Trump és Zelenszkij szerdán este külön telefonbeszélgetést folytatott Witkoff Putyinnal való találkozója után. „Közös álláspontunk a partnereinkkel teljesen világos – a háborúnak véget kell vetni. És ezt becsületesen kell megtenni. Ukrajna mindenképpen megvédi függetlenségét. Mindannyiunknak tartós és megbízható békére van szükségünk. Oroszországnak véget kell vetnie az általa indított háborúnak” – mondta Zelenszkij.

Később megismételte Kijev prioritásait: „Először Oroszországnak kell beleegyeznie a tűzszünetbe. Másodszor – egy vezetők közötti találkozó, hogy egy ilyen találkozó valóban tartós békéhez vezethessen. Harmadszor – hosszú távú biztonság. Ez az Egyesült Államokkal és Európával együtt lehetséges.”

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN, Brendan SMIALOWSKI, Olga MALTSEVA / AFP