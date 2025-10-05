„Méltóak voltak a felmenőikhez” – soviniszta román drukkerek tépték le a magyar és a székely zászlót Csíkszeredában (VIDEÓ)

Döbbenetes videó látott napvilágot. Az Erdélyben, Csíkszeredán készített feltévelen az látható, hogy az

U Kolozsvár focicsapat drukkerei letépik egy házról a magyar és a székely zászlót, és utána elfutnak.

Az esetet Lipták Tamás újságíró úgy kommentálta a Facebookon, hogy „a soviniszta román szurkolók méltóak voltak a felmenőikhez”.

