09. 17.
szerda
Magyarország vízum Orbán Viktor diplomácia Románia

Irigykedve néznek Magyarországra a románok: újra eredményesebb volt a magyar diplomácia

2025. szeptember 17. 11:07

Csalódottak a román politikusok.

2025. szeptember 17. 11:07
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt már korábban, szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt.

A hírrel a román sajtóban is foglalkoztak. Magyarország hamarabb csatlakozhat a Visa Waiver Programhoz, mint Románia, mivel Orbán Viktor miniszterelnök kormánya sikeresen rendezte az amerikai fél által felvetett problémákat – írja az Evenimentul Zilei.

A cikk kiemeli, hogy Magyarország diplomáciai lépései rendkívül eredményesek voltak.

Nem véletlen, hogy a román politikusok csalódottságukat fejezték ki emiatt. Az Evenimentul Zilei szerint Orbán Viktor pragmatikus megközelítése döntő szerepet játszott a folyamat gyorsításában.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

neszteklipschik
2025. szeptember 17. 11:47
"BezzegRománia!"
tikkadt-szocske
2025. szeptember 17. 11:45
Hiába nyalja-falja Románia a NATO-t , csak nem akar ez az USA vízummentesség összejönni. Viszont remélem , Trump nem ennyivel akarja Viktor szemét kiszúrni.
csulak
2025. szeptember 17. 11:36
az olahok irigykedni, lopni es hazudozni tudnak
pipa89
2025. szeptember 17. 11:08
Vajon mikor némul el itthon a "mindenszarista" mocsárkórus?
