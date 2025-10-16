„Már átérzem a székelyek kirekesztettségét” – a pályán bizonyít a Csíkszereda magyarja

Láttam a közösségi oldalán, hogy a fia kísérte be a pályára. Ez volt az első ilyen alkalom?

Az előző idény utolsó meccsén, amikor már feljutottunk az élvonalba, megvolt ez az áttörés – nagyon régóta szeretett volna már bekísérni. A mostani bajnokságban is bejött már velem egy hazai mérkőzésen, tehát ez volt a harmadik alkalom, de mindent egybevetve ez sikerült a legjobban.

A tizenegyedik fordulóban szereztek először három pontot, pedig már többször is közel álltak hozzá, ötször játszottak döntetlent.

Már az első fordulóban éreztük, hogy van keresnivalónk az első osztályban: vezettünk kettő nullra, de végül döntetlen lett a vége. Utána viszont belekerültünk egy negatív szériába, de rendeztük a sorokat, és a kupával együtt már hat mérkőzés óta veretlenek vagyunk, ráadásul erős csapatokkal játszottunk döntetlent. Szükség volt már nagyon arra, hogy megérezzük a győzelem ízét, ez sokat tud segíteni a morálon. Örülünk, hogy nem kellett két teljes hetet várnunk a következő meccsünkre, mert már csütörtökön játszunk a CFR Cluj ellen.