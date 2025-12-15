„Nem razziáról van szó” – megszólalt a rendőrség, miután bevonultak a gyermekotthonokba

kifejezetten a bűnmegelőzés területén dolgozó, illetve a gyermekekkel kapcsolatos ügyekre specializálódott, korábban ilyen jellegű felkészítésen, érzékenyítő képzésen részt vett rendőrök végzik ezt a munkát.

Mint írják, felmérik, megismerik a helyi viszonyokat, szokásokat, speciális igényeket, valamint természetesen az esetlegesen lappangó jogellenes helyzeteket, magatartásokat is, amelyek a gondoskodásban résztvevő gyermekeknek vagy a nevelő munkát végzőknek sérelmesek lehetnek.