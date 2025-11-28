Kiszivárgott a 1200 oldalas titkos dokumentum: Németország már a totális háborúra készül – megvan a dátum, mikor támadhatnak az oroszok

Körülbelül két és fél évvel ezelőtt tucatnyi magas rangú német tiszt gyűlt össze egy berlini katonai bázison, hogy kidolgozzák a titkos tervet az Oroszországgal való háborúra, amelyből végül egy 1200 oldalas titkos dokumentum született – írja az amerikai The Wall Street Journal (WSJ).

A cikk szerint a németek arra készülnek, hogy egy esetleges háború kimenetele nem csak a harctéren lévő katonák és fegyverek számától függ, az eredményt a hadműveleti terv középpontjában álló monumentális logisztikai művelet sikere is befolyásolja.