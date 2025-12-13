Bencsik kimondta: a Szőlő utcaiak ügyének összemosása az állami gondozottakéval szemenszedett hazugság

Na, végre: feltették az eddigi legfontosabb kérdést a Szőlő utcai botrányban
A baloldal az esetre igyekszik politikai köntöst aggatni, holott nagyon nem ez lenne a legfontosabb.
Az újságíró szerint érdekes lenne megkérdezni azokat az áldozatokat, akiket ezek a fiatalkorúak kiraboltak, megerőszakoltak.
Mint ismert, Magyar Péter és a Tisza Párt tüntetést szervezett a Szőlő utcai botrányról kikerült videó után. Az egyértelműen látszik, hogy az ellenzék valamennyi pártja igyekszik a legnagyobb hasznot kihúzni mások tragédiájából, ami elég sok etikai kérdést vet fel. A liberális politikus a fogvatartottakat ártatlan gyerekekként emlegeti, valamint plüssmackóval hergeli a híveit.
Bencsik Gábor a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a téma kapcsán:
„Miután sokan még mindig ragaszkodnak ahhoz a fikcióhoz, hogy a Szőlő utcában ártatlan gyerekek vannak, rögzítsük újra:
ebbe az intézménybe KIZÁRÓLAG bűnvádi eljárás során, bírói ítélettel kerülhetnek tételes bűncselekmény elkövetésével vádolt fiatalkorúak, akik vagy jogerősen elítéltek, vagy a jogerős ítélet meghozatalára várnak.
Már maga az oda kerülés is bírói ítélettel történik, ami mögött minimum megalapozott gyanú áll, és fönnáll a szökés vagy bűnismétlés veszélye. Ez természetesen senkit nem jogosít föl arra, hogy ezeket a fogvatartottakat fizikailag bántalmazza, de a Szőlő utcaiak ügyének összemosása az állami gondozottakéval szemenszedett hazugság. (Érdekes volna egy-két interjú azokkal, akiket ezek a fiatalkorúak kiraboltak, megerőszakoltak. Hogy ők hogyan látják a problémát. Például vinnének-e nekik plüssmackót.)” – fogalmazott Bencsik.
A Szőlő utcai ügy az Orbán Viktorral készült exkluzív Mandiner-interjúban is szóba került.
A kormányfő lapunknak elmondta: rendőrök veszik át a javítóintézetet.
Fotó: MTI/Csudai Sándor