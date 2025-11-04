Kiderült, kik tépték le a székely zászlókat Hargita megyében

„Székelyföld nem létezik” – döbbenetes felvételen, ahogy a román ultrák leszaggatják a székely zászlókat (VIDEÓ)
Nem bírtak magukkal a Kolozsvári U szurkolói, miután csapatuk vereséget szenvedett az FK Csíkszeredától.
Zajlik a nyomozás – fejtette ki a helyi rendőr-főkapitányság szóvivője.
Korábban a Mandiner is megírta, hogy október elején felkerült egy videó az internetre, amin a Kolozsvári U szurkolói székely zászlókat rongálnak meg, miután csapatuk kikapott az FK Csíkszeredától. A román drukkerek Énlakán, Kőrispatakon és Csekefalván magánterületeken kifüggesztett zászlókat téptek le, sőt, az egyik esetet videóra is vették, amelyet a „Székelyföld nem létezik” megjegyzéssel osztottak meg egy Facebook-oldalon.
A székelyhon.ro most arról ír, hogy a rendőrség beazonosította az elkövetőket. „A rendőrség beazonosította a vélt elkövetőket, akiket rongálással és lopással gyanúsítanak az udvarhelyszéki zászlószaggatások miatt” – fejtette ki a portálnak Maria Plumbu, a Hargita Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője, hozzátéve, hogy jelenleg a székelyudvarhelyi ügyészség felügyeletével zajlik a nyomozás, amely során szeretnék feltérképezni a bűncselekmények pontos körülményeit.
Nyitókép: képernyőmentés