Feljelentés lett a vége az újabb magyarellenes botránynak Romániában

A magyarellenes rigmusok sem segítettek a románokon: magyarok írtak történelmet Csíkszeredán
A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat jogi lépéseket tett a Kézdivásárhely fiatal női labdarúgóit ért botrányos diszkrimináció ügyében. A feljelentés és a hétvégén tapasztaltak sajnos továbbra is abba az irányba mutatnak, hogy változatlanul tombol a magyarellenesség Romániában.
Mint arról beszámoltunk, óriási felháborodást keltett a múlt héten a román harmadosztályú női bajnokságban tapasztalt újabb magyarellenes diszkrimináció: a játékvezető azért fenyegette meg kiállítással a Kézdivásárhelyi SE fiatal labdarúgóit, mert magyarul beszéltek a pályán – mindezt a közönség „Vorbiți numai românește!” („Csak románul beszéljetek!”) rigmusa közepette. A klub már a botrányos mérkőzés után panaszt nyújtott be a Román Labdarúgó Szövetségnek és a megyei szervezetnek, most pedig a Székelyhon arról ír,
a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést is tett az ügyben, és a Diszkriminációellenes Tanácstól vár példás szigort a játékvezetővel szemben.
Benkő Erika intézményvezető kiemelte:
Egyre gyakrabban fordul elő, hogy magyarokat szólítanak fel anyanyelvük elhallgatására. Ez nemcsak elfogadhatatlan, hanem jogsértő is. Csak úgy tudunk ez ellen fellépni, ha minden esetet jelzünk, és határozottan kiállunk a közösségi jogainkért”
– mondta a szakember, egyúttal arra buzdítva mindenkit, hogy valamennyi hasonló esetet jelezzenek a jövőben is.
Benkő szavait sajnos a hétvégi, román férfi első osztályban lejátszott FK Csíkszereda–Universitatea Cluj bajnoki is alátámasztotta: az újonc szeredaiak végig gyalázkodó, magyarellenes rigmusok közepette szerezték meg történetük első élvonalbeli sikerét.
