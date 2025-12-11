Öveket becsatolni: a Washington Post szerint Ukrajna már 2027-ben csatlakozhat az Európai Unióhoz

A portál szerint a gyorsított uniós csatlakozás tervét számos európai ország aggodalommal fogadhatja. Egyes tagállamok attól tartanak, hogy az EU intézményei nem lennének felkészülve a hirtelen bővítésre, és a közösségi döntéshozatal lassulhat.

Ugyanakkor a terv támogatói azt hangsúlyozzák, hogy a gyors integráció nemcsak gazdasági előnyökkel járna, hanem jelentős politikai és biztonsági stabilitást is teremtene a régióban.