Ft
Ft
27°C
18°C
Ft
Ft
27°C
18°C
08. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
Orbán Viktor
migráció
migráció
energiaválság
energiaválság
orosz-ukrán háború
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ukrajna Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Trump egy asztalhoz ültetné Zelenszkijt Putyinnal

2025. augusztus 07. 16:14

Egyikükkel már biztosan találkozik nemsokára.

2025. augusztus 07. 16:14
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt róla, az Egyesült Államok és Oroszország elnökei megállapodtak egy találkozóban a „közeljövőben”, a Kreml szerint a helyszín is eldöntött. Donald Trump amerikai elnök és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin a közeljövőben találkoznak, jelentette be csütörtökön a Kreml, hozzátéve, hogy a helyszín és a hely „elvileg” már meg van határozva. A csúcstalálkozót a jövő hétre tervezik, mondta Putyin külügyi tanácsadója, Jurij Usakov, megjegyezve, hogy az ilyen események megszervezése időt vesz igénybe, így a pontos dátum még nem biztos.

Ezt is ajánljuk a témában

A bejelentés azután érkezett, hogy Trump különmegbízottja, Steve Witkoff szerdán Moszkvában járt, ahol Putyinnal találkozott. Sem a Fehér Ház, sem a Kreml nem árult el részleteket arról, hogy pontosan miről tárgyaltak. A Kreml közleménye szerint a megbeszélés „konstruktív” volt.

Most, hogy Trump és Putyin találkozója megerősítést nyert, és valószínűleg a jövő héten kerül rá sor, – az euronews szerint – a legnagyobb kérdés, hogy mikor találkozhat Volodomir Zelenszkij az orosz elnökkel?

Witkoff moszkvai látogatása után Trump azt mondta, „jó esély van” arra, hogy

hamarosan személyesen találkozzon az orosz és az ukrán vezetőkkel együtt, hogy megvitassák az ukrajnai háború befejezését.

Amikor arról kérdezték, hogy Zelenszkij és Putyin beleegyezett-e egy háromoldalú csúcstalálkozóba, Trump azt mondta, hogy ennek „igen jó kilátásai vannak”, de nem árult el részleteket.

Csütörtökön a Kreml ugyanakkor lehűtötte a kedélyeket az ukrán elnökkel való találkozót illetően. 

Először is azt javasoljuk, hogy a Trumpal való kétoldalú találkozó előkészítésére koncentráljunk, és azt tartjuk a legfontosabbnak, hogy ez a találkozó sikeres és eredményes legyen” 

– mondta Usakov. Usakov megjegyezte, hogy a háromoldalú csúcstalálkozó ötlete felmerült Trump különmegbízottja, Witkoff és Putyin szerdai moszkvai tárgyalásain is, de a Kreml ezt az opciót egyelőre „kommentár nélkül” hagyta. 

 Trump és Zelenszkij szerdán este külön telefonbeszélgetést folytatott Witkoff Putyinnal való találkozója után. „Közös álláspontunk a partnereinkkel teljesen világos – a háborúnak véget kell vetni. És ezt becsületesen kell megtenni. Ukrajna mindenképpen megvédi függetlenségét. Mindannyiunknak tartós és megbízható békére van szükségünk. Oroszországnak véget kell vetnie az általa indított háborúnak” – mondta Zelenszkij. 

Később megismételte Kijev prioritásait: „Először Oroszországnak kell beleegyeznie a tűzszünetbe. Másodszor – egy vezetők közötti találkozó, hogy egy ilyen találkozó valóban tartós békéhez vezethessen. Harmadszor – hosszú távú biztonság. Ez az Egyesült Államokkal és Európával együtt lehetséges.”

Nyitókép forrása: FREDERICK FLORIN, Brendan SMIALOWSKI, Olga MALTSEVA / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
canadian-deplorable
2025. augusztus 07. 16:37
Mi lesz akkor, ha Putyin és Zselé ökölharcba keverednek és az asztalon agyalják egymást?
Válasz erre
0
0
Lisa
2025. augusztus 07. 16:28
Nem unja még?
Válasz erre
0
0
herden100
2025. augusztus 07. 16:23
Haggyadd már a koboldot. 🥰 GYERTEK HOZZÁNK: 🇭🇺 m.youtube.com/watch?v=NerzE7kWNgU&pp=ygURU3plbnQgaXN0dsOhbiBuYXA%3D
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!