labdarúgás székely zászló Erdély foci Székelyföld gyerek Román Labdarúgó Szövetség rasszizmus Románia FK Csíkszereda

Székelyföld feliratú póló miatt rasszizmussal vádoltak meg székely gyerekeket Romániában

2025. szeptember 17. 21:50

A „bűnük” az volt, hogy Székelyföld feliratú, a székely zászló színét és jelképeit megjelenítő pólókban jelentek meg egy focimeccsen.

2025. szeptember 17. 21:50
A Román Labdarúgó Szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága szerdán figyelmeztetésben részesítette az FK Csíkszeredát a székely jelképek használata miatt – közölte honlapján a román első osztályú bajnokságot szervező hivatásos liga (LPF).

A román első osztályba idén feljutott székelyföldi csapat ellen Radu Visan, az FRF főtitkára emelt panaszt a fegyelmi bizottságánál, azt kifogásolva, hogy az Universitatea Craiova elleni augusztus 17-i, Csíkszeredában lejátszott mérkőzés előtt

a hazai csapatot kísérő gyerekek Székelyföld feliratú, a székelyzászló színét és jelképeit megjelenítő pólókban vonultak a pályára.

A vendégcsapat 2-1-es győzelmével végződött meccs után a román sportsajtó provokációnak és feszültségkeltésnek minősítette, hogy az FK Csíkszereda rendszeresen a „Székelyföldet népszerűsíti” mérkőzésein.

Radu Visan a labdarúgómérkőzéseken tapasztalt rasszizmust, idegengyűlöletet, diszkriminációt és gyalázkodást büntető 54-es cikk alapján kérte a székelyföldi klub elmarasztalását. Az FRF fegyelmi szabályzatának ezen paragrafusa alapján a fegyelmi bizottság akár 70 ezer lejes (5,4 millió forint) pénzbírságot, a vétkes szurkoló kétéves kitiltását, a hazai mérkőzések tíz fordulóig terjedő zárkapus lebonyolítását is elrendelheti, vagy kizárhatja a csapatot a bajnokságból.

Az FRF fegyelmi bizottsága a szabályzatban szereplő enyhítő körülmények közül három előírását is felsorolta a legenyhébb elmarasztaló határozat, a figyelmeztetés indoklásaként.

A döntésről beszámoló golazo.ro sportportál szerint

az FK Csíkszereda mérkőzésein a közönség rendszeresen elénekli a székely himnuszt, magyar és székely zászlókat lenget,

márpedig „Székelyföld népszerűsítése ellentétes a román állam hivatalos álláspontjával”. A lap a román külügyminisztérium 2023-ban közzétett állásfoglalását idézte, amely szerint „Romániának nincs Székelyföld nevű közigazgatási egysége, tehát jogalap sem létezik valamely sajátos, hivatalos jelkép használatára”.

Szondi Zoltán, a csíkszeredai klub elnöke a fegyelmi bizottság egy korábbi üléséről a Székely Sport című lapnak azt mondta: megdöbbentően magyarellenes légkört tapasztalt a testületben, amelynek tagjai még kéznyújtását sem fogadták, kioktatva őt, hogy „nem barátkozni jöttek”.

A klubelnök az általa megfogalmazott jogi érvekre, amelyek szerint az FK Csíkszereda semmilyen törvényt, vagy szabályt nem sértett, azt a választ kapta, nem a szabályok a mérvadóak, hanem az, hogy

a Székelyföld felirat, a Csíki Sör és a magyar zászló is sérti a román szurkolók érzékenységét.

Elmondása szerint a bizottság tagjai azt vetették a szemére, hogy visszaél a románok toleranciájával, holott „ők nekünk minden jogot megadnak”.

Az FK Csíkszereda elnöke közölte: hajlandó levenni a gyerekekről a Székelyföld feliratú trikókat, hogy „ne a tízévesek váljanak célponttá”. A zászlók és himnuszok ügyében azonban kitartott amellett, hogy ha a szurkolók identitásukat ezekben élik meg, azt nem fogja tiltani, sőt támogatja őket ebben. Ugyanakkor azt is jelezte: ha a bizottság írásban, valamely hatályos törvényre hivatkozva hozna ilyen tiltást, akkor a klub azt tiszteletben fogja tartani – részletezte a Székely Sport.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció. Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

kulszek
2025. szeptember 17. 23:11
Az Erdély egyesülését bejelentő 1918-as gyulafehérvári kiáltványban explicite benne van hogy a Magyar nemzetiség AUTONÓMIÁT kap. Ezt az ötvenes években a Magyar Autonóm Tartomány testesítette meg. Tudjuk hogy az EU nemigen támogatja. De jogosságát senki nem kérdőjelezheti meg. "Az új román állam megalakításának alapelveiként a Nemzet­gyűlés kinyilvánítja a következőket: 1. A teljes nemzeti szabadság az összes együtt élő nép számára. Minden nép saját kebeléből való egyének által saját nyelvén fog élni a közoktatással, közigazgatással és igazságszolgáltatással. Minden nép a hozzátartozó egyének számarányában képviseleti jogot fog kapni a törvényhozásban és az ország kormányzásában. 2. Egyenlő jogosultságot és teljes felekezeti szabadságot az ország összes felekezetének. (1918. december 1.) ... "
csapláros
•••
2025. szeptember 17. 23:04 Szerkesztve
..."Romániának nincs Székelyföld nevű közigazgatási egysége, tehát jogalap sem létezik valamely sajátos, hivatalos jelkép használatára"... Ez majd akkor állja meg a helyét, ha törvény születik arra is, hogy Romániában nincs a buziknak közigazgatási egysége, tehát jogalap sem létezik a szivárványos jelkép használatára, de HASONLÓ módon kell eljárni a futball csapatok és az üzleti élet logói, zászlói ellen is. Más oldalról, Romániának ugyan nincs Székelyföld nevű közigazgatási egysége, de vannak SZÉKELYEI. Márpedig nekik, mint létező és nyilvántartott népcsoportnak is vannak magukra utaló jelképeik, ahogy a vállalkozások logói vagy a futball csapatok címerei, zászlói is ilyenek. Mint ahogyan a világ rengeteg közösségének, pl. pártoknak vannak olyan jelképei, amelyeknek semmiféle közigazgatási vonatkozása nincs. Tehát a törvény ÉRTELMETLEN, mert a VALÓSÁGGAL szembe megy, és kirekesztő módon, ellentétes az alapvető emberi jogokkal is, tehát bírósági úton megtámadható.
laszlokiss597
2025. szeptember 17. 23:01
A románok érzékenysége"-azmiaz?
rezeda-kazmer
2025. szeptember 17. 22:20
Romániát be kellene szántani és sóval behinteni. Minden percben ott kellene, hogy legyen a fejekben, a lelkekben (külön háttérmagyarázat nélkül) a kimondatlan magyar törekvés, hogy az első kínálkozó alkalommal élni fogunk, és romániának visszaadjuk az őt megillető helyet a történelem színpadán. (Tudom, a szükségből erényt kovácsolva most a karakán, a másik orcáját is odatartó, hátán fát hasogatni hagyó népi fattyút játszuk el épp a nagypolitikában.)
