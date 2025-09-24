Ft
futsal Magyarország botrány Románia

Románia–Magyarország: kiderült, miért verekedtek össze egymással a lelátón a román szurkolók (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 20:29

Hamar elszakadt a cérna.

2025. szeptember 24. 20:29
null

Mint arról beszámoltunk, a magyar és a román futsalválogatott is levonult a pályáról Craiovában az Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján, miután a hazai szurkolók közül többen átrohantak a pályán, majd petárdákat és füstgránátokat dobáltak. A rendezők nem voltak a helyzet magaslatán, miközben a román szurkolók egymással verekedtek össze: a sérülteket ápolni kellett, a rendfenntartó erőknek könnygázt is be kellett vetniük.

Mint ismert, a mieink múlt héten Debrecenben 3–2-es előnyt szereztek, így nem csodálkozhattunk rajta, hogy rendkívül ellenséges körülmények között játszhattak.

A magyar himnuszt is alig lehetett hallani a füttykoncerttől, a helyiek beszámolója szerint a románok magyarellenes rigmusokat skandáltak (Ki a magyarokkal az országból!).

A példátlan botrányt követően a meccs bő félórás kényszerszünet után folytatódhatott: a csapatok sokáig az öltözőben várakoztak, az első hírek szerint az illetékesek folytatni akarták a találkozót, de meg kellett várni, amíg rendet tesznek, illetve kiszellőzik a csarnok.

A helyi sajtó mindenesetre hamar megtalálta a választ, hogy mi robbantotta ki a román szurkolók közötti verekedést.

A sportcsarnok eredményjelzőjén állítólag nem a România – Ungaria, hanem az Ungaria – Ungaria felirat jelent meg, ami kiverte a biztosítékon a helyi szurkolók egy részénél. Hamar elszakadt a cérna, és miután agresszívan jelezték nemtetszésüket, a csendőröknek kellett közbeavatkozniuk, akiknek a megjelenése olaj volt a tűzre, a szurkolók őket támadták meg – írta a Maszol.

Forrás: olvasói fotó

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

ihavrilla
2025. szeptember 24. 21:30
Bezzeg Románia....!
bagoly-29
2025. szeptember 24. 21:29
Minden jó, ha a vége jó! Romániában is csodálkoznak a történteken s azon, hogy miért az oltyánokhoz vitte a a román szövetség ezt a mérközést, ahol várható volt a cirkuszolás! Amúgy, aki nem tudná, Olténia sokáig a Monarchia bánsága volt!
szocske74
2025. szeptember 24. 21:29
Ha elovasod a "román" válogatott névsorát, olyan neveket látsz: Hadnagy, Miklós, Iszlai....
scorpicores
2025. szeptember 24. 21:20
Ok kiestek szerencsére, de zárt kapus meccseket nekik !!! A magyar csapatokat 100e euróra büntetik félreértelmezett zászló kirakásáért, akkor ez most mi ????! Petárdáznak a csarnokban...Téboly!
