Székelyföld feliratú póló miatt rasszizmussal vádoltak meg székely gyerekeket Romániában

A Román Labdarúgó Szövetség (FRF) fegyelmi bizottsága szerdán figyelmeztetésben részesítette az FK Csíkszeredát a székely jelképek használata miatt – közölte honlapján a román első osztályú bajnokságot szervező hivatásos liga (LPF).

A román első osztályba idén feljutott székelyföldi csapat ellen Radu Visan, az FRF főtitkára emelt panaszt a fegyelmi bizottságánál, azt kifogásolva, hogy az Universitatea Craiova elleni augusztus 17-i, Csíkszeredában lejátszott mérkőzés előtt

a hazai csapatot kísérő gyerekek Székelyföld feliratú, a székelyzászló színét és jelképeit megjelenítő pólókban vonultak a pályára.

A vendégcsapat 2-1-es győzelmével végződött meccs után a román sportsajtó provokációnak és feszültségkeltésnek minősítette, hogy az FK Csíkszereda rendszeresen a „Székelyföldet népszerűsíti” mérkőzésein.

Radu Visan a labdarúgómérkőzéseken tapasztalt rasszizmust, idegengyűlöletet, diszkriminációt és gyalázkodást büntető 54-es cikk alapján kérte a székelyföldi klub elmarasztalását. Az FRF fegyelmi szabályzatának ezen paragrafusa alapján a fegyelmi bizottság akár 70 ezer lejes (5,4 millió forint) pénzbírságot, a vétkes szurkoló kétéves kitiltását, a hazai mérkőzések tíz fordulóig terjedő zárkapus lebonyolítását is elrendelheti, vagy kizárhatja a csapatot a bajnokságból.