Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Von der Leyen Zelenszkij béketerv orosz-ukrán háború Európai Unió

Öveket becsatolni: a Washington Post szerint Ukrajna már 2027-ben csatlakozhat az Európai Unióhoz

2025. december 11. 12:11

Ez a béketerv egyik meghatározó pontja.

2025. december 11. 12:11
null

A Washington Post információi szerint Ukrajna és a háborúpárti európai vezetők béketerve értelmében

Ukrajnát 2027-ig szeretnék felvenni az Európai Unióba.

Egy ukrán tisztviselő szerint a tárgyalási csomag három fő dokumentumból áll: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron
  • a béketervből, 
  • a biztonsági garanciákból és 
  • a gazdasági helyreállítási tervből.

A portál szerint a gyorsított uniós csatlakozás tervét számos európai ország aggodalommal fogadhatja. Egyes tagállamok attól tartanak, hogy az EU intézményei nem lennének felkészülve a hirtelen bővítésre, és a közösségi döntéshozatal lassulhat. 

Ugyanakkor a terv támogatói azt hangsúlyozzák, hogy a gyors integráció nemcsak gazdasági előnyökkel járna, hanem jelentős politikai és biztonsági stabilitást is teremtene a régióban.

Ismert, a Tisza európai pártcsaládja Ukrajna gyorsított csatlakozása mellett áll, hiszen Manfred Weber többször is lenyilatkozta, hogy már önmagában a néppárti tagság feltétele is Ukrajna támogatása, de a szintén néppárti bizottsági elnök, Ursula von der Leyen is elmondta, hogy Ukrajnát 2030-ig gyorsított eljárásban fel kell venni az Európai Unióba. A kérdést egyébként a Tisza is megszavaztatta a saját, leendő kormányprogramjának gerincét adó konzultációjában, és a Tisza híveinek 58 százaléka támogatja Ukrajna uniós csatlakozását.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Ati Papa
2025. december 11. 13:18
Van egy olyan gyanúm, hogy a háború befejezése után Ukrajna Rögtön EU tag LESZ akár több ország tiltakozása ellenére is. Különben hová lesz eladva a sok millió tonna GMO-s gabona, betiltott rovar- és gombaölő szerekkel permetezett termék. Az amerikaiak nem fogják figyelembe venni a különböző, az EU-ban régóta érvénes növényvédelmi előírásokat. Az üzletben nincs barátság. Trump apu közli majd Orbán kisfiával, hogy szeretné aláírni Ukrajna EU csatlakozását. Különben ? Különben dühbe jön.
Válasz erre
0
0
hátakkor
2025. december 11. 13:06
Arisztotelész a Hermeneutika 9. könyvében azt írja, hogy a jövőbeli eseményekről nem tudunk jelentéseket tenni. Például ha azt mondom, hogy holnap lesz tengeri csata, ez nem is igaz, nem is hamis. Mint ahogy ennek a tagadása sem.
Válasz erre
2
0
AnarchyInTheEU
2025. december 11. 13:05
Mármint melyik EU-hoz csatlakozna? A kétsebességes EU-ban ők max. a leszakadó részhez, ahol a franciák, németek, románok lesznek. Na oda csatlakozhat.
Válasz erre
2
0
a-bukott-baloldal-nagy-bibikkel
2025. december 11. 13:01
2127 a reális csatlakozási dátum.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!