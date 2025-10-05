Feljelentés lett a vége az újabb magyarellenes botránynak Romániában

Mint arról beszámoltunk, óriási felháborodást keltett a múlt héten a román harmadosztályú női bajnokságban tapasztalt újabb magyarellenes diszkrimináció: a játékvezető azért fenyegette meg kiállítással a Kézdivásárhelyi SE fiatal labdarúgóit, mert magyarul beszéltek a pályán – mindezt a közönség „Vorbiți numai românește!” („Csak románul beszéljetek!”) rigmusa közepette. A klub már a botrányos mérkőzés után panaszt nyújtott be a Román Labdarúgó Szövetségnek és a megyei szervezetnek, most pedig a Székelyhon arról ír,

a Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat feljelentést is tett az ügyben, és a Diszkriminációellenes Tanácstól vár példás szigort a játékvezetővel szemben.

Fotó: AFP/Giuseppe Cacace (illusztráció)

Benkő Erika intézményvezető kiemelte: