Egy szempillantás alatt összezúzták a románok álmát: most megismerhette a lakosság a könyörtelen igazságot

„Kolozsváron ne beszélj magyarul!” – ordította egy román nő a vasúti pályaudvar környékén.
Az is kiderült, hogy egy újabb kormány csak tetézné a bajt.
Pénteken derült ki, hogy a megelőző hónapban a román nettó átlagbérek 5,2 százalékkal nőttek az előző év azonos hónapjához képest. Ez – mivel júliusban még csak 7,8 százalék volt az infláció – a román statisztikai hivatal számítása szerint
azt jelenti, hogy a bérek reálértéke, azaz a vásárlóérték 2,4 százalékkal csappant meg egy év alatt,
számolt be a hírről a Világgazdaság.
Augusztusban – már látható, hogy a mínusz megközelíti majd az 5 százalékot, szeptemberben pedig talán el is éri. Tekintve, hogy az év hátralévő részében az infláció aligha csökken érdemben 10 százalék alá, borítékolható a szűk esztendő, hacsak a bérek hirtelen nem kezdenek el szépen emelkedni. Azonban nem árt felhívni rá a figyelmet, hogy jelenleg éppen az ellenkezője folyik, ugyanis a kormány az összeomlást elkerülendő megszorít.
A lap szerint azonban még az is megtörténhet, hogy megint a tartalékaikhoz nyúlnak, és ebben az esetben a kiskereskedelmi forgalom megint meglepetésekkel szolgál.
A vége azonban mindenképpen ugyanaz lesz: a fogyasztás visszaesése.
Hacsak meg nem bukik a megszorító kormány, és nem jön egy költekező, ez azonban még nagyobb bajt idézne elő.
