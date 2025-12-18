Karácsony előtt sem lankad a háborús pszichózis: orosz támadással riogat a német védelmi miniszter

Boris Pistorius német védelmi miniszter a 60 Minutes című műsorban arról beszélt, hogy az orosz–ukrán háború és Oroszország katonai kapacitásainak bővülése miatt a nyugati országoknak egy esetleges, Európát érintő konfliktus lehetőségével is számolniuk kell.

A beszélgetés során megjegyezte, hogy ezzel párhuzamosan több európai állam vezetése jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciák vállalását jelezte Ukrajna felé, amelyek egy esetleges orosz támadás esetén katonai és diplomáciai támogatást is magukban foglalhatnak. Pistorius kijelentette,