Németh Lajos elárulta a Mandinernek, lesz-e idén fehér karácsonyunk

Az elmúlt években a fehér karácsony pont olyan ritka lett mint a fehér holló. Hogy idén mi várható, hoznak-e majd havat az ünnepek, arról Németh Lajos meteorológust kérdeztük.

„Tíz nappal Szenteste előtt minden meteorológiai számítás azt mutatja, hogy sajnos 2025 karácsonya sem lesz fehér. A meteorológiában soha nincs teljes bizonyosság, ezért hagyok 5–10 százaléknyi esélyt a változásra,