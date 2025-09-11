A mesterötöst szerző válogatott játékos erdélyi küldetése: benntartani az egyetlen magyar csapatot a román élvonalban

Kis időbe telt, hogy tudjunk beszélni, mert éppen a nagylányát íratta be óvodába. Csíkszeredára fog járni ezek szerint? Megtalálta az Eppel család Hargita megye központjában a helyét?

Kezdem a kérdés második felével: maximálisan! Igen, Csíkszeredán iratkoztunk be, de itt csak szeptember második hetében kezdődik az óvoda. Sajnos az utóbbi időben gyakorlottak lettünk költözködésben, úgyhogy viszonylag flottul ment minden, de rengeteg energiát igényel. Nem úgy terveztem, hogy már most nyáron elmegyek Nyíregyházáról, de jól érzem magam Erdélyben is.

Miért kellett akkor mégis klubot váltania?

Jelezte felém az edző, hogy nem számol velem a jövőben, kereshetek magamnak csapatot. Megköszönte az elmúlt időszakot, hogy segítettem a csapatot azután, hogy kinevezték – ugye rúgtam három gólt és bennmaradtunk. Ezután elkezdtük a csapatkeresést. Megmondom őszintén, nem akartam ezzel sokat várni, talán lett volna lehetőségem másik NB I-es klubban vagy külföldön játszani, de jött a csíkszeredai ajánlat, és elfogadtam, hogy ne essen ki sok idő.

Ezek szerint nem érzi magát külföldön.

Abszolút nem! Két gyerekünk van, nagyon jó, hogy teljesen magyar környezetbe érkeztünk. Most éppen Gyimesen vagyunk, itt is mindenhol magyar programokkal, éttermekkel találkozunk. Ez így, kiegészülve azzal, hogy továbbra is élvonalbeli bajnokságban játszhatok, tökéletes választás volt.

Múlt héten azzal került be a hírekbe, hogy lőtt egy mesterötöst a kupában az FC Voluntarinak. Ha jól sejtem, ez volt az első ilyen a profi pályafutása során.

Igen, sőt még mesterhármast sem lőttem korábban tétmérkőzésen, egy négyesem viszont volt már. Egy másodosztályú, de feljutásra pályázó együttes ellen játszottunk. Másodszor voltam kezdő Csíkszeredában, annak is nagyon örültem, de főleg a góloknak, amelyek viszonylag szépek voltak. Utána is kezdő voltam a bajnokságban, remélem, most már ott is elkezdem lőni a gólokat.