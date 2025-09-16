Szijjártó elárulta a titkot: Magyarország így tudja kivédeni az unió USA-val kötött tragikus vámmegállapodását

Noha az Európai Unió szempontjából „tragikusan rossz” az Egyesült Államokkal nemrégiben megkötött vámmegállapodás, Magyarország az amerikai beruházások érkezésével ki tudja védeni ennek a negatív hatásait, és idén már hét ilyet sikerült bejelenteni – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A tárcavezető a Support Services Group Europe Zrt. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai vállalatcsoport új, az egész kelet-közép-európai régiót kiszolgáló szolgáltató központot hoz létre Szekszárdon körülbelül 940 millió forint értékben, amihez az állam 282 millió forintos támogatást nyújt, ezzel elősegítve hetvenöt munkahely megteremtését. Beszédében kiemelte, hogy a kilenc országban mintegy tízezer embert foglalkoztató SSG idetelepülése

a hetedik amerikai beruházás Donald Trump elnök idén januári hivatalba lépése óta.

Ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy bár az Európai Unió szempontjából „tragikusan rossz” az Egyesült Államokkal nemrég megkötött vámmegállapodás, Magyarország az amerikai beruházások érkezésével ki tudja védeni ennek a negatív hatásait.

Az amerikai vállalatok több mint százezer főnek adnak munkát