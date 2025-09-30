Ft
román bajnokság magyar nyelv Románia

Botrány a román bajnokságban: magyarul beszélő lányt alázott meg a játékvezető

2025. szeptember 30. 16:54

A Kézdivásárhelyi SE labdarúgóját azért akarták kiállítani, mert magyarul beszélt.

2025. szeptember 30. 16:54
null

Megdöbbentő jelenetek zajlottak le a román harmadosztályú női bajnokságban: a Kézdivásárhelyi SE labdarúgóját majdnem kiállították, mert magyarul beszélt a pályán – írja a Magyar Nemzet. A Kézdivásárhelyi SE–Nagyszebeni Interstar mérkőzés 70. percében, 1–1-es állásnál egy kézdivásárhelyi játékos nem értett egyet a bíró döntésével, és magyarul fejezte ki bosszankodását. 

Nem hiszem el, hogy ezt lefújta”

– mondta a futballista, mire a játékvezető kiabálni kezdett vele, hogy csak románul beszélhet, különben kiállítja, és mehet az öltözőbe. A KSE vezetőedzője, Bogdan Moroianu a Székely Sportnak elmondta, hogy az eset súlyos nyomot hagyott a csapatban, különösen a fiatal játékosoknál.

A szituációt tovább súlyosbította, hogy a lelátón tartózkodó 20–30 néző „Vorbiți numai românește!” („Csak románul beszéljetek”) rigmusra buzdította a lányokat. A keret fele még 15 évesnél fiatalabb, így az incidens teljesen sokkolta a csapatot: a mérkőzés után többen sírtak az öltözőben. 

A klub a történtek után panaszt nyújtott be a Román Labdarúgó-szövetségnél (FRF) és a megyei szervezetnél is.

Moroianu hangsúlyozta, hogy a játékvezetőknek a mérkőzésre kellene koncentrálniuk, nem pedig arra, milyen nyelven beszélnek a játékosok. Szerinte az efféle diszkriminációnak nincs helye a sportban, és bízik benne, hogy az eset következményekkel jár: a játékvezetőt eltilthatják, ami szerinte a leghelyesebb lépés lenne.

A szakember elmondta, hogy a lányokkal és a szülőkkel már átbeszélték a történteket. Bár igyekeznek továbblépni, a tapasztalat fájdalmas és igazságtalan maradt. Szerinte a futball lényege a kitartás, a tisztelet és a fair play, nem pedig a nemzetiségi alapú megalázás. Moroianu úgy fogalmazott:

 a Kézdivásárhelyi SE minden mérkőzésen példamutatóan viselkedik, tisztelettel fordul az ellenfelek felé, és a sportnak közösségépítő és egyenlőséget teremtő erőként kellene szolgálnia.

A nyitókép illusztráció (GIUSEPPE CACACE/AFP) 

