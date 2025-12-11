Ft
12. 11.
csütörtök
fehér karácsony ünnep Németh Lajos meteorológus

Németh Lajos elárulta a Mandinernek, lesz-e idén fehér karácsonyunk

2025. december 11. 13:24

Az ország legnépszerűbb meteorológusa szerint a 21. század első negyedét magunk mögött hagyva egyre inkább úgy tűnik, a négy évszakból két évszakos klímára állunk át.

2025. december 11. 13:24
null

Az elmúlt években a fehér karácsony pont olyan ritka lett mint a fehér holló. Hogy idén mi várható, hoznak-e majd havat az ünnepek, arról Németh Lajos meteorológust kérdeztük. 

„Tíz nappal Szenteste előtt minden meteorológiai számítás azt mutatja, hogy sajnos 2025 karácsonya sem lesz fehér. A meteorológiában soha nincs teljes bizonyosság, ezért hagyok 5–10 százaléknyi esélyt a változásra, 

de a realitás az, hogy Magyarországon — különösen síkvidéken — idén sem számíthatunk hóra” 

– mondta lapunknak a szakember.

Hozzátette: a Kárpátokban, Erdély magasabban fekvő részein lehet némi esély erre, de hazánkban nem várható.

Mi kellene ahhoz, hogy fehér karácsonyunk legyen?

Németh Lajos szerint elsősorban az szükséges a fehér karácsonyhoz, hogy december első felében vagy közepén hideg légtömegek érkezzenek a térségbe. Idén azonban stagnáló, szennyezett, párás levegő ül napok óta az ország fölött, 

és a következő két hétben sem várható olyan front, amely lehűlést és csapadékot hozna. 

Amikor korábban havas karácsonyunk volt, azt az okozta, hogy a Kárpát-medencében már eleve hideg volt, és ehhez nedves léghullámok is társultak” – magyarázta a meteorológus.

Miért tűntek el a gyermekkori havas telek?

Németh Lajos azt is kifejtette, hogy a 21. század első negyedét magunk mögött hagyva egyre inkább úgy tűnik, a négy évszakból két évszakos klímára állunk át. „A globális felmelegedés hatására tél elején sincs igazán hideg, a csapadék pedig amúgy is ritkább, így a hó esélye minimálisra csökken. 

Ez a mediterrán térségre jellemző mintázat nálunk is egyre inkább megjelenik” 

– közölte.

Mi várható karácsonyig?

A szakamber elárulta: a mostani ködös, nyirkos, borongós idő alapvetően marad, és jó eséllyel még az ünnepek alatt is kitart. 

Ha merészebben fogalmaznék, azt mondanám: 2025 végéig egyáltalán nem lesz igazi téli, havas időjárás. De maradjunk csak a karácsonynál: 95 százalék, hogy nem lesz hó, 5 százalékot pedig azért tartok fenn, hogy legyen hová tévedni – 

és valószínűleg mindannyian örülnénk ennek a tévedésnek” 

– jegyezte meg.

Nyitókép: ATTILA KISBENEDEK / AFP

 

