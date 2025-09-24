Románia–Magyarország: kiderült, miért verekedtek össze egymással a lelátón a román szurkolók (VIDEÓ)

Magyarország–Románia: örömünnep Debrecenben – odapörköltünk a románoknak
A csapatkapitány, a tíz évvel ezelőtti kijutásban is szerepet vállaló Rábl János két gólpasszt adott.
Hamar elszakadt a cérna.
Mint arról beszámoltunk, a magyar és a román futsalválogatott is levonult a pályáról Craiovában az Európa-bajnoki pótselejtező visszavágóján, miután a hazai szurkolók közül többen átrohantak a pályán, majd petárdákat és füstgránátokat dobáltak. A rendezők nem voltak a helyzet magaslatán, miközben a román szurkolók egymással verekedtek össze: a sérülteket ápolni kellett, a rendfenntartó erőknek könnygázt is be kellett vetniük.
Mint ismert, a mieink múlt héten Debrecenben 3–2-es előnyt szereztek, így nem csodálkozhattunk rajta, hogy rendkívül ellenséges körülmények között játszhattak.
A magyar himnuszt is alig lehetett hallani a füttykoncerttől, a helyiek beszámolója szerint a románok magyarellenes rigmusokat skandáltak (Ki a magyarokkal az országból!).
A példátlan botrányt követően a meccs bő félórás kényszerszünet után folytatódhatott: a csapatok sokáig az öltözőben várakoztak, az első hírek szerint az illetékesek folytatni akarták a találkozót, de meg kellett várni, amíg rendet tesznek, illetve kiszellőzik a csarnok.
A helyi sajtó mindenesetre hamar megtalálta a választ, hogy mi robbantotta ki a román szurkolók közötti verekedést.
A sportcsarnok eredményjelzőjén állítólag nem a România – Ungaria, hanem az Ungaria – Ungaria felirat jelent meg, ami kiverte a biztosítékon a helyi szurkolók egy részénél. Hamar elszakadt a cérna, és miután agresszívan jelezték nemtetszésüket, a csendőröknek kellett közbeavatkozniuk, akiknek a megjelenése olaj volt a tűzre, a szurkolók őket támadták meg – írta a Maszol.
Sokáig kérdéses volt a folytatás, de végül visszatértek a csapatok: a magyar válogatott 2–2-es döntetlent játszott, így megvédte a Debrecenben megszerzett előnyét és kijutott a 2026-os futsal Európa-bajnokságra!
Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt