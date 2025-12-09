„Aki elkövetett bűncselekményt, felelni fog” – közleményt adott ki a Belügyminisztérium a Szőlő utcai ügy kapcsán

Leütötték a szórakozóhelyen, azonnal meghalt: kiszivárgott a jegyzőkönyv, ez okozta a fiatal halálát
Lezárult a halottszemle, és a dokumentumokat a halott férfi családtagjai megkapták.
A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját.
A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt – közölte a Belügyminisztérium kedden az MTI-vel.
Ahogy azt Pintér Sándor belügyminiszter korábban bejelentette: arra is teljes kivizsgálást rendelt el, hogy a rendőrség hibázott-e az elmúlt években.
Bárki, aki elkövetett bűncselekményt vagy közreműködött abban, felelni fog az igazságszolgáltatás előtt – írták.
A közlemény szerint a kormány megerősítette a gyermekvédelmi intézmények biztonságát: rendőrök, iskolaőrök gondoskodnak a kiemelt intézményekben tartózkodó gyermekek biztonságáról.
(MTI)
Nyitókép: Transzparens újságírásért
