Ft
Ft
9°C
4°C
Ft
Ft
9°C
4°C
12. 11.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 11.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Alekszandr Butyagin Lengyelország Oroszország régész

Fenyegető üzenetet küldtek az oroszok Lengyelországnak: Moszkva azonnali lépéseket ígér

2025. december 11. 13:48

„Diplomáciai csatornákon keresztül fogjuk követelni...”

2025. december 11. 13:48
null

Az orosz diplomaták fel fognak lépni a Lengyelországban őrizetbe vett Alekszandr Butyagin orosz régész jogainak védelmében, a legfontosabb most a szabadon bocsátásának elérése – jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára pénteken Moszkvában.

Butyagint, a szentpétervári Ermitázs múzeum régészét Kijev kérésére vették őrizetbe múlt héten a lengyel hatóságok, miután ukrán részről azzal vádolták meg, hogy ásatásokat végzett az Oroszország által 2014-ben elcsatolt Krím félszigeten. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé

Magyarországon már senkinek sem kell félnie: személyesen Orbán Viktor lépett oda a megtámadott hírességek mellé
Tovább a cikkhezchevron

„Diplomáciai csatornákon keresztül fogjuk követelni állampolgárunk érdekeinek védelmét. Diplomatáink természetesen dolgozni fognak ezen. (…) 

A legfontosabb most, hogy elérjük ennek az orosz állampolgárnak a szabadon bocsátását”

– hangsúlyozta a Kreml képviselője.

Andrej Ordas, Oroszország ideiglenes varsói ügyvivője a Rosszija 24 televíziós csatornán azt mondta, Butyagin „tisztában van vele, hogy az ellene felhozott vádak abszurdak”. Hangsúlyozta, hogy az orosz nagykövetség törekedni fog a tudós feltétlen szabadon bocsátására és arra, hogy eltávozhasson Lengyelországból. Közölte, hogy az orosz diplomaták folyamatos kapcsolatban állnak a varsói körzeti ügyészséggel és Butyagin ügyvédjével. A diplomata arra figyelmeztette az orosz állampolgárokat, hogy 

csak akkor utazzanak Lengyelországba, ha feltétlenül szükséges.

A RIA Novosztyi hírügynökség a lengyel RMF FM kereskedelmi rádióállomásra hivatkozva közölte, hogy a tudós Hollandiából a Balkánra tartott, amikor Lengyelországban elfogták. A rádió úgy tudja, hogy Butyagin nem tett vallomást, a varsói bíróság elrendelte 40 napos letartóztatását, és a lengyel fél Kijev hivatalos kiadatási kérelmét várja.

Az ukrán hatóságok távollétében 2024 novemberében emeltek vádat egy, a Krímben ásatásokat végző orosz régész ellen, aki hivatalosan nem neveztek meg, de több ukrán médiaforrás szerint az Ermitázs szakértőjéről, Alekszandr Butyaginról volt szó, aki Kercsben vezetett egy régészeti expedíciót. A RIA Novosztyi a varsói ügyészségre hivatkozva azt írta, hogy a tudóst tíz évig terjedő szabadságvesztésre ítélhetik.

(MTI) 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Gavriil Grigorov / POOL / AFP

Összesen 30 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
jan36
2025. december 11. 16:00
Értsem úgy, hogy az oroszokhoz visszacsatolt Krímben ásatott? Mi a fenét, hogy ekkorát durrant? Megtalálta volna a pöcszongorista kokóraktárát? Vagy Mindics és a több kormányközelii krími-tatár aranybudiját? Miért kellene kiadni Ukrajnának? A hágai bíróság nem lenne elég megbízható? Netán, bűncselekmény hiányában felmentenék?
Válasz erre
1
0
Neless
2025. december 11. 15:57
És a mostani EU által bevezetni kívánt diktaturával kapcsolatban mi magyarok, legalábbis az idősebb korosztály, beleértve Orbán Viktor miniszterelnök urat is, előnyben vagyunk a mostani fiatalokhoz képest, mert mi láttuk a szocialista Magyarországon az MSZMP-t, MSZP-t, később az SZDSZ-t, akik ugyanezeket a szemétségeket csinálták. A Tisza párt csak a mostani fiataloknak újdonság, egy az egyben az SZDSZ szemétségeit követik! Nem szabad őket a hatalomhoz engedni, amikor hatalmon voltak, mindent elloptak eés elrontottak?
Válasz erre
1
0
kiss.istvan770
2025. december 11. 15:52
Donald Tuskót és a lengyel "humán" "értelmiség" libbant részét kellene az ukrán frontra küldeni.
Válasz erre
2
0
alenka
2025. december 11. 15:41
Mindiniïr!....mi ebben a fenyegetés?... Új világban élünk, hol az ukiiiikiiikriiiijniii náci geci faj parancsol és mi vagyunk a rabszolgák!....egy archeológus letartóztatása a fent nevezett indokkal tragikomikus!.....a lengyel udvari bohócok meg menjenek exhumálni Volhíniába, az orosz régész csapatával készségesen segítene..... Putin, előre!
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!