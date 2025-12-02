Ft
12. 02.
kedd
Csíkszereda Erdély Románia

„Ez nem egy olyan háború, amiben minket ütnek, mi meg sírunk” – a Csíkszereda harca Romániában

2025. december 02. 06:48

Hatezer gyermek, többségükben magyar. A Csíkszereda edzéseit magyar edzők tartják magyar nyelven – emiatt is bőven éri hátrányos megkülönböztetés a klubot Romániában. Szondy Zoltán elnök szerint ugyanakkor a kisebbségi lét egy lehetőség a küzdelemre.

2025. december 02. 06:48
null
Nagy-Pál Tamás

Nemrég bemutattuk a Felvidék, illetve egész Szlovákia egyik legjobb futballcsapatát, a dunaszerdahelyi DAC-ot, és hogy a klub mit is jelent pontosan a külhoni magyaroknak az identitásuk megélésének szempontjából. Nos, nem Világi Oszkár egyesülete az egyetlen, amely hasonló küldetéstudattal működik az anyaországtól elszakított területeken. Ismerkedjünk most a román élvonalban története első idényét töltő székelyföldi FK Csíkszeredával.

Szondy Zoltán és Orbán Viktor víziójában nem a román élvonal, hanem az akadémia a legfontosabb.
Szondy Zoltán és Orbán Viktor víziójában nem a román élvonal, hanem az akadémia a legfontosabb / Fotó: MTI/MTVA/ Miniszterelnöki Sajtóiroda/ Benko Vivien Cher

Szondy Zoltán elnök elmondása alapján a legfontosabb pillérük a regionálisan szervező akadémia, amely Szeredán kívül 15 erdélyi városban van jelen.

Nálunk az edzés nyelve magyar – ez a filozófiánk híveket és ellentábort is toborzott magának

– mutatta be működésüket a Sport Forum Hungary második napján az egylet első embere. – Különböző szinteken és egyesületekben összesen hatezer gyermek tartozik hozzánk, köztük ezerkétszáz leány, mert nagy hangsúlyt fektetünk a női foci fejlesztésére. Egész Székelyföldön vannak egyesületeink, köztük Kolozsváron és Nagyváradon is. Korosztályos együtteseink már kétszer megjárták az ifjúsági Bajnokok Ligáját, felnőttcsapatunk pedig ugyebár első idényét tölti a román élvonalban. A nők a második helyen állnak és a bajnoki címért harcolnak. Nyilván van egy csomó konfliktusunk emiatt, de büszkén mondhatom, hogy mindkét felnőtt keretünket több mint kilencven százalékban magyar játékosok alkotják, ezért is tudunk magyar nyelvű edzéseket tartani.”

A férfiak célja az első, történelmi évadban a bennmaradás – jelenleg nem is állnak kieső helyen, de azért borzasztóan kemény erőpróba lesz ezt megvalósítani. A női szakosztállyal ugyanakkor a bajnoki címre törnek.

„Itt egy példa, hogy milyen egyszerű a mi életünk: tavaly a női csapat bejutott az újonnan indult Európa-ligába, de megvonták tőlünk a jogot, amit kivívtunk a pályán, elvették tőlünk a szereplés lehetőségét.”

Szondy hozzátette: számára nem a felnőtt-, vagyis a kirakategyüttesek szereplése a legfontosabb, nem az az ő küldetése.

„Nekünk az akadémia az első. Jó, hogy a felnőttek az első osztályban szerepelnek, de az akadémia fontosabb. Nagy fájdalmam, hogy Székelyföldön a gyerekek rendkívül csekély százaléka sportol. A legfrissebb adatok szerint csupán a tizennyolc százalékuk, úgyhogy ezen a területek fejlődnünk kell. Én ezért rengeteget harcolok, idén is többet lobbiztam, hogy egy elfeledett faluban épüljön pálya – számomra ez fontosabb, minthogy a felnőttgárda kapjon pénzt. 

Amikor Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta nekem, alapítsunk akadémiát, eleve közösségfenntartó erőként képzelt el minket. A mi akadémiánk magyarországi finanszírozásból él, a jövedelmünk nagy része az anyaországból érkezik. Azt nem azért adják nekünk, hogy legyen egy csapatunk a román első osztályban, hanem, hogy Erdélyben legyen egy magyar klub, magyar játékosokkal, magyar edzőkkel. Én ebben hiszek, ezért csinálom. De nehéz…”

Persze választhatná a könnyebb utat is a klubvezető, de mégsem teszi.

