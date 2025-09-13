Ft
gazdaság kormány tartalék bér fizetés infláció átlagbér GDP fogyasztás Románia

Egy szempillantás alatt összezúzták a románok álmát: most megismerhette a lakosság a könyörtelen igazságot

2025. szeptember 13. 10:29

Az is kiderült, hogy egy újabb kormány csak tetézné a bajt.

2025. szeptember 13. 10:29
null

Pénteken derült ki, hogy a megelőző hónapban a román nettó átlagbérek 5,2 százalékkal nőttek az előző év azonos hónapjához képest. Ez – mivel júliusban még csak 7,8 százalék volt az infláció – a román statisztikai hivatal számítása szerint

azt jelenti, hogy a bérek reálértéke, azaz a vásárlóérték 2,4 százalékkal csappant meg egy év alatt,

számolt be a hírről a Világgazdaság.

Augusztusban – már látható, hogy a mínusz megközelíti majd az 5 százalékot, szeptemberben pedig talán el is éri. Tekintve, hogy az év hátralévő részében az infláció aligha csökken érdemben 10 százalék alá, borítékolható a szűk esztendő, hacsak a bérek hirtelen nem kezdenek el szépen emelkedni. Azonban nem árt felhívni rá a figyelmet, hogy jelenleg éppen az ellenkezője folyik, ugyanis a kormány az összeomlást elkerülendő megszorít.

A lap szerint azonban még az is megtörténhet, hogy megint a tartalékaikhoz nyúlnak, és ebben az esetben a kiskereskedelmi forgalom megint meglepetésekkel szolgál.

A vége azonban mindenképpen ugyanaz lesz: a fogyasztás visszaesése.

Hacsak meg nem bukik a megszorító kormány, és nem jön egy költekező, ez azonban még nagyobb bajt idézne elő.

A nyitókép illusztráció. Fotó: DANIEL MIHAILESCU / AFP

patriota-0
2025. szeptember 13. 10:50
Egy átlagos szombat romániában.
neszteklipschik
2025. szeptember 13. 10:47
"Bezzeg! Bezzeg! Bezzeg!"
Barna Kutya
2025. szeptember 13. 10:38
Majd előveszik a magyar kártyát, s nem lesz semmi baj. Ha van kit gyűlölni, az éhséget, s a hideget sem érezzük.
