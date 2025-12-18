Karácsony előtt sem lankad a háborús pszichózis: orosz támadással riogat a német védelmi miniszter

Multinacionális csapat létrhozásában gondolkozik több tagállam
Az Index összeállításában emlékeztetett, hogy Friedrich Merz kancellár, valamint több európai ország – köztük Franciaország, Dánia és Lengyelország – vezetői aláírtak egy nyilatkozatot egy „multinacionális csapat” létrehozásáról.
A dokumentum szerint ez a csoport Kijevet egyebek mellett az ukrán haderő újjáépítésében, a légtér biztosításában, valamint Ukrajnán belüli műveletekben segítené
– sorolták.
Hozzátették, a nyilatkozat emellett „jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalásokat” is tartalmaz, amelyeket egy jövőbeli fegyveres támadás esetén kellene teljesíteni. Ezek a vállalások többféle intézkedést foglalhatnak magukban, a diplomáciai lépésektől kezdve akár fegyveres erők alkalmazásáig. A tervezett kötelezettségek azon biztonsági garanciák részét képezik, amelyeket az európai államok Ukrajna számára kívánnak biztosítani a stabilitás fenntartása érdekében – emékezetetett az Index.