10. 05.
vasárnap
Csíkszereda Erdély Románia

„Méltóak voltak a felmenőikhez” – soviniszta román drukkerek tépték le a magyar és a székely zászlót Csíkszeredában (VIDEÓ)

2025. október 05. 09:23

Félelmetes képsorok.

2025. október 05. 09:23
null

Döbbenetes videó látott napvilágot. Az Erdélyben, Csíkszeredán készített feltévelen az látható, hogy az 

U Kolozsvár focicsapat drukkerei letépik egy házról a magyar és a székely zászlót, és utána elfutnak.

Az esetet Lipták Tamás újságíró úgy kommentálta a Facebookon, hogy „a soviniszta román szurkolók méltóak voltak a felmenőikhez”.

Nyitókép: Facebook

A videót itt nézheti meg:

 

Összesen 13 komment

bagoly-29
•••
2025. október 05. 11:24 Szerkesztve
Az U utóbbi évtizedekben kialakult szurkolói tábora szinte kivétel nélkül az oltyán, moldovai jövevényekből és a szigethegységi mócokból áll. Őket telepitettték a hetvenes évektől százezrével Kolozsvárra. Az egykor a kolozsvári s erdélyi magyarok által is kedvelt csapatnak magyar játékosai és edzői is voltak (Kopek , aki az Ayax-szal a BL elődjét is megnyerte edzőként, Szoboszlai, vagy játékosként Salamon Gyuri, Ivánszuk Zoltán, Ábrahám Szilveszter, stb). Ma már csak a csőcselék.
Válasz erre
0
0
csalodtamafideszben
2025. október 05. 10:58
Simeon és Orbán bandája.
Válasz erre
1
2
Burg_kastL71-C
2025. október 05. 10:10
rezeda-kazmer Románia ereje a geopolitikai helyzetében, azaz, a stratégiai földrajzi elhelyezkedésében van. Értelemszerűen nincs olyan terv a Háttérben, ami megbontaná az ottani helyzetet. Bármilyen roncs a társadalom, vagy a gazdaság, mindig újra összetákolják és tovább használják őket, mint egy fontos felvonulási területet a térségben. Mert az, nekik, egy természetes erőd.
Válasz erre
4
0
Hohokam
2025. október 05. 09:57
Mocskos balkáni csürhe.
Válasz erre
3
0
