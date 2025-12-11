Letartóztatták Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját

Ahogy arról kedden beszámoltunk, a kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt. Szerdán az is kiderült, hogy a rendőrség felügyelete és irányítása alá helyezik azokat a javítóintézeteket, ahol büntetőjogi eljárásban hozott döntés értelmében vannak fiatalok.

Csütörtökön a bíróság letartóztatta Kovács-Buna Károlyt, a Szőlő utcai javítóintézet volt megbízott igazgatóját

– értesült a 24.hu. Kovács-Buna ellen azzal a váddal indult eljárás, hogy egy fiatal fejét a padba verte, majd kirángatta onnan, és rá is taposott a földön fekvő fiatalra. A Központi Nyomozó Főügyészség szóvivője, Kovács Katalin megerősítette, hogy az ügyészség elrendelte a nevelési szakterületen dolgozó férfi letartóztatását az ügyben.