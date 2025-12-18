Ft
brfk csepelen rendőr

Nagy erőkkel keresik a négy hónapos csecsemőjével eltűnt édesanyát

2025. december 18. 10:07

A rendelkezésre álló adatok szerint a 29 éves szlovák állampolgárságú nő, Balogová Izabela a kisfiával, Szabó Ferenccel december 17-én dél körül csepeli otthonából ismeretlen helyre távozott.

2025. december 18. 10:07
null

 Eltűnt egy anya és a kisfia Csepelen, a 29 éves nőt és 4 hónapos gyermekét a rendőrök nagy erőkkel keresik - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a police.hu oldalon.

Azt írták, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint a 29 éves szlovák állampolgárságú nő, Balogová Izabela a kisfiával, Szabó Ferenccel december 17-én dél körül csepeli otthonából ismeretlen helyre távozott. Balogová Izabela körülbelül 170 centiméter magas, barna szeme van, eltűnésekor zöld színű, szőrmés kapucnis dzsekit, sötétkék, kapucnis pulóvert, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt. A gyermeket fekete babakocsiban vitte magával, a kisfiún sötétkék, szőrmés overál és macis sapka volt.

Őket keresi a rendőrség 

 

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitánysága kéri, hogy aki Balogová Izabela és Szabó Ferenc Zoltán tartózkodási helyéről információval rendelkezik - akár a névtelensége megőrzése mellett - tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon - áll a közleményben.

 

