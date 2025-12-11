Bűnrészes lett a román állam: cinkosan hallgatnak a hatóságok a magyargyűlöletről

A bukaresti képviselőház szószékéről szólította fel a román hatóságokat a sporteseményeken tapasztalható magyarellenesség megfékezésére Miklós Zoltán háromszéki képviselő, aki szerint a román állam bűnrészessé válik, amikor szó nélkül tűri, hogy a stadionokban magyarokat gyalázzanak. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) csütörtöki közleménye szerint a politikus napirend előtt politikai nyilatkozatában leszögezte:

a gyűlöletkeltés nem „stadionfolklór”, hanem törvénysértés, amely ellen az államnak fel kell lépnie.

Az erdélyi magyarok azt kérik, hogy a romániai hatóságok alkalmazzák következetesen a gyűlöletkeltésre vonatkozó törvényeket, indítsanak büntetőeljárást az elkövetők ellen, függesszék fel azokat a klubokat, amelyek szurkolói idegengyűlöletet terjesztenek, és végleg tiltsák ki a sporteseményekről a provokátorokat. Emellett szükség van egy világos, határozott hivatalos állásfoglalásra, amely egyértelműen elítéli a magyarellenes megnyilvánulásokat – részletezte a képviselő.