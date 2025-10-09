Ft
10. 09.
csütörtök
Universitatea székely zászló rongálás magyarellenesség Kolozsvár Románia

Nincs vége: újabb feljelentés Erdélyben, a zászlószaggató románok sem ússzák meg (VIDEÓ)

2025. október 09. 17:12

A térfigyelő kamerák felvételei alapján beazonosíthatóak a kolozsvári Universitatea focidrukkerei, akik idős székely emberek házait rongálták meg halálmegvető bátorsággal.

2025. október 09. 17:12
null

Az elmúlt napokban sajnos számos magyarellenes atrocitásról kellett beszámolnunk Erdély területéről, múlt héten például a nagy visszhangot kiváltó kézdivásárhelyi eset már a feljelentésig is eljutott. Most egy másik botrányos ügyben tesznek jogi lépéseket a székely sértettek, ők a Kolozsvári Universitatea soviniszta szurkolóinak vandálkodását szenvedték meg: ezek a vagány és gerinces fiatalemberek a Csíkszereda elleni meccsről hazafelé tartva a Székelyudvarhely környéki falvak idős lakóinak kerítéseit rongálták meg, közben

 halálmegvető bátorsággal, sunyiban leszaggattva a házakról a magyar és székely zászlókat.

Ezt is ajánljuk a témában

A Maszol megkereste az érintett falvak polgármestereit, akik elmondták, az anyagi kárnál nagyobb a félelem és a megdöbbenés, a környéken ugyanis régóta évente több ezer román turista fordul meg mindenféle atrocitás nélkül, éppen ezért sosem gondolták volna, hogy a csendes, békés kis községek településeire is begyűrűzhet a növekvő magyarellenesség.

Ez az idős generáció ragaszkodik a székelységéhez, amit a zászlókkal szeretnének kifejezni, de ezzel nem akarnak rosszat senkinek, csak a hovatartozásukat próbálják kimutatni. Erre jön egy ilyen fiatalokból álló csoport és rettegésben tartja a lakosokat”

 – mondta a portálnak Szőcs László, az egyik érintett falu, Etéd alpolgármestere. Hozzátette, véleménye szerint az állami támogatásban részesülő futballcsapatok finanszírozásában ráadásul benne van a székely emberek befizetett adója is, amivel a vandálok ily módon visszaéltek. A felháborodás érthető módon nagy, ám szerencse a szerencsétlenségben, hogy 

a térfigyelő kamerák felvételei alapján beazonosítható az elkövetők kolozsvári rendszámú autója, az érintettek így meg tudják tenni a feljelentést a helyi polgármesterek, valamint Kelemen Hunor és az RMDSZ közreműködésével.

Nyitókép: Szentábrahám község polgármesteri hivatala / Maszol

konzekvencia
2025. október 09. 17:46
Gondolom szándékosan lett lerontva a videó, nehogy történjen ezekkel a férgekkel valami, ha még egyszer Székely földre tévednek.
Válasz erre
0
0
letsgobrandon-2
2025. október 09. 17:46
europai romákok
Válasz erre
0
0
konzekvencia
2025. október 09. 17:44
Futnak a gyáva férgek. Gyanítom azért, hogy azon a környéken is van egy két Székely ultra, akik meg tudták volna beszélni velük ezt a "kis" félreértést.
Válasz erre
0
0
letsgobrandon-2
2025. október 09. 17:20
a medve szarja ki az összes regáti pondrót
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!