Botrány a román bajnokságban: magyarul beszélő lányt alázott meg a játékvezető

Megdöbbentő jelenetek zajlottak le a román harmadosztályú női bajnokságban: a Kézdivásárhelyi SE labdarúgóját majdnem kiállították, mert magyarul beszélt a pályán – írja a Magyar Nemzet. A Kézdivásárhelyi SE–Nagyszebeni Interstar mérkőzés 70. percében, 1–1-es állásnál egy kézdivásárhelyi játékos nem értett egyet a bíró döntésével, és magyarul fejezte ki bosszankodását.

Nem hiszem el, hogy ezt lefújta”

– mondta a futballista, mire a játékvezető kiabálni kezdett vele, hogy csak románul beszélhet, különben kiállítja, és mehet az öltözőbe. A KSE vezetőedzője, Bogdan Moroianu a Székely Sportnak elmondta, hogy az eset súlyos nyomot hagyott a csapatban, különösen a fiatal játékosoknál.

A szituációt tovább súlyosbította, hogy a lelátón tartózkodó 20–30 néző „Vorbiți numai românește!” („Csak románul beszéljetek”) rigmusra buzdította a lányokat. A keret fele még 15 évesnél fiatalabb, így az incidens teljesen sokkolta a csapatot: a mérkőzés után többen sírtak az öltözőben.