A magyarellenes rigmusok sem segítettek a románokon: magyarok írtak történelmet Csíkszeredán

A hazai csapat a kontrákra rendezkedett be, többet is tudott vezetni az első félidőben, a 19. percben pedig gót is ért el belőle: Szalay Szabolcs lőtt a kapuba. A találat után a vendégek magasabb fokozatba kapcsoltak, Pap Eduardnak több nagy védést is be kellett mutatnia, de maradt a csíkszeredai előny a szünetig.

A második félidőt ráadásul újabb góllal kezdte a Csíkszereda: Veres Szilárd indítását Jozef Dolny lőtte be a kapuba. A vendégek mezőnyfölénye természetesen ezután is megmaradt, de veszélyes helyzeteket már csak elvétve tudtak kidolgozni.