Ft
Ft
10°C
2°C
Ft
Ft
10°C
2°C
12. 09.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 09.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
szőlő intézmény rendőr Belügyminisztérium gyermekvédelem

„Aki elkövetett bűncselekményt, felelni fog” – közleményt adott ki a Belügyminisztérium a Szőlő utcai ügy kapcsán

2025. december 09. 16:30

A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját.

2025. december 09. 16:30
null

A kormány minden szükséges eszközzel támogatja az ügyészség munkáját, hogy kiderüljön, a Szőlő utcai javítóintézet vezetői vagy dolgozói követtek-e el eddig fel nem tárt bűncselekményt – közölte a Belügyminisztérium kedden az MTI-vel. 

Ahogy azt Pintér Sándor belügyminiszter korábban bejelentette: arra is teljes kivizsgálást rendelt el, hogy a rendőrség hibázott-e az elmúlt években. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait

Ejnye: a Medián véletlenül tönkretette Magyar Péter legfontosabb napjait
Tovább a cikkhezchevron

Bárki, aki elkövetett bűncselekményt vagy közreműködött abban, felelni fog az igazságszolgáltatás előtt – írták.

A közlemény szerint a kormány megerősítette a gyermekvédelmi intézmények biztonságát: rendőrök, iskolaőrök gondoskodnak a kiemelt intézményekben tartózkodó gyermekek biztonságáról.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Transzparens újságírásért

***

Összesen 64 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
salátás
2025. december 09. 18:17
Grogu-dzsini75 2025. december 09. 18:03 És 15 évig ez hogy mehetett? Nincs itt vmi furcsa szted? ----------- a sok szar sejtetés helyett igazán leírhatnád, megnyugodna a lelked is szerinted kiment a nyomozó, kapott tucatszám vallomást, de mivel a gonoszok (főkép a zórbán) leszóltak neki, ezért nem történt semmi. a nyomozó otthon 15évig röhögött a bántalmazottakon, néha a zórbánt is felhívták, hogy na milyen jól kibasznak a kölökkel. ez azért is teljesen logikus , mert őrült magas fideszes körökbe tartozik a csóka. ja nem mesélj hogy volt, kibaszott okosnak tűnsz
Válasz erre
1
0
kalmanok
2025. december 09. 18:08
Mit is mondott Tucson Bence pedesztények? 🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
0
4
ThunderDan
2025. december 09. 18:07
salátás: Igen. A "gaz" Orbán-kormány már eddig is számos ponton szigorított a Btk.-n, aminek az eredményei is láthatóak (sokkal több jogerősen elítélt, börtönbe zárt bűnelkövető).
Válasz erre
4
0
evass816
2025. december 09. 18:02
Egy másik, nagyjából szemléző felületen olvastam egy igen érdekes fb-ről származó idézetet azzal kapcsolatban, hogy pl. a Szőlő utában "ártatlan kis aranyos gyerekek" vannak-e, ahogyan a liberális hisztéria sikítja, vagy pedig "elítélt bűnözőpalánták a szegregátumokból, akiket erőszakos cselekményekért vittek oda". Véleményem szerint fontos lenne visszatérni azokhoz az állapotokhoz, amikor valóságos nevükön nevezzük a dolgokat, hátha oszlana tőle a rózsaszín homály bizonyos fejekben, és nem számítana az igazság ab ovo politikailag inkorrektnek...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!