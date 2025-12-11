„Nekem erről, főleg a videó felvétel hatására egy húsz éves ügy jutott eszembe, amikor a magyar liberális közvélemény és főleg a sajtója bemutatta, hogy milyen is az, amikor a tényektől teljesen függetlenül akar hisztériát kelteni az országban. Józsikát, a cigány kisfiút (a Józsikából akkor még az következett, hogy fiúról van szó) valaki karddal leszúrta egy tömegközlekedési eszközön. Ez a Gyurcsány korszak eleje, az akkori 95 százalékos liberális sajtófölény azonnal rasszista bűncselekményt kiáltott, amelyet természetesen a magyar jobboldal és a Fidesz nyakába akartak varrni, barna eső ugyebár.

Aztán kiderült, hogy »Józsika« nem 12 éves 25 kilós vézna szemüveges kisfiú, hegedűtokkal a hóna alatt, mert az ügy elején ez így volt eladva, hanem a magyar férfilakosság háromnegyedénél nagyobb növésű kamasz. Aztán elkapták a támadóját is, aki szintén cigánynak vallotta magát és egészen véletlenül volt nála egy kard, amikor összeszólalkozott a »Józsikával«. Ez azonban nem akadályozta meg a liberálisokat, hogy az egész ügyet rasszista támadásként futtassák végig a médián és tüntessenek. Egyedül Tamás Gáspár Miklósban volt annyi becsület, hogy miután a tényállás nyilvánvalóvá vált, bocsánatot kért a szerepléséért az ügyben. Az eset évekig mérgezte még a magyar közéletet. Amúgy »Józsikából« sorozatbűnöző lett, az elkövető azonban jó útra tért a későbbi sajtóhírek szerint.