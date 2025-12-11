Az amerikaiak lesokkolták Európát: felélesztenék az orosz gazdaságot

Néhány európai tisztviselő, aki látta a dokumentumokat, azt mondta, nem biztos benne, hogy komolyan kell-e venni az Egyesült Államok javaslatait. Az egyik tisztviselő Trump elnök elképzeléséhez hasonlította őket, amely szerint Gázában egy Riviéra-stílusú fejlesztést kellene megvalósítani.

A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint Trump és csapata azon dolgozik, hogy megállapodást kössön a háború befejezéséről, amely az elnök szerint már túl hosszú ideje tart. Szerdán Trump telefonon tárgyalt a békefolyamatról Emmanuel Macron francia elnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és Keir Starmer brit miniszterelnökkel.

Trump szerdán újságíróknak elmondta, hogy fontolgatja, hogy részt vesz-e egy hétvégi európai találkozón.

Az európaiak kiakadtak azon, hogy az amerikaiak visszakapcsolnák őket az orosz energiára. Ráadsául az európai tisztviselők ugyanazokat a befagyasztott orosz pénzeszközöket – amelyeket európai intézményekben tartanak – szeretnék felhasználni arra, hogy hitelt nyújtsanak Ukrajna pénzszűkében lévő kormányának, hogy az megvásárolhassa a védekezéshez szükséges fegyvereket, és tovább működhessen, miközben kincstára kiürül.