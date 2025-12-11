Lehullt a lepel: többszörös visszaeső, erőszakos bűnöző, aki a Szőlő utcai javítóintézetből kiszivárgott videón látható

Szexuális erőszak, emberölés, terrorcselekménnyel fenyegetés, súlyos testi sértés – ezekért ülnek a Szőlő utcai fiatalok
Összesen 57-en vannak az intézetben, akiket a bíróság ítélt el, vagy döntött előzetes letartóztatásukról.
A 26 éves férfi jelenleg hivatalos személy elleni erőszak miatt tölti büntetését.
A Ripost megszellőztette: információik szerint a Szőlő utcai javítóintézetből kiszivárgott videón látható férfi többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző.
Mint írják, az illetőt korábban több alkalommal is elmarasztalták rablás, testi sértés és lopás miatt.
Még fiatalkorúként került a Szőlő utcai javítóintézetbe, ahol kezdettől fogva erőszakos, agresszív magatartást tanúsított.
Összesen 11 hónapot töltött ott fogvatartásban.
A bűncselekményeket azonban nem hagyta abba: 2024-ben hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték több éves börtönbüntetésre az akkor 25 éves férfit.
Jelenleg a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tartják fogva.
Ezt is ajánljuk a témában
Összesen 57-en vannak az intézetben, akiket a bíróság ítélt el, vagy döntött előzetes letartóztatásukról.
Nyitókép: Pixabay