10. 04.
szombat
10. 04.
szombat
román Csíkszereda Románia

A magyarellenes rigmusok sem segítettek a románokon: magyarok írtak történelmet Csíkszeredán

2025. október 04. 18:37

A Csíkszereda 2–1-re legyőzte Universitatea Cluj csapatát, így történelme első győzelmét aratta a román élvonalban. A román szurkolók nem felejtették el gyalázni a magyarokat.

2025. október 04. 18:37
A 12. fordulóját rendezik ezen a hétvégén a román labdarúgó-bajnokságnak – természetesen az élvonalban abszolút újoncnak számító, magyar identitását klub- és szurkolói szinten is felvállaló Csíkszereda is pályára lépett, a Universitatea Cluj ellen próbálta megszerezni történelme első győzelmét.

román
A csíkszeredai szurkolók nem a gyalázkodó románokkal foglalkoztak. Fotó: Csíkszereda FK

A hazai csapat a kontrákra rendezkedett be, többet is tudott vezetni az első félidőben, a 19. percben pedig gót is ért el belőle: Szalay Szabolcs lőtt a kapuba. A találat után a vendégek magasabb fokozatba kapcsoltak, Pap Eduardnak több nagy védést is be kellett mutatnia, de maradt a csíkszeredai előny a szünetig.

A második félidőt ráadásul újabb góllal kezdte a Csíkszereda: Veres Szilárd indítását Jozef Dolny lőtte be a kapuba. A vendégek mezőnyfölénye természetesen ezután is megmaradt, de veszélyes helyzeteket már csak elvétve tudtak kidolgozni. 

Gyalázkodó románok

Az ultráik viszont úgy döntöttek, nyomást gyakorolnak azzal, hogy rákezdenek magyarellenes rigmusaikra, de nem értek el vele eredményt.

Virgiuliu Postolachi már csak a hosszabbításban tudott szépíteni, így a Csíkszereda 2–1-es sikere a klub első román élvonalbeli győzelmét jelentette.

Román bajnokság, 12. forduló
FK Csíkszereda–Universitatea Cluj 2–1 (1–0)
Gól: Szalay Sz. (19.), Dolny (46.), ill. Postolachi (90+4.)

Nyitókép: Csíkszereda FK

