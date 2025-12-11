Az amerikaiak lesokkolták Európát: felélesztenék az orosz gazdaságot

Valamit nagyon akar Ukrajna: elkezdték nyíltan körüludvarolni Magyarországot
Szijjártó Péter szerint eddig hülyének néztek minket.
Kiszivárgott dokumentumok részletesen ismertetik a Trump-kormány tervét, amelynek célja az Európában befagyasztott orosz pénzeszközök feloldása és Moszkva visszavezetése a nemzetközi közösségbe.
A Trump-kormány az elmúlt hetekben egy sor egyoldalas dokumentumot adott át európai partnereinek, amelyekben ismertette elképzeléseit Ukrajna újjáépítéséről és Oroszország globális gazdaságba való visszatéréséről. A javaslatok heves vitát váltottak ki az amerikai és európai hagyományos szövetségesek közötti tárgyalásokon. Az eredmények jelentősen megváltoztathatják a kontinens gazdasági térképét – számolt be a Wall Street Journal.
Az amerikai terv a jelenlegi béketervezetek mellékleteiben szerepel, amelyek nem nyilvánosak, de amerikai és európai tisztviselők beszámoltak róluk az amerikai lapnak.
A dokumentumok részletesen ismertetik az amerikai pénzügyi és egyéb vállalatok terveit, amelyek szerint mintegy 200 milliárd dollárnyi befagyasztott orosz vagyont használnának fel ukrajnai projektekre, köztük egy hatalmas új adatközpontra, amelyet az orosz csapatok által jelenleg elfoglalt atomerőművel látnának el energiával.
Egy másik melléklet az Egyesült Államok elképzelését vázolja fel Oroszország gazdaságának felvirágoztatására, amelynek keretében amerikai vállalatok befektetnének stratégiai ágazatokba, a ritkaföldfémek kitermelésétől az északi-sarkvidéki olajfúrásig, és segítenének helyreállítani az orosz energiaellátást Nyugat-Európába és a világ többi részébe.
Néhány európai tisztviselő, aki látta a dokumentumokat, azt mondta, nem biztos benne, hogy komolyan kell-e venni az Egyesült Államok javaslatait. Az egyik tisztviselő Trump elnök elképzeléséhez hasonlította őket, amely szerint Gázában egy Riviéra-stílusú fejlesztést kellene megvalósítani.
A Fehér Ház egyik tisztviselője szerint Trump és csapata azon dolgozik, hogy megállapodást kössön a háború befejezéséről, amely az elnök szerint már túl hosszú ideje tart. Szerdán Trump telefonon tárgyalt a békefolyamatról Emmanuel Macron francia elnökkel, Friedrich Merz német kancellárral és Keir Starmer brit miniszterelnökkel.
Trump szerdán újságíróknak elmondta, hogy fontolgatja, hogy részt vesz-e egy hétvégi európai találkozón.
Az európaiak kiakadtak azon, hogy az amerikaiak visszakapcsolnák őket az orosz energiára. Ráadsául az európai tisztviselők ugyanazokat a befagyasztott orosz pénzeszközöket – amelyeket európai intézményekben tartanak – szeretnék felhasználni arra, hogy hitelt nyújtsanak Ukrajna pénzszűkében lévő kormányának, hogy az megvásárolhassa a védekezéshez szükséges fegyvereket, és tovább működhessen, miközben kincstára kiürül.
A tárgyalóasztalnál zajló összecsapás már nem csak a határokról szól, hanem egyre inkább az üzleti életről is – és egy fordulat következtében nem csak Oroszországot állítja szembe Ukrajnával, hanem az Egyesült Államokat is európai szövetségeseivel.
Európai tisztviselők attól tartanak, hogy az amerikai megközelítés megadná Oroszországnak a szükséges haladékot ahhoz, hogy fellendítse gazdaságát és katonailag megerősödjön.
Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP
Ezt is ajánljuk a témában
Szijjártó Péter szerint eddig hülyének néztek minket.
***