Ft
Ft
16°C
2°C
Ft
Ft
16°C
2°C
10. 05.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 05.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
diszkrimináció etnikai diszkrimináció román bajnokság Kézdivásárhely magyarellenesség Románia

Feljelentés lett a vége az újabb magyarellenes botránynak Romániában

2025. október 05. 17:49

A Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat jogi lépéseket tett a Kézdivásárhely fiatal női labdarúgóit ért botrányos diszkrimináció ügyében. A feljelentés és a hétvégén tapasztaltak sajnos továbbra is abba az irányba mutatnak, hogy változatlanul tombol a magyarellenesség Romániában.

2025. október 05. 17:49
null

Mint arról beszámoltunk, óriási felháborodást keltett a múlt héten a román harmadosztályú női bajnokságban tapasztalt újabb magyarellenes diszkrimináció: a játékvezető azért fenyegette meg kiállítással a Kézdivásárhelyi SE fiatal labdarúgóit, mert magyarul beszéltek a pályán – mindezt a közönség „Vorbiți numai românește!” („Csak románul beszéljetek!”) rigmusa közepette. A klub már a botrányos mérkőzés után panaszt nyújtott be a Román Labdarúgó Szövetségnek és a megyei szervezetnek, most pedig a Székelyhon arról ír, 

a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést is tett az ügyben, és a Diszkriminációellenes Tanácstól vár példás szigort a játékvezetővel szemben.

Feljelentést ért a piros lappal fenyegetőzés
Fotó: AFP/Giuseppe Cacace (illusztráció)

Benkő Erika intézményvezető kiemelte: 

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy magyarokat szólítanak fel anyanyelvük elhallgatására. Ez nemcsak elfogadhatatlan, hanem jogsértő is. Csak úgy tudunk ez ellen fellépni, ha minden esetet jelzünk, és határozottan kiállunk a közösségi jogainkért”

– mondta a szakember, egyúttal arra buzdítva mindenkit, hogy valamennyi hasonló esetet jelezzenek a jövőben is.

Benkő szavait sajnos a hétvégi, román férfi első osztályban lejátszott FK Csíkszereda–Universitatea Cluj bajnoki is alátámasztotta: az újonc szeredaiak végig gyalázkodó, magyarellenes rigmusok közepette szerezték meg történetük első élvonalbeli sikerét.

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: AFP/Franck Fife)

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
neszteklipschik
2025. október 05. 19:17
Na, lippsi "jogvédők", ilyenkor hol a kúrva anyátokban vagytok? Nem kaptok levegőt a bezzegromán f@sz leszopása közben, vagy mi? Verjétek az asztalt, "kisebbségi jogok megsértésére érzékeny" szemforgató képmutatók! :-))
Válasz erre
0
0
LevEDIa
2025. október 05. 19:12
Semmi baj, mocskos románok. Takarodjatok az ősi magyar földről, és mindjárt nem lesznek a magyarok az utatokban. Nagyon egyszerű a gyógyszer, ha egyszer az elmúlt több mint száz év sem volt elég, hogy felnőjetek a magyarokhoz, semmi baj - kívül tágasabb.
Válasz erre
1
0
grenki-2
•••
2025. október 05. 18:07 Szerkesztve
Bitorolják az ezer éves magyar országrészt és még ők patkánykodnak az államalapító néppel, elmegy ez az aljas tolvaj csürhe a kurvaanyjába oda!!!
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!