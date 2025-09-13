Egy szempillantás alatt összezúzták a románok álmát: most megismerhette a lakosság a könyörtelen igazságot

Pénteken derült ki, hogy a megelőző hónapban a román nettó átlagbérek 5,2 százalékkal nőttek az előző év azonos hónapjához képest. Ez – mivel júliusban még csak 7,8 százalék volt az infláció – a román statisztikai hivatal számítása szerint

azt jelenti, hogy a bérek reálértéke, azaz a vásárlóérték 2,4 százalékkal csappant meg egy év alatt,

számolt be a hírről a Világgazdaság.

Augusztusban – már látható, hogy a mínusz megközelíti majd az 5 százalékot, szeptemberben pedig talán el is éri. Tekintve, hogy az év hátralévő részében az infláció aligha csökken érdemben 10 százalék alá, borítékolható a szűk esztendő, hacsak a bérek hirtelen nem kezdenek el szépen emelkedni. Azonban nem árt felhívni rá a figyelmet, hogy jelenleg éppen az ellenkezője folyik, ugyanis a kormány az összeomlást elkerülendő megszorít.

A lap szerint azonban még az is megtörténhet, hogy megint a tartalékaikhoz nyúlnak, és ebben az esetben a kiskereskedelmi forgalom megint meglepetésekkel szolgál.