Ft
Ft
25°C
15°C
Ft
Ft
25°C
15°C
09. 16.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 16.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
USA Szijjártó Péter Európai Unió

Szijjártó elárulta a titkot: Magyarország így tudja kivédeni az unió USA-val kötött tragikus vámmegállapodását

2025. szeptember 16. 11:12

Az amerikai vállalatok a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják jelenleg Magyarországon.

2025. szeptember 16. 11:12
null

Noha az Európai Unió szempontjából „tragikusan rossz” az Egyesült Államokkal nemrégiben megkötött vámmegállapodás, Magyarország az amerikai beruházások érkezésével ki tudja védeni ennek a negatív hatásait, és idén már hét ilyet sikerült bejelenteni – közölte a tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden Budapesten.

A tárcavezető a Support Services Group Europe Zrt. beruházásának bejelentésén arról számolt be, hogy az amerikai vállalatcsoport új, az egész kelet-közép-európai régiót kiszolgáló szolgáltató központot hoz létre Szekszárdon körülbelül 940 millió forint értékben, amihez az állam 282 millió forintos támogatást nyújt, ezzel elősegítve hetvenöt munkahely megteremtését. Beszédében kiemelte, hogy a kilenc országban mintegy tízezer embert foglalkoztató SSG idetelepülése 

a hetedik amerikai beruházás Donald Trump elnök idén januári hivatalba lépése óta.

Ennek kapcsán úgy vélekedett, hogy bár az Európai Unió szempontjából „tragikusan rossz” az Egyesült Államokkal nemrég megkötött vámmegállapodás, Magyarország az amerikai beruházások érkezésével ki tudja védeni ennek a negatív hatásait.

Az amerikai vállalatok több mint százezer főnek adnak munkát

Leszögezte, hogy az amerikai vállalatok a harmadik legnagyobb beruházói közösséget alkotják jelenleg Magyarországon, több mint százezer főnek adva munkát, és a két ország közötti kereskedelmi forgalom is rekordot döntött tavaly, amit idén sikerülhet megismételni.

„Az elmúlt tizenegy év során 145 amerikai vállalat magyarországi beruházásához biztosított támogatást a kormány, amelynek nyomán húszezer új munkahely jött létre Magyarországon” – mondta.

Szijjártó Péter ezután a jelenlegi kor súlyos kihívásaira is figyelmeztetett, rámutatva, hogy napjainkban új világgazdasági rend van kialakulóban, az eddigi status quo felborult, s ezzel párhuzamosan az európai versenyképesség drámaian leromlott az elhibázott brüsszeli döntések következtében.

Ezért a magyar kormány fontos feladatának nevezte azt, hogy a gazdaságot a lehető leginkább megóvja ezen rossz döntések hatásaitól, megvédje a kemény munkával elért eredményeket, így például a teljes foglalkoztatást, a növekedő béreket és Európa legalacsonyabb adóit.

(MTI)

Nyitókép: Facebook

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. szeptember 16. 13:24
Amerika a szolgáltatást kiszervezi a gyártást meg hazaviszi? A tej nem az internetből folyik :)
Válasz erre
0
0
kistv
2025. szeptember 16. 11:45
Szekszárdon körülbelül 940 millió forint értékben, amihez az állam 282 millió forintos támogatást nyújt Tehát 30 %-os hozzájárulás kellett ahhoz, hogy idehozzák? Ezért a summáért valószínűleg magyar vállalkozók is sorba álltak volna.
Válasz erre
0
0
chief Bromden
2025. szeptember 16. 11:36
Győzz meg, hogy nincs igazam.(†) Ez jobb mint az ÁFA biznisz.
Válasz erre
0
0
Galerida
2025. szeptember 16. 11:30
Vagyis a magyar árú ugyanúgy átmegy az amerikai szűrőn, mint az orosz olaj az indiai finomítón....és remélhetően ez nem viszi el a hasznot!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!