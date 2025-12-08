Leütötték a szórakozóhelyen, azonnal meghalt: kiszivárgott a jegyzőkönyv, ez okozta a fiatal halálát

A halál oka az egyes számú csigolya sérülése és az agy vérellátását biztosító ér megszakadása volt – részletezi a Blikk, amelynek megszólalt a Morrison’s 2-ben meghalt 25 éves fiatalember családjának jogi képviselője, miután lezárult a halottszemle, és a dokumentumokat a halott férfi családtagjai megkapták – számol be a Magyar Nemzet. A jogi képviselő elmagyarázta azt is, hogy ez egy „ostorcsapás” jellegű sérülés, amelynek az az oka, hogy a feje valakinek hirtelen nagyon előre- vagy hátracsuklik.

Mint arról a Mandiner is beszámolt november 29-én a BRFK-ra éjjel fél 11 után érkezett bejelentés arról, hogy egy V. kerületi szórakozóhelyen bántalmaztak valakit. A kiérkező rendőrök megkezdték a fiatal férfi újraélesztését. A mentőszolgálat munkatársai átvették a folyamatot, és kórházba vitték a bántalmazottat, ott azonban az orvosi segítségnyújtás ellenére elhunyt. A rendőrség halált okozó testi sértés bűntettének gyanúja miatt indított eljárást, a feltételezett elkövető elszámoltatása és a körülmények tisztázása folyamatban van.