Törvénysértőnek nevezték a magyar és székely zászlókat a Csíkszereda stadionjában

„Már átérzem a székelyek kirekesztettségét” – a pályán bizonyít a Csíkszereda magyarja
A marosvásárhelyi csendőrség szerint idegengyűlöletre, etnikai konfliktusok keltésére és nemzetgyalázásra alkalmasak. Románia nem tilthatja be ezeket a zászlókat – vagy mégis?
A marosvásárhelyi csendőrség szerint a magyar és székely zászlók jelenléte az FK Csíkszereda stadionjában idegengyűlöletre, etnikai konfliktusok keltésére és nemzetgyalázásra alkalmas, így törvénysértő – ez derül ki a Székelyhon szerint abból a jegyzőkönyvből, amelyet a Románia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságában, a Szuperligában szereplő csíkszeredai futballcsapat Kolozsvári U (Universitatea Cluj) elleni hazai mérkőzésén a helyszínen tartózkodó hivatalos szervek állítottak ki.
A magyar identitású egyesület szurkolói székelyek, játékosai pedig többségében magyarok. Egyikük, a több anyaországi NB I-es együttesben megforduló Hegedűs János nemrégiben arról mesélt a Mandinernek, hogy
De visszatérve a Székelyhon cikkére, a jegyzőkönyvben megjelenik a „Székelyföld”-megnevezés is a kék-arany színű lobogók kapcsán, és
30 ezer lejes (2,3 millió forint) pénzbírság kifizetésére kötelezi a szervezőket, amiért megengedték a zászlók bevitelét a lelátókra.
Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke sajtótájékoztatón ismertette a büntetést, egyúttal megjegyezve, már az is furcsa, hogy miért kell Marosvásárhelyről csendőröket hozni a meccsre, amikor helyben is vannak.
„Tényként mondhatom, hogy miután a szövetség megtiltotta nekünk a magyar és székely jelképek használatát, most már a marosvásárhelyi csendőrség is megtette ezt. Ugyanazok, akik korábban a VIP-páholyban kergették a romániai és magyar kormánytagokat, mert megláttak egy üveg sört” – emlékeztetett az egyesület első embere, aki megerősítette: akárcsak a korábbi, szintén 30 ezer lejes összeg esetében, most is bíróságon kérik a bírság érvénytelenítését.
Szondy elmondta, a korábbi esetek, a szövetségi tiltás, és a gyerekek mezein levő Székelyföld-felirat miatt kirobbant botrány miatt felvette a kapcsolatot az RMDSZ ügyvezető elnökével, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni. A tőlük kapott törvényismertető alapján
a székely zászló használata nem tiltott.
„De a csendőrségtől az ember többet várna.
A székely zászló a szívünkhöz közel áll, Magyarország zászlója pedig egy uniós tagállam zászlója, ezt nem tilthatja be a csendőrség
– jelentette ki a elnök.
Szondy Zoltán szerint nem ezek miatt alapítottak futballklubot, de eljött az idő, hogy feltegyék a kérdést: be van tiltva a magyar és székely zászló Romániában vagy sem?”
