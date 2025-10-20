Ft
Csíkszereda magyar zászló székely zászló Románia FK Csíkszereda

Törvénysértőnek nevezték a magyar és székely zászlókat a Csíkszereda stadionjában

2025. október 20. 16:13

A marosvásárhelyi csendőrség szerint idegengyűlöletre, etnikai konfliktusok keltésére és nemzetgyalázásra alkalmasak. Románia nem tilthatja be ezeket a zászlókat – vagy mégis?

2025. október 20. 16:13
null

A marosvásárhelyi csendőrség szerint a magyar és székely zászlók jelenléte az FK Csíkszereda stadionjában idegengyűlöletre, etnikai konfliktusok keltésére és nemzetgyalázásra alkalmas, így törvénysértő – ez derül ki a Székelyhon szerint abból a jegyzőkönyvből, amelyet a Románia élvonalbeli labdarúgó-bajnokságában, a Szuperligában szereplő csíkszeredai futballcsapat Kolozsvári U (Universitatea Cluj) elleni hazai mérkőzésén a helyszínen tartózkodó hivatalos szervek állítottak ki.

Románia, magyar zászló, székely zászló, Csíkszereda
Románia: törvénysértőnek nevezték a magyar és székely zászlókat a Csíkszereda stadionjában 

A magyar identitású egyesület szurkolói székelyek, játékosai pedig többségében magyarok. Egyikük, a több anyaországi NB I-es együttesben megforduló Hegedűs János nemrégiben arról mesélt a Mandinernek, hogy 

  • egyszer leköpték, másszor 
  • leöntötték őket sörrel a lelátóról, de arra is volt példa, hogy 
  • két zuhanyzóban elzárták a meleg vizet, miközben a másik kettőből jéghideg folyt, és 
  • leszedték a vécéajtót, valamint az is megtörtént, hogy
  • lekapcsolták az áramot az öltözőben.

De visszatérve a Székelyhon cikkére, a jegyzőkönyvben megjelenik a „Székelyföld”-megnevezés is a kék-arany színű lobogók kapcsán, és 

30 ezer lejes (2,3 millió forint) pénzbírság kifizetésére kötelezi a szervezőket, amiért megengedték a zászlók bevitelét a lelátókra. 

Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke sajtótájékoztatón ismertette a büntetést, egyúttal megjegyezve, már az is furcsa, hogy miért kell Marosvásárhelyről csendőröket hozni a meccsre, amikor helyben is vannak. 

„Tényként mondhatom, hogy miután a szövetség megtiltotta nekünk a magyar és székely jelképek használatát, most már a marosvásárhelyi csendőrség is megtette ezt. Ugyanazok, akik korábban a VIP-páholyban kergették a romániai és magyar kormánytagokat, mert megláttak egy üveg sört” – emlékeztetett az egyesület első embere, aki megerősítette: akárcsak a korábbi, szintén 30 ezer lejes összeg esetében, most is bíróságon kérik a bírság érvénytelenítését.

Románia: a székely zászló használatát nem tilthatják be

Szondy elmondta, a korábbi esetek, a szövetségi tiltás, és a gyerekek mezein levő Székelyföld-felirat miatt kirobbant botrány miatt felvette a kapcsolatot az RMDSZ ügyvezető elnökével, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni. A tőlük kapott törvényismertető alapján

a székely zászló használata nem tiltott.

„De a csendőrségtől az ember többet várna.

 A székely zászló a szívünkhöz közel áll, Magyarország zászlója pedig egy uniós tagállam zászlója, ezt nem tilthatja be a csendőrség

– jelentette ki a elnök. 

Szondy Zoltán szerint nem ezek miatt alapítottak futballklubot, de eljött az idő, hogy feltegyék a kérdést: be van tiltva a magyar és székely zászló Romániában vagy sem?”

Fotók: MTI/ MTVA/ Veres Nándor

optimista-2
2025. október 20. 16:19
Idegengyűlöletre késztet a magyar zászló. Tehát hivatalosan elismerték, hogy románok idegenek Erdélyben. Ez jó hír.
csulak
2025. október 20. 16:15
az olah, ukran mind ilyen
