Bencsik kimondta: a Szőlő utcaiak ügyének összemosása az állami gondozottakéval szemenszedett hazugság

ebbe az intézménybe KIZÁRÓLAG bűnvádi eljárás során, bírói ítélettel kerülhetnek tételes bűncselekmény elkövetésével vádolt fiatalkorúak, akik vagy jogerősen elítéltek, vagy a jogerős ítélet meghozatalára várnak.

Már maga az oda kerülés is bírói ítélettel történik, ami mögött minimum megalapozott gyanú áll, és fönnáll a szökés vagy bűnismétlés veszélye. Ez természetesen senkit nem jogosít föl arra, hogy ezeket a fogvatartottakat fizikailag bántalmazza, de a Szőlő utcaiak ügyének összemosása az állami gondozottakéval szemenszedett hazugság. (Érdekes volna egy-két interjú azokkal, akiket ezek a fiatalkorúak kiraboltak, megerőszakoltak. Hogy ők hogyan látják a problémát. Például vinnének-e nekik plüssmackót.)” – fogalmazott Bencsik.

