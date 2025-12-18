Ft
Ft
6°C
3°C
Ft
Ft
6°C
3°C
12. 18.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
friedrich merz boris pistorius támadás védelmi miniszter németország ukrajna oroszország

Karácsony előtt sem lankad a háborús pszichózis: orosz támadással riogat a német védelmi miniszter

2025. december 18. 15:44

Boris Pistorius nagy magabiztosankijelentette: Németország célja, hogy 2029-re megerősített védelmi képességekkel rendelkezzen.

2025. december 18. 15:44
null

Boris Pistorius német védelmi miniszter a 60 Minutes című műsorban arról beszélt, hogy az orosz–ukrán háború és Oroszország katonai kapacitásainak bővülése miatt a nyugati országoknak egy esetleges, Európát érintő konfliktus lehetőségével is számolniuk kell.

A beszélgetés során megjegyezte, hogy ezzel párhuzamosan több európai állam vezetése jogilag kötelező érvényű biztonsági garanciák vállalását jelezte Ukrajna felé, amelyek egy esetleges orosz támadás esetén katonai és diplomáciai támogatást is magukban foglalhatnak. Pistorius kijelentette, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet

Von der Leyennek ez nagyon fájhat: mintha Orbán írta volna az amerikai mestertervet
Tovább a cikkhezchevron

Németország célja, hogy 2029-re megerősített védelmi képességekkel rendelkezzen. 

A tervek szerint addigra a védelmi költségvetés csaknem 80 százalékkal emelkedhet.

A német védelmi miniszter úgy látja, hogy Oroszország az évtized végére olyan katonai helyzetbe kerülhet, amely lehetővé tehet egy, a Nyugatot érintő támadást.

Multinacionális csapat létrhozásában gondolkozik több tagállam

Az Index összeállításában emlékeztetett, hogy Friedrich Merz kancellár, valamint több európai ország – köztük Franciaország, Dánia és Lengyelország – vezetői aláírtak egy nyilatkozatot egy „multinacionális csapat” létrehozásáról. 

A dokumentum szerint ez a csoport Kijevet egyebek mellett az ukrán haderő újjáépítésében, a légtér biztosításában, valamint Ukrajnán belüli műveletekben segítené

– sorolták.

Hozzátették, a nyilatkozat emellett „jogilag kötelező érvényű kötelezettségvállalásokat” is tartalmaz, amelyeket egy jövőbeli fegyveres támadás esetén kellene teljesíteni. Ezek a vállalások többféle intézkedést foglalhatnak magukban, a diplomáciai lépésektől kezdve akár fegyveres erők alkalmazásáig. A tervezett kötelezettségek azon biztonsági garanciák részét képezik, amelyeket az európai államok Ukrajna számára kívánnak biztosítani a stabilitás fenntartása érdekében – emékezetetett az Index.

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
simakutya
2025. december 18. 17:01
Kössetek megnemtámadási szerződést az oroszokkal,Putyin felajánlotta nem akar senkit megtámadni. Az nektek nem jó mert akkor nem lehetne riogatni? A hohol törpe meg nem európát védi ,hanem fordítva a mi pénzükkel védjük ukrajnát aminek semmi értelme,ugyis elveszi putyin ami kell neki Legyen csak az oroszoké,régen is az övék volt.
Válasz erre
0
0
sanya55-2
2025. december 18. 16:33
Őket támadhatják, mi meg ünnepeljünk békében, szépen
Válasz erre
0
0
Nasi12
2025. december 18. 16:17
Szerintem ezeket Pfizerrel oltogatják folyamatosan :)
Válasz erre
0
0
Búvár Kund
2025. december 18. 16:08
😁😁😁 MA riogatnak az oroszok támadásával, de ígérik, hogy '29-re felkészülnek rá! 😂😂😂 És mi lesz, ha már holnap támadnak ? Szopás? 😁😁
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!