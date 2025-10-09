Nincs vége: újabb feljelentés Erdélyben, a zászlószaggató románok sem ússzák meg (VIDEÓ)

Az elmúlt napokban sajnos számos magyarellenes atrocitásról kellett beszámolnunk Erdély területéről, múlt héten például a nagy visszhangot kiváltó kézdivásárhelyi eset már a feljelentésig is eljutott. Most egy másik botrányos ügyben tesznek jogi lépéseket a székely sértettek, ők a Kolozsvári Universitatea soviniszta szurkolóinak vandálkodását szenvedték meg: ezek a vagány és gerinces fiatalemberek a Csíkszereda elleni meccsről hazafelé tartva a Székelyudvarhely környéki falvak idős lakóinak kerítéseit rongálták meg, közben

halálmegvető bátorsággal, sunyiban leszaggattva a házakról a magyar és székely zászlókat.