Szexuális erőszak, emberölés, terrorcselekménnyel fenyegetés, súlyos testi sértés – ezekért ülnek a Szőlő utcai fiatalok
Összesen 57-en vannak az intézetben, akiket a bíróság ítélt el, vagy döntött előzetes letartóztatásukról.
Egy dologban biztosak lehetünk, most már egyetlen olyan ellenzéki, baloldali, liberális sem lesz, aki majd bocsánatot kér azért, hogy miket hazudozott, hisztizett össze.
„Nekem erről, főleg a videó felvétel hatására egy húsz éves ügy jutott eszembe, amikor a magyar liberális közvélemény és főleg a sajtója bemutatta, hogy milyen is az, amikor a tényektől teljesen függetlenül akar hisztériát kelteni az országban. Józsikát, a cigány kisfiút (a Józsikából akkor még az következett, hogy fiúról van szó) valaki karddal leszúrta egy tömegközlekedési eszközön. Ez a Gyurcsány korszak eleje, az akkori 95 százalékos liberális sajtófölény azonnal rasszista bűncselekményt kiáltott, amelyet természetesen a magyar jobboldal és a Fidesz nyakába akartak varrni, barna eső ugyebár.
Aztán kiderült, hogy »Józsika« nem 12 éves 25 kilós vézna szemüveges kisfiú, hegedűtokkal a hóna alatt, mert az ügy elején ez így volt eladva, hanem a magyar férfilakosság háromnegyedénél nagyobb növésű kamasz. Aztán elkapták a támadóját is, aki szintén cigánynak vallotta magát és egészen véletlenül volt nála egy kard, amikor összeszólalkozott a »Józsikával«. Ez azonban nem akadályozta meg a liberálisokat, hogy az egész ügyet rasszista támadásként futtassák végig a médián és tüntessenek. Egyedül Tamás Gáspár Miklósban volt annyi becsület, hogy miután a tényállás nyilvánvalóvá vált, bocsánatot kért a szerepléséért az ügyben. Az eset évekig mérgezte még a magyar közéletet. Amúgy »Józsikából« sorozatbűnöző lett, az elkövető azonban jó útra tért a későbbi sajtóhírek szerint.
Az amúgy szörnyű ügyből nem sok mindent tanultunk akkor, a konfliktus igazi oka kibeszéletlen marad, a liberális közvélemény pedig semmilyen formában nem volt hajlandó reflektálni a saját undorító szerepére az ügy tényeinek hazugságokra cserélésében. Az újságolvasó nyilván sosem tájékozott egy konkrét, nyomozás alatt álló ügy részleteiről. Mindent elmond, hogy egyes ellenzéki politikusok a teljesen abszurd vádjaikat olyan sejtetésekkel akarják megtámogatni, hogy »öltönyös« embereket láttak bemenni egy intézménybe. Viszont egy dologban biztosak lehetünk, most már egyetlen olyan ellenzéki, baloldali, liberális sem lesz, aki majd bocsánatot kér azért, hogy miket hazudozott, hisztizett össze.”
Nyitókép: képernyőfotó
Ezt is ajánljuk a témában
Összesen 57-en vannak az intézetben, akiket a bíróság ítélt el, vagy döntött előzetes letartóztatásukról.