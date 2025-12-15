Ft
12. 15.
hétfő
rendőrség razzia javítóintézet

„Nem razziáról van szó” – megszólalt a rendőrség, miután bevonultak a gyermekotthonokba

2025. december 15. 06:48

A gyermekekkel kapcsolatos ügyekre specializálódott szakemberek végzik a munkát.

2025. december 15. 06:48
null

Mint arról beszámoltunk, a Szőlő utcai botrány után eldőlt, hogy országos szinten rendőrök veszik át a javítóintézeteket. Az ügyben még Orbán Viktor is megszólalt, aki a Mandinernek adott exkluzív interjújában azt is megerősítette, hogy öt ilyen intézet van Magyarországon, ezek élére pedig az elmúlt napokban váll-lapos rendőröket nevezett ki a belügyminiszter.

A rendőrség meg is kezdte a munkát, de nem csak a javítóintézetekben, az elmúlt napokban több gyermekvédelmi intézményben is megjelentek a munkatársaik, hogy megismerjék, felmérjék a helyi viszonyokat.

Közleményükben fontosnak tartották hangsúlyozni, hogy nem razziáról van szó,

kifejezetten a bűnmegelőzés területén dolgozó, illetve a gyermekekkel kapcsolatos ügyekre specializálódott, korábban ilyen jellegű felkészítésen, érzékenyítő képzésen részt vett rendőrök végzik ezt a munkát.

Mint írják, felmérik, megismerik a helyi viszonyokat, szokásokat, speciális igényeket, valamint természetesen az esetlegesen lappangó jogellenes helyzeteket, magatartásokat is, amelyek a gondoskodásban résztvevő gyermekeknek vagy a nevelő munkát végzőknek sérelmesek lehetnek.

Fotó: MTI/Csudai Sándor

chief Bromden
2025. december 15. 08:06
Köszönjük a "tapasztalt" libernyákoknak, Szőlő utcai akciójuk is sok szavazatot hozott a Fidesznek. Egy kérdésem lenne, maguktól ilyen idióták vagy kottából játszanak?
Válasz erre
0
0
states-2
2025. december 15. 07:29
Na majd a komcsi csürhe azon vergődik, hogy Orbán megszállta a gyermekotthonokat, ahol persze csak szerintük vannak gyerekek, amúgy köztörvényes bűnözők, sőt potenciális gyilkosok is vannak.
Válasz erre
0
0
Chekke-Faint
•••
2025. december 15. 06:52 Szerkesztve
Ugye megint a nem a nevén nevezzük a dolgokat lipcsi szokása ütött vissza. A börtönt kár volt átnevezi intézetenek. Vissza kell állatani az igazi és működését egyértelműen azonosító névre, Fiatalkoruak Börtönére. Ezt a lipcsik által pufogtatott gyerekotthont kellene rövidrezárni.
Válasz erre
0
0
