Magyarország Donald Trump Szijjártó Péter

Hatalmas siker az amerikai diplomáciai kapcsolatokban: ez minden magyart érinteni fog! (VIDEÓ)

2025. szeptember 16. 15:42

Szijjártó Péter szerint Trump hivatalba lépése óta aranykor köszöntött be a két ország viszonyában.

2025. szeptember 16. 15:42
null

Szeptember 30-tól az Egyesült Államokban feloldják a vízummentességi program korlátozásait minden magyar állampolgár előtt, ami újabb komoly eredmény Donald Trump elnök hivatalba lépése óta – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy Joe Biden előző amerikai elnök és adminisztrációja ellenségként tekintett Magyarországra, és a kétoldalú kapcsolatok mélypontra kerültek, Donald Trump győzelmével azonban a helyzet gyökeresen megváltozott, azóta aranykor köszöntött be a két ország viszonyában.

„A Biden-adminisztráció rendkívüli mértékben megnehezítette a magyar emberek utazását az Egyesült Államokba, most ennek is vége. A két kormány közötti egyeztetéseket követően szeptember 30-tól minden magyar állampolgár visszakerül az amerikai vízummentességi programba”.

„Ez azt jelenti, hogy a magyar állampolgárok újra egyszerűen utazhatnak az Egyesült Államokba vízum nélkül. Szeptember 30-tól az ESTA újra két évre lesz érvényes és a két év alatt többszöri belépési lehetőséget tesz lehetővé minden magyar állampolgárnak” – közölte.

Szijjártó Péter hangsúlyozta, hogy ez egy újabb lényeges eredmény Donald Trump januári beiktatás óta amellett, hogy felpörögtek a Magyarországra irányuló amerikai beruházások és feloldották a politikai szankciókat. „Az együttműködés már nem az ellenségeskedésről, a kioktatásról, hanem a barátságról, a kölcsönös tiszteletről és az eredményes együttműködésről szól” – fogalmazott.

Orbán Viktor reakciója

„Újra vízummentesen Amerikába. Ahogy az méltó két baráti néphez. Még mondja valaki, hogy nem számít a barátság!” – fogalmazott a miniszterelnök.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

westend
2025. szeptember 16. 18:16
kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 16. 16:53 • "Ruszkibérenc, hazaáruló, bűnöző társaság vagytok. Hál isten jövőre takarodtok" - kicsit mellélőttél az önjellemzéseddel poloskatrollocska. Mer' a hazaárulás, bűnözés pontosan illik a szektádra, de igazából ukránnyaloncok vagytok. Viszont tényleg takarodni fogtok, megint. Csáá!
Válasz erre
0
0
westend
2025. szeptember 16. 18:12
kiabrandult-fideszes 2025. szeptember 16. 16:53 "Ha a fideszesek tudnának értelmezni egy bonyolultabb mondatot, most biztosan fel lennének háborodva..." - akkor te azért nem tudod értelmezni a mondatokat poloskatrollocska, mert 'kiábrándult' vagy? Én inkább az agyhalottságodra gyanakszom :)
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. szeptember 16. 17:53
Vő István és Récsöl miatt van.
Válasz erre
0
1
dzsini75
2025. szeptember 16. 17:52
Kiábrándultfideszesnek…… "Mert a kormány évekig ellenőrzés nélkül osztogatta az állampolgárságot több tízezer embernek" 2011-től van lehetősége a külhoni magyaroknak a magyar állampolgárság igénylésére. Ugye azt te se gondolod komolyan, hogy a Biden adminisztráció 2023-ban, 12 év után “hirtelen” rájött, hogy milyen veszélyes is ez….. David Pressman szánalmas lépései egyike volt a szigorítás “elintézése”..…
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!