szőlő utca botrány javítóintézet Bencsik Gábor

Bencsik kimondta: a Szőlő utcaiak ügyének összemosása az állami gondozottakéval szemenszedett hazugság

2025. december 13. 22:51

Az újságíró szerint érdekes lenne megkérdezni azokat az áldozatokat, akiket ezek a fiatalkorúak kiraboltak, megerőszakoltak.

2025. december 13. 22:51
null

Mint ismert, Magyar Péter és a Tisza Párt tüntetést szervezett a Szőlő utcai botrányról kikerült videó után. Az egyértelműen látszik, hogy az ellenzék valamennyi pártja igyekszik a legnagyobb hasznot kihúzni mások tragédiájából, ami elég sok etikai kérdést vet fel. A liberális politikus a fogvatartottakat ártatlan gyerekekként emlegeti, valamint plüssmackóval hergeli a híveit.

Bencsik Gábor a közösségi oldalán osztotta meg gondolatait a téma kapcsán:

„Miután sokan még mindig ragaszkodnak ahhoz a fikcióhoz, hogy a Szőlő utcában ártatlan gyerekek vannak, rögzítsük újra:

ebbe az intézménybe KIZÁRÓLAG bűnvádi eljárás során, bírói ítélettel kerülhetnek tételes bűncselekmény elkövetésével vádolt fiatalkorúak, akik vagy jogerősen elítéltek, vagy a jogerős ítélet meghozatalára várnak.

Már maga az oda kerülés is bírói ítélettel történik, ami mögött minimum megalapozott gyanú áll, és fönnáll a szökés vagy bűnismétlés veszélye. Ez természetesen senkit nem jogosít föl arra, hogy ezeket a fogvatartottakat fizikailag bántalmazza, de a Szőlő utcaiak ügyének összemosása az állami gondozottakéval szemenszedett hazugság. (Érdekes volna egy-két interjú azokkal, akiket ezek a fiatalkorúak kiraboltak, megerőszakoltak. Hogy ők hogyan látják a problémát. Például vinnének-e nekik plüssmackót.)” – fogalmazott Bencsik.

A Szőlő utcai ügy az Orbán Viktorral készült exkluzív Mandiner-interjúban is szóba került.

Fotó: MTI/Csudai Sándor

 

cirmos
•••
2025. december 14. 00:03 Szerkesztve
bicskei gyermekotthon, k. endre, kegyelmi ügy. a szőlő utcai botrány messze nem csak a szőlő utcáról szól. amúgy szép védekezés, fiatalkorú elítélteket bérben kúrni bizony szép dolog, nincs abban semmi rossz.
Válasz erre
0
1
Ízisz
2025. december 13. 23:40
Z. Holnap milyen szemenszedett hazugsággal akarják bemocskolni a miniszterelnököt és a kormányt??? Ezek még a csúszó mászó férgektől is undorítóbbak!!! Nem tudnak jobbak lenni a Fidesztől, de csalásokkal egy országot vezetnének hazaáruló férgek!!! 💯🤮🤬❗
Válasz erre
2
0
bagoly-29
2025. december 13. 23:28
Ha már a kiskorú és a fiatalkorú fogalmát összemossák, akkor miért ne tennék azt a gyerekgondozási intézet és a fiatalkorúak börtöne közt? Mivel ezt tudatosan csinálják, kilóg a pata!
Válasz erre
3
0
cserresznye
2025. december 13. 23:12
ez a tüntetés az abnormalitás netovábbja volt. vajon mit szólnak ehhez ezeknek a "védelemre szoruló , plüssmacit érdemlő gyerekeknek" az áldozatai?? Döbbenetes, hogy idáig süllyedt a politika. Ezzel nem azt mondom, hogy helyénvaló, amit a "neveltekkel egyesek tettek, de ez nem menti fel azokat, akiket bírói ítélettel ott tartanak.És ezek alá lovat adni, csak olyan személyiség torzult egyén akarhat, mint aki a jogsértők érdekében ma tüntetést szervezett, és arra elment.
Válasz erre
5
0
