„Nem razziáról van szó” – megszólalt a rendőrség, miután bevonultak a gyermekotthonokba

Nyílt levelet küldött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Szőlő utcai borzalmak után
Fontos kérést fogalmaztak meg.
A gyermekekkel kapcsolatos ügyekre specializálódott szakemberek végzik a munkát.
Mint arról beszámoltunk, a Szőlő utcai botrány után eldőlt, hogy országos szinten rendőrök veszik át a javítóintézeteket. Az ügyben még Orbán Viktor is megszólalt, aki a Mandinernek adott exkluzív interjújában azt is megerősítette, hogy öt ilyen intézet van Magyarországon, ezek élére pedig az elmúlt napokban váll-lapos rendőröket nevezett ki a belügyminiszter.
A rendőrség meg is kezdte a munkát, de nem csak a javítóintézetekben, az elmúlt napokban több gyermekvédelmi intézményben is megjelentek a munkatársaik, hogy megismerjék, felmérjék a helyi viszonyokat.
Közleményükben fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy nem razziáról van szó,
kifejezetten a bűnmegelőzés területén dolgozó, illetve a gyermekekkel kapcsolatos ügyekre specializálódott, korábban ilyen jellegű felkészítésen, érzékenyítő képzésen részt vett rendőrök végzik ezt a munkát.
Mint írják, felmérik, megismerik a helyi viszonyokat, szokásokat, speciális igényeket, valamint természetesen az esetlegesen lappangó jogellenes helyzeteket, magatartásokat is, amelyek a gondoskodásban résztvevő gyermekeknek vagy a nevelő munkát végzőknek sérelmesek lehetnek.
Fotó: MTI/Csudai Sándor