Hatalmas siker az amerikai diplomáciai kapcsolatokban: ez minden magyart érinteni fog! (VIDEÓ)

„Ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok újra egyszerűen utazhatnak az Egyesült Államokba vízum nélkül. Szeptember 30-tól az ESTA újra két évre lesz érvényes és a két év alatt többszöri belépési lehetőséget tesz lehetővé minden magyar állampolgárnak” – közölte.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez egy újabb lényeges eredmény Donald Trump januári beiktatás óta amellett, hogy felpörögtek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások és feloldották a politikai szankciókat. „Az együttműködés már nem az ellenségeskedésről, a kioktatásról, hanem a barátságról, a kölcsönös tiszteletről és az eredményes együttműködésről szól” – fogalmazott.

Orbán Viktor reakciója

„Újra vízummentesen Amerikába. Ahogy az méltó két baráti néphez. Még mondja valaki, hogy nem számít a barátság!” – fogalmazott a miniszterelnök.