Nyílt levelet küldött a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a Szőlő utcai borzalmak után

Ez nem segíti sem azokat a gyermekeket, akik traumatizálva, sok problémával kerültek be a rendszerbe, sem azokat a szakembereket, akik nap mint nap azért dolgoznak, hogy számukra biztonságosabb, szeretetteljesebb és reménytelibb jövőt teremtsenek.

Tisztelettel kérjük, hogy a közbeszédben, a nyilvános fórumokon, média megjelenésekben kellő megértéssel és felelősségteljes tájékozódás igényével közelítsenek a gyermekvédelem kérdéseihez és kerüljék az általánosítást, rosszhír-keltést.

Közös felelősségünk az, hogy az elhivatott szakemberek továbbra is a gyermekvédelemben dolgozzanak, melynek egyik feltétele az, hogy más bűneiért ne nekik kelljen bűnhődniük” – írták nyílt levelükben, amelyet számos szakember nevében és aláírásával tettek közzé.

A Szőlő utcai ügy az Orbán Viktorral készült exkluzív Mandiner-interjúban is szóba került.