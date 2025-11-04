Kiderült, kik tépték le a székely zászlókat Hargita megyében

Korábban a Mandiner is megírta, hogy október elején felkerült egy videó az internetre, amin a Kolozsvári U szurkolói székely zászlókat rongálnak meg, miután csapatuk kikapott az FK Csíkszeredától. A román drukkerek Énlakán, Kőrispatakon és Csekefalván magánterületeken kifüggesztett zászlókat téptek le, sőt, az egyik esetet videóra is vették, amelyet a „Székelyföld nem létezik” megjegyzéssel osztottak meg egy Facebook-oldalon.