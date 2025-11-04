Ft
Ft
13°C
11°C
Ft
Ft
13°C
11°C
11. 04.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 04.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság Székelyföld zászló Románia

Kiderült, kik tépték le a székely zászlókat Hargita megyében

2025. november 04. 22:00

Zajlik a nyomozás – fejtette ki a helyi rendőr-főkapitányság szóvivője.

2025. november 04. 22:00
null

Korábban a Mandiner is megírta, hogy október elején felkerült egy videó az internetre, amin a Kolozsvári U szurkolói székely zászlókat rongálnak meg, miután csapatuk kikapott az FK Csíkszeredától. A román drukkerek Énlakán, Kőrispatakon és Csekefalván magánterületeken kifüggesztett zászlókat téptek le, sőt, az egyik esetet videóra is vették, amelyet a „Székelyföld nem létezik” megjegyzéssel osztottak meg egy Facebook-oldalon.

Ezt is ajánljuk a témában

A székelyhon.ro most arról ír, hogy a rendőrség beazonosította az elkövetőket. „A rendőrség beazonosította a vélt elkövetőket, akiket rongálással és lopással gyanúsítanak az udvarhelyszéki zászlószaggatások miatt” – fejtette ki a portálnak Maria Plumbu, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, hozzátéve, hogy jelenleg a székelyudvarhelyi ügyészség felügyeletével zajlik a nyomozás, amely során szeretnék feltérképezni a bűncselekmények pontos körülményeit.

***

Nyitókép: képernyőmentés

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!