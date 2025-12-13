Ft
szőlő utca gyermekvédelem gyermek levél

Nyílt levelet küldött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Szőlő utcai borzalmak után

2025. december 13. 18:39

Fontos kérést fogalmaztak meg.

2025. december 13. 18:39
null

Nyílt levelet tett közzé a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Szőlő utcában történt borzalmak után. Az intézményt nem nevesítették, de az elmúlt napok eseményeinek ismeretében egyértelmű. Mint írják, mindenkitől azt kérik, hogy „ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket”.

„Napjainkban a közvéleményt joggal foglalkoztatják azok az esetek, amelyek a médiában a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatban jelentek meg egy-egy bűncselekményhez köthetően.

Ezekből az esetekből nem lehet a teljes gyermekvédelmi rendszer működésére általános következtetéseket levonni, hiszen az intézményekben dolgozó munkatársak elkötelezett és áldozatos munkát végeznek a rájuk bízott gyermekek biztonságáért és fejlődéséért.

Kérjük a társadalmat és a nyilvánosságot, hogy ne általánosítsanak néhány eset alapján és ezáltal ne bélyegezzék meg a gyermekvédelemben dolgozó szakembereket, munkatársakat.

Ez nem segíti sem azokat a gyermekeket, akik traumatizálva, sok problémával kerültek be a rendszerbe, sem azokat a szakembereket, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy számukra biztonságosabb, szeretetteljesebb és reménytelibb jövőt teremtsenek.

Tisztelettel kérjük, hogy a közbeszédben, a nyilvános fórumokon, média megjelenésekben kellő megértéssel és felelősségteljes tájékozódás igényével közelítsenek a gyermekvédelem kérdéseihez és kerüljék az általánosítást, rosszhír-keltést.

Közös felelősségünk az, hogy az elhivatott szakemberek továbbra is a gyermekvédelemben dolgozzanak, melynek egyik feltétele az, hogy más bűneiért ne nekik kelljen bűnhődniük” – írták nyílt levelükben, amelyet számos szakember nevében és aláírásával tettek közzé.

A Szőlő utcai ügy az Orbán Viktorral készült exkluzív Mandiner-interjúban is szóba került.

Fotó: Ficsor Márton/Mandiner

zabszem
2025. december 13. 20:25
Az egészségügyet is pont ugyanígy démonizálják... A mindenszaristák szokásos módszere.
Menő manó
2025. december 13. 20:05
Én naiv csak azt kérdezem a gyermekvédelmi szakemberek hol voltak eddig? Mert nem igaz, hogy nem tudtak, tudnak még hasonló esetekről, miért nem álltak ki eddig és jelezték felfelé XY -ok tetteit? Miért csak most szólnak? Azzal hogy "falaztak" ezeknek az embereknek, hagyták őket elhatalmasodni, mármint a bajt. És ezzel bizony akárhogy nem akarják most utólag, de magukra húzták ezt a bélyeget, bizony a falazással ők is részesei lettek ezeknek a szörnyűségeknek.
Galerida
2025. december 13. 20:01
Valaki leírhatná végre, hogy mit kellene tennie egy nevelőnek, amikor pl. a gyilkosságért őrizetben levő "fiatal" ismételt figyelmeztetés ellenére is terrorizálja a gyengébbeket. Felolvassa neki az Öreg néne őzikéjét, vagy virágénekeket énekel vele? Baromira szeretem azokat, akik hisznek a báránykákkal együtt selymes füvet legelgető oroszlán példájában, de az élet nem erről szól!
Ekrü123
•••
2025. december 13. 19:27 Szerkesztve
Egyetértek. A nagy vicsorgásban a ballibek nem veszik észre, hogy ezzel a hozzáállással csak azt érik el, hogy egyszerűen a gyermekvédelemben nem lesz ember aki ott dolgozzon. Senki sem szereti, ha csak amiatt mert van egy-két kirívó eset , pedofilnak vagy verőembernek bélyegzik meg. A gyermekvédelemben dolgozó embereknek inkább köszönet járna, mert kétlem, hogy akár, Dobrev, akár Magyar Péter vagy Szabó Tímea akárcsak egy napot is képes lenne a munkájukat elvégezni.
