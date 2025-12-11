Letartóztatták Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját

Lehullt a lepel: többszörös visszaeső, erőszakos bűnöző, aki a Szőlő utcai javítóintézetből kiszivárgott videón látható
A 26 éves férfi jelenleg hivatalos személy elleni erőszak miatt tölti büntetését.
A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját.
Ahogy arról kedden beszámoltunk, a kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt. Szerdán az is kiderült, hogy a rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok.
Csütörtökön a bíróság letartóztatta Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját
– értesült a 24.hu. Kovács-Buna ellen azzal a váddal indult eljárás, hogy egy fiatal fejét a padba verte, majd kirángatta onnan, és rá is taposott a földön fekvő fiatalra. A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Kovács Katalin megerősítette, hogy az ügyészség elrendelte a nevelési szakterületen dolgozó férfi letartóztatását az ügyben.
A bíróság csütörtökön dönt a rendészeti vezető és egy további gyanúsított letartóztatásáról is, akiket azzal vádolnak, hogy ablakkilinccsel bántalmazták a fiatalokat az intézményben. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egymás után hallgatja meg a vádlottakat.
Ezt is ajánljuk a témában
A 26 éves férfi jelenleg hivatalos személy elleni erőszak miatt tölti büntetését.
Nyitókép: Pixabay