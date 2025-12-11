Ft
12. 11.
csütörtök
Lehullt a lepel: többszörös visszaeső, erőszakos bűnöző, aki a Szőlő utcai javítóintézetből kiszivárgott videón látható

2025. december 11. 08:51

A 26 éves férfi jelenleg hivatalos személy elleni erőszak miatt tölti büntetését.

2025. december 11. 08:51
null

A Ripost megszellőztette: információik szerint a Szőlő utcai javítóintézetből kiszivárgott videón látható férfi többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző.

Mint írják, az illetőt korábban több alkalommal is elmarasztalták rablás, testi sértés és lopás miatt. 

Még fiatalkorúként került a Szőlő utcai javítóintézetbe, ahol kezdettől fogva erőszakos, agresszív magatartást tanúsított. 

Összesen 11 hónapot töltött ott fogvatartásban.

A bűncselekményeket azonban nem hagyta abba: 2024-ben hivatalos személy elleni erőszak miatt ítélték több éves börtönbüntetésre az akkor 25 éves férfit.

Jelenleg a Tököli Országos Büntetés-végrehajtási Intézetben tartják fogva.

Nyitókép: Pixabay

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. december 11. 09:27
ami megdöbbentő, hogy 1/3-élet elleni bűncselekmény miatt van ott egyébként ez mikor történt? mert akkor tüntessenek 10 évvel ezelőtt amúgy ki vette fel? miként került a felvétel a drogos galiciánerhez?
Válasz erre
0
0
vitez-laszlo
2025. december 11. 09:24
Ezt a videót különben a pszichopetike ukrán haverja adta füttyös pepinek! Donbaszban készült. Így bánnak az ukránok a ruszki gyerekekkel! Ezért kellett kimenteni az orosz gyerekeket onnan. Ugye, hogy nem is olyan hihetetlen???
Válasz erre
1
0
bannedop03-2
2025. december 11. 09:23
Valami találni kellett, mert annyira egyoldalúan kezdett kínossá válni az ügy a kormány számára, hogy ráégett volna. Elő kellett kaparni valamilyen álmoralizáló "enyhítő körülményt" valahonnan. És lám egy tanúról (áldozatról) bebizonyosodik, hogy bűnöző. Ó tényleg? Ki mit gondolt, a javítóintézetekben ártatlan angyalkák csücsülnek napi 1500 forintos koszton? Egy javítóintézetben pont olyanok kerülnek, akiken igazítani kellene valamit, akikről azt gondolják, hogy fiatalkorúként még állítható rajtuk valami, hogy hasznos vagy legalábbis nem ártó elemei lesznek a társadalomnak. Na, de ha a javítóintézet úgy bánik velük, ahogy a Szőlő utcai ügyben egyre inkább látszik, akkor bizony még inkább bűnözőkké válnak. Attól, ha most vallott valaki és jelenleg börtönben van nem menti fel annak az elkövetőnek a tettét, akire vall. Ettől még a Szőlő utcai vezetők elkövetett bűnei és a kormány hazugságai, feltűnő terelése az üggyel kapcsolatban nem lesznek kisebbek egy csöppel sem.
Válasz erre
0
0
nyolcadikutasagyozo
•••
2025. december 11. 09:20 Szerkesztve
Krupp Skya 2025. december 11. 09:17 nyolcadikutasagyozo 2025. december 11. 09:04 A Ripost megszellőztette: információik szerint a Szőlő utcai javítóintézetből kiszivárgott videón látható férfi többszörösen elítélt, erőszakos bűnöző."" Akkor miért nem verik agyon vagy erőszakolják meg az összes bűnözőt?Mondjuk ez rossz hír orbánnak😁😁😁😁 Válasz erre 1 -------------------------------------------------------------------------------------- Nálatok az ÁVO-nál a börtön csupa szeretet otthon volt. " Eza cikk pont az ávós fideszről szól.Van még kérdésed?Csak egy kis emlékeztető.győző is szarrá verhette viktort büntetlenül.Sajnos nem volt elég kemény ,mint semjén a gyerekekkel.Te is vered a gyerekedet,hiszen ezt látod a fidesztől.👏👏👏👏
Válasz erre
0
1