„A lehető legkevesebb embert akarok megsérteni, de a kisebbségi lét a küzdelemnek az egyik lehetősége. Közeli példa: Budapest telefonkönyvében minimum huszonöt százaléka a neveknek német, de egyiküknek sem német az anyanyelve már, mert nekik fontosabb volt, hogy asszimilálódjanak. Ugyanez a válaszút minden kisebbség előtt adott a világon. A kérdés, hogy vállalod-e inkább a küzdelmet? 

Ez nem erőszakos fellépésekből áll, hanem például, hogy beadod a gyereket a magyar iskolába, miközben tudod, nehezebb lesz neki az érettségi és az egyetem.

Vagy nem vállalod ezt be. Én is dönthetnék úgy, hogy a tizenegy játékosomból tíz román, az edzőm is román, és semmi problémám nincs, csak az eredmény számít.”

Milyen a román futball?

Ha már a román játékosok: Szondy Zoltán arról is beszélt, meglátása szerint mik a román futball tipikus jegyei, és mennyire próbálja meg azokat integrálni a csíkszeredai akadémián.

„A román futball jellemzője a provokálás, a játék tördelése és a labdaszerzés az ellenfél térfelén. Ez a három karakterisztika a válogatottól a harmadosztályig minden csapatnál megtalálható. Ilyen szempontból jobban állnak, mint mi, mert ha megkérdeznéd, mik a magyar futball jellemzői, akkor csak a vállát vonogatja az ember, mert nem tudja megfogalmazni. Mi nem vettük át ezeket a román jellemzőket, nálunk az akadémiai korosztály négy csapatában alig három román kezdőjátékos van. És nem is akarjuk átvenni! 

A székelyekben azért alapból megvan az a mentalitás, hogy kicsit durvábbak vagyunk, odaütünk kicsit, ha kell. Azt támogatjuk, hogy maradjon meg ez a harcosság.

De amit mondtam a román fociról, az szépen hangzik, Európában ugyanakkor nem lehet vele előrébb lépni. Ezzel néha meg lehet verni egy Ausztriát, de ennél több kell. Úgyhogy nem idealizálom a román focit, csak éppen velünk ellentétben nekik legalább vannak tipikus jegyeik, még ha olyanok is, amilyenek…”

Na de vissza a küzdelemre, amit Szondynak és a Csíkszeredának napról napra meg kell vívnia a magyar játékosok, a nyelvhasználat és a szurkolók miatt.

„Egymás után kétszer is megnyertük az U19-es bajnokságot, vagyis egymás után kétszer is a mi csapatunk képviselhette Romániát Európában az ifjúsági Bajnokok Ligájában. Amikor másodszor végeztünk az élen – ráadásul U18-as játékosokkal –, akkor mit csináltak? Megszüntették az U19-es bajnokságot, hogy ne nyerjük meg többet. Én büszke vagyok, hogy egy ilyen kicsi klub miatt eltöröltek egy egész bajnokságot – úgy tudom, Európában nagyjából csak Romániában nincs ennek a korosztálynak kiírása. És persze közben folyamatosan kapjuk az újabb büntetéseket a székely zászlóért. Most akkor vagy nem rakod ki, vagy kifizeted az ezereurós büntetést, ahogy én is teszem. Mi mint klub egyébként nem tesszük ki stadionban, csak éppen a szurkolóknak nem fogjuk megtiltani, hogy kitegyék. Mi nem politizálunk, de ha kitiltanám a stadionból a székely zászlót, akkor már politizálnék, ráadásul nagyon rossz oldalon. 

Ez nem egy olyan háború, amiben minket ütnek, mi meg sírunk. Ez egy olyan háború, amiben elég szép győzelmeket érünk el.

Tíz éve azt mondták, hogy magyar klubbal a román másodosztályban lehetetlen küldetés megmaradni, ha nem lesz minimum négy románod a csapatban. Ehhez képest most az élvonalban vagyunk. Nyilván szívatnak a játékvezetők, de erre is van megoldás: próbáltunk minél több magyart küldeni a képzésbe, és most már sok a magyar játékvezető Romániában – a legjobb román bíró is magyar Kovács István személyében. Felvállaltuk a konfliktust, és nem is állunk vesztésre.”

A Csíkszereda jelenleg 

  • a 14. helyen áll 
  • a 16 csapatos román első osztályban. 

A következő fordulóban, szombaton az FC Arges együttesét fogadja.

Nyitókép: FK Csíkszereda

