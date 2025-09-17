Irigykedve néznek Magyarországra a románok: újra eredményesebb volt a magyar diplomácia

Egy szempillantás alatt összezúzták a románok álmát: most megismerhette a lakosság a könyörtelen igazságot
Az is kiderült, hogy egy újabb kormány csak tetézné a bajt.
Csalódottak a román politikusok.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt már korábban, szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.
A hírrel a román sajtóban is foglalkoztak. Magyarország hamarabb csatlakozhat a Visa Waiver Programhoz, mint Románia, mivel Orbán Viktor miniszterelnök kormánya sikeresen rendezte az amerikai fél által felvetett problémákat – írja az Evenimentul Zilei.
A cikk kiemeli, hogy Magyarország diplomáciai lépései rendkívül eredményesek voltak.
Nem véletlen, hogy a román politikusok csalódottságukat fejezték ki emiatt. Az Evenimentul Zilei szerint Orbán Viktor pragmatikus megközelítése döntő szerepet játszott a folyamat gyorsításában.
