Kiszivárgott a 1200 oldalas titkos dokumentum: Németország már a totális háborúra készül – megvan a dátum, mikor támadhatnak az oroszok

Ezt kevesen mondhatják el magukról: Washington és Moszkva egy hónapon belül – Orbán Viktor megérkezett Putyinhoz
Magyarország miniszterelnöke az energiaellátásról és az ukrajnai konfliktus rendezéséről fog tárgyalni Putyinnal.
A Wall Street Journal birtokába jutott az „OPLAN DEU” néven ismert hadműveleti terv, ami nem sok kétséget hagy: Berlinben már nem a „ha”, hanem a „mikor” a kérdés.
Körülbelül két és fél évvel ezelőtt tucatnyi magas rangú német tiszt gyűlt össze egy berlini katonai bázison, hogy kidolgozzák a titkos tervet az Oroszországgal való háborúra, amelyből végül egy 1200 oldalas titkos dokumentum született – írja az amerikai The Wall Street Journal (WSJ).
A cikk szerint a németek arra készülnek, hogy egy esetleges háború kimenetele nem csak a harctéren lévő katonák és fegyverek számától függ, az eredményt a hadműveleti terv középpontjában álló monumentális logisztikai művelet sikere is befolyásolja.
A terv részletesen leírja, hogyan szállítanának kelet felé, a frontvonal irányába akár 800 000 német, amerikai és más NATO-katonát.
Feltérképezték a kikötőket, folyókat, vasutakat és utakat, amelyeken utaznának, valamint azt, hogyan látnák el őket és hogyan védenék őket útközben.
A WSJ úgy fogalmaz:
a terv a legegyértelműbb megnyilvánulása annak, amit szerzői »az egész társadalomra kiterjedő« háborús megközelítésnek neveznek. A polgári és katonai szféra közötti határ elmosódása a hidegháborús gondolkodásmódhoz való visszatérést jelenti,
de frissítve az új fenyegetések és akadályok figyelembevételével – Németország elavult infrastruktúrájától a nem megfelelő jogszabályokig és a kisebb létszámú hadseregig.”
Az amerikai lap állítja,
német tisztviselők szerint Oroszország 2029-ben készen áll és hajlandó lesz megtámadni a NATO-t.
Azonban a kémkedési incidensek, szabotázsok és légtérbehatolások sorozata Európában, amelyek közül sokakat a nyugati hírszerzés Moszkvának tulajdonít, arra utalnak, hogy Oroszország hamarabb is támadhat.
„A cél az, hogy megakadályozzuk a háborút azzal, hogy világossá tesszük ellenségeink számára, hogy ha megtámadnak minket, nem járnak sikerrel” – mondta egy magas rangú katonatiszt, a terv egyik első szerzője, amelyet katonai körökben OPLAN DEU néven ismernek.
A Rheinmetall nemrég 260 millió eurós szerződést írt alá a német és a NATO-csapatok utánpótlásáról, amely része a hadsereg azon törekvésének, hogy a tervbe nagyobb mértékben bevonja a magánszektort.
„Újra meg kell tanulnunk, amit elfelejtettünk” – mondta Nils Schmid, a védelmi miniszter helyettese.
Vissza kell hívnunk a nyugdíjból az embereket, hogy elmondják nekünk, hogyan csináltuk ezelőtt.”
Berlin 2029-ig 166 milliárd eurót szán infrastrukturális beruházásokra, ebből több mint 100 milliárd eurót a régóta elhanyagolt vasutakra, és elsőbbséget biztosít a kettős felhasználású (katonai és polgári célokra egyaránt alkalmas) infrastruktúráknak.
A WSJ felidézte, a Németország háborús felkészültségének helyreállítására irányuló, évek óta tartó erőfeszítések Oroszország 2022-es, Ukrajna elleni inváziója után néhány nappal kezdődtek, amikor Olaf Scholz német kancellár bejelentette egy 100 milliárd eurós újrafegyverkezési alap létrehozását.
Ugyanebben az évben a Bundeswehr néven ismert német hadsereg létrehozta a Területi Parancsnokságot, amelynek feladata az összes hazai művelet irányítása, és parancsnokát, André Bodemann altábornagyot, Koszovó és Afganisztán veteránját bízta meg az OPLAN kidolgozásával.
Az amerikai lap rámutat, egy Oroszországgal vívott háborúban Németország már nem frontállam lenne, hanem átmeneti támaszpont. A leromlott infrastruktúrán túlmenően szűkös katonai erőforrásokkal és új fenyegetésekkel, például drónokkal is meg kell küzdenie.
„A menekültek és az erősítés ellentétes irányokból áramlana be. Az áramlásokat csatornázni kellene, amit a Bundeswehr egyedül nem tud megtenni, különösen harci helyzetben” – mondta Claudia Major, a German Marshall Fund of the United States transzatlanti biztonsági kezdeményezéseinek vezetője.
Ez azt jelenti, hogy
a hadseregnek eddig nem látott mértékben kell együttműködnie a magánszektorral és a civil szervezetekkel.
Tavaly márciusra, a minisztériumok, kormányzati szervek és helyi hatóságok egyre bővülő körétől kapott visszajelzések alapján, Bodemann csapata elkészítette a terv első változatát.
Míg az új Merz-kormány 500 milliárd eurós védelmi kiadási tervet és a sorozás visszaállítását hirdette meg erre az évre, a Bundeswehr a háttérben dolgozott, tájékoztatta a kórházakat, a rendőrséget és a katasztrófavédelmi szerveket, megállapodásokat kötött a tartományokkal és az autópálya-üzemeltetővel, és megtervezte a katonai konvojok útvonalait.
Szeptember végén a Red Storm Bravo nevű katonai gyakorlatra került sor Hamburgban, hogy begyakorolják a Bundeswehr, a rendőrség, a tűzoltóság és a polgári védelmi egységek közötti együttműködést.
Az OPLAN-nel kapcsolatban
az is felmerült, hogy Németország a jogszabályait a háborús fenyegetéshez igazítaná.
A cikk szerint a békeidőben elfogadott jogszabályok hiányosságai miatt Németországnak nehezebb megvédenie magát a szabotázs akciók ellen.
Nyitókép: JULIAN STRATENSCHULTE / dpa Picture-Alliance via AFP