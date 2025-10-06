Ft
10. 06.
hétfő
székely zászló támadás Székelyföld Kolozsvár magyarellenes

„Székelyföld nem létezik” – döbbenetes felvételen, ahogy a román ultrák leszaggatják a székely zászlókat (VIDEÓ)

2025. október 06. 06:37

Nem bírtak magukkal a Kolozsvári U szurkolói, miután csapatuk vereséget szenvedett az FK Csíkszeredától.

2025. október 06. 06:37
null

Ahogy arról beszámoltunk, szombaton székely zászlókat rongáltak meg a Kolozsvári U labdarúgócsapat szurkolói, miután csapatuk vereséget szenvedett az FK Csíkszeredától. A román drukkerek Énlakán, Kőrispatakon és Csekefalván magánterületeken kifüggesztett zászlókat téptek le, sőt, az egyik esetet videóra is vették, amelyet a 

Székelyföld nem létezik”

megjegyzéssel osztottak meg egy Facebook-oldalon. A károsultak rendőrségi feljelentést terveznek tenni – írja a szekelyhon.ro

Szőcs László, Etéd község alpolgármestere a portálnak megerősítette, hogy legalább három konkrét esetről tud, amelyek Kőrispatakon és Énlakán történtek. Mint mondta, hétfőn vizsgálják meg, történt-e rongálás közterületen is. Az alpolgármester szerint több helybéli látta, 

amint egy kolozsvári rendszámú autóból románul beszélő emberek szálltak ki, majd letépték a székely zászlókat.

„Nem így kell levezetni a feszültséget” – fogalmazott, hozzátéve, hogy a legtöbb román nemzetiségű ember elfogadó, „de a szélsőséges nacionalista csoportokat számon kell kérni primitív tetteikért.” 

Szőcs hangsúlyozta: a zászló a hovatartozás szimbóluma, nem irányul senki ellen, a letépés viszont „ennek az ellentétét mutatja ki primitív módon. Ezt minősíteni nem lehet.” 

Az önkormányzat arra biztatja a károsultakat, hogy tegyenek egyéni feljelentést, hiszen a szimbólumok meggyalázása mellett magántulajdont is megrongáltak.

Kocs Veronika, aki énlaki portáján működteti a Székely Mesterségek Múzeumát, szintén a rongálók áldozata lett. Térfigyelő kamerája rögzítette, ahogy dél körül letépték a székely lobogót háza elől. 

Korábban is szakították már le a zászlót a portánkról, de az akkor egyedi eset volt. Most több helyen is randalíroztak az elkövetők, talán volt, ahol kerítést is rongáltak”

– mondta. 

A nő elárulta, vasárnap reggel templomba menet látta meg, hogy a zászlórúd a sáncban hever. „Azóta sem vagyok jól, nagyon megijedtem. Elég ijesztő most a világ és a politikai helyzet, nem hiányzik, hogy még ilyenek is történjenek” – fogalmazott.

Nyitókép: Képernyőkép

Szerintem
2025. október 06. 07:46
Akkor el a kezekkel onnan, ami nem a ti földetek és számotokra nem létezik.
Válasz erre
0
0
kakukk_madar
2025. október 06. 07:08
Etéd, Énlaka Isten háta mögötti települések. Vajon ki küldte ezeket oda és mit akarnak üzenni ezekkel az eseményekkel ?
Válasz erre
2
0
grenki-2
2025. október 06. 06:47
Hagyjátok békén a magyar testvéreinket az 1000 éves magyar országrészben ti rohadékok!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Válasz erre
2
0
