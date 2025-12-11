Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kovács-Buna Károly letartóztatás javítóintézet ügyészség

Letartóztatták Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját

2025. december 11. 13:02

A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját.

2025. december 11. 13:02
null

Ahogy arról kedden beszámoltunk, a kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt. Szerdán az is kiderült, hogy a rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok.

Csütörtökön a bíróság letartóztatta Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját

– értesült a 24.hu. Kovács-Buna ellen azzal a váddal indult eljárás, hogy egy fiatal fejét a padba verte, majd kirángatta onnan, és rá is taposott a földön fekvő fiatalra. A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Kovács Katalin megerősítette, hogy az ügyészség elrendelte a nevelési szakterületen dolgozó férfi letartóztatását az ügyben. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

A bíróság csütörtökön dönt a rendészeti vezető és egy további gyanúsított letartóztatásáról is, akiket azzal vádolnak, hogy ablakkilinccsel bántalmazták a fiatalokat az intézményben. Az ügyben eljáró nyomozási bíró egymás után hallgatja meg a vádlottakat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Pixabay

Összesen 60 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Grogu
2025. december 11. 16:32
"A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját." - ez most komoly vagy csak megint viccelnek?? 15 évig folyamatosan ez ment!! 15 év után ez valóban nagyszerű teljesítmény, ráadásul fél éve erről az új diriről is tudtak már a rendőrök. Ha nem kerül nyilvánosságra a felvétel, akkor nem biztos hogy így lett volna... Ja és pár hete még azt harsogta a pocakos meg a többiek, hogy nincs kiskorú érintett és minden rendben a gyermekvédelmi rendszerben.
Válasz erre
0
0
Kerezs
•••
2025. december 11. 15:35 Szerkesztve
Abban szerintem mindenki egyetért, hogy a törvények mindenkire egyenlően vonatkoznak. A vizsgálat elindult. (nem az ellenzék érdeme, max. ők csak előre menekülnek, csontokat dobálnak, amióta kiderült, latyakosék pedofil ügye, meg amióta a kábszis celebek is terítéken vannak) Már előzetes is van, és aki bűnös el is fogják ítélni. A "szegény gyerekek" aki bent vannak vallomásaiból viszont nehéz lesz kihámozni az igazságot. Szuper- hozzászólónak 2,5 év tapasztalata(talán belülről), nekem 15 év tapasztalatom (kívülről) van. Bizton állíthatom, hogy akik bekerültek, nem ok nélkül vannak bent, ugyanis az ilyen típusú büntetés eléréséhez nagyon sokat kell tenni.( Valójában alig lehet bekerülni ez nem "az" a nevelőintézet) Zöme remek színész, pszichiáter, manipulátor. Alapból azt sem értettem soha, hogy miért megy ép elméjű ember egy ilyen helyre dolgozni.
Válasz erre
0
0
nem-vagyok-pedofil-tehat-nem-vagyok-fideszes
2025. december 11. 15:09
Mielőtt megkezdődne az ugatás, ajvékolás, halkan elmondom, hogy én eltöltöttem közöttük 2,5 évet! VOLT BÖRTÖNTÖLTELÉKEK SZAVAZNAK A FIDESZRE!!!Mielőtt megkezdődne az ugatás, ajvékolás, halkan elmondom, hogy én eltöltöttem közöttük 2,5 évet! VOLT BÖRTÖNTÖLTELÉKEK SZAVAZNAK A FIDESZRE!!!Mielőtt megkezdődne az ugatás, ajvékolás, halkan elmondom, hogy én eltöltöttem közöttük 2,5 évet! VOLT BÖRTÖNTÖLTELÉKEK SZAVAZNAK A FIDESZRE!!!Mielőtt megkezdődne az ugatás, ajvékolás, halkan elmondom, hogy én eltöltöttem közöttük 2,5 évet! VOLT BÖRTÖNTÖLTELÉKEK SZAVAZNAK A FIDESZRE!!!Mielőtt megkezdődne az ugatás, ajvékolás, halkan elmondom, hogy én eltöltöttem közöttük 2,5 évet! VOLT BÖRTÖNTÖLTELÉKEK SZAVAZNAK A FIDESZRE!!!Mielőtt megkezdődne az ugatás, ajvékolás, halkan elmondom, hogy én eltöltöttem közöttük 2,5 évet! VOLT BÖRTÖNTÖLTELÉKEK SZAVAZNAK A FIDESZRE!!!Mielőtt megkezdődne az ugatás, ajvékolás, halkan elmondom, hogy én eltöltöttem közöttük 2,5 évet! VOLT BÖRTÖNTÖLTELÉKEK SZAVAZNAK A FIDESZRE!!
Válasz erre
0
2
RasPutin
2025. december 11. 15:06
pandalalaRasPutin 2025. december 11. 13:37 Van néhány még azonkívül is .... EMMI Budapesti fiatalkorúak börtöne (Szőlő utca). Kőbányai, Ihász utcai Javítóintézet és Fiatalkorúak Börtöne. Ihász u. 26 Helyett kőbányai családsegítő központ BÁRKA. Fiatalkorúak Országos Büntetés végrehajtási Intézete. Ajtósi Dürer sor Helyett vakok és gyengénlátók intézete.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!