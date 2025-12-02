„Ez nem egy olyan háború, amiben minket ütnek, mi meg sírunk” – a Csíkszereda harca Romániában

– mutatta be működésüket a Sport Forum Hungary második napján az egylet első embere. – Különböző szinteken és egyesületekben összesen hatezer gyermek tartozik hozzánk, köztük ezerkétszáz leány, mert nagy hangsúlyt fektetünk a női foci fejlesztésére. Egész Székelyföldön vannak egyesületeink, köztük Kolozsváron és Nagyváradon is. Korosztályos együtteseink már kétszer megjárták az ifjúsági Bajnokok Ligáját, felnőttcsapatunk pedig ugyebár első idényét tölti a román élvonalban. A nők a második helyen állnak és a bajnoki címért harcolnak. Nyilván van egy csomó konfliktusunk emiatt, de büszkén mondhatom, hogy mindkét felnőtt keretünket több mint kilencven százalékban magyar játékosok alkotják, ezért is tudunk magyar nyelvű edzéseket tartani.”

A férfiak célja az első, történelmi évadban a bennmaradás – jelenleg nem is állnak kieső helyen, de azért borzasztóan kemény erőpróba lesz ezt megvalósítani. A női szakosztállyal ugyanakkor a bajnoki címre törnek.

„Itt egy példa, hogy milyen egyszerű a mi életünk: tavaly a női csapat bejutott az újonnan indult Európa-ligába, de megvonták tőlünk a jogot, amit kivívtunk a pályán, elvették tőlünk a szereplés lehetőségét.”

Szondy hozzátette: számára nem a felnőtt-, vagyis a kirakategyüttesek szereplése a legfontosabb, nem az az ő küldetése.

„Nekünk az akadémia az első. Jó, hogy a felnőttek az első osztályban szerepelnek, de az akadémia fontosabb. Nagy fájdalmam, hogy Székelyföldön a gyerekek rendkívül csekély százaléka sportol. A legfrissebb adatok szerint csupán a tizennyolc százalékuk, úgyhogy ezen a területek fejlődnünk kell. Én ezért rengeteget harcolok, idén is többet lobbiztam, hogy egy elfeledett faluban épüljön pálya – számomra ez fontosabb, minthogy a felnőttgárda kapjon pénzt.