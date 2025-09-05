Ft
rendőrség AUR magyarság Erdély magyarellenesség Kolozsvár magyarellenes Románia

Újabb magyarellenes incidens rázta meg Erdélyt: hatásos az AUR uszítása

2025. szeptember 05. 21:25

„Kolozsváron ne beszélj magyarul!” – ordította egy román nő a vasúti pályaudvar környékén.

2025. szeptember 05. 21:25
null

Újabb magyar nemzetiségű személy ellen irányuló incidens miatt indított bűnvádi eljárást a Kolozs megyei rendőrség, miután egy román nő „bozgornak” (hazátlan) nevezett egy magyar nőt Kolozsváron, mert az magyarul beszélt az utcán – számolt be pénteken a Krónika hírportál.

Az erdélyi közéleti portálnak a Kolozs megyei rendőr-főkapitányság szóvivője elmondta: hivatalból indult eljárás az incidens kapcsán a román Stiri de Cluj nevű hírportál cikke nyomán.

A történtekkel kapcsolatban erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával folyik kivizsgálás.

A csütörtökön történt kolozsvári incidensről Tudor Duica, a TEUS – Transilvania Noastra – Erdélyünk – Unser Siebenbürgen regionalista egyesület vezetője számolt be a Facebookon. Mint írta, a megfenyegetett magyar nő egyik barátjának a felesége. Duica barátja rövid beszámolóját is megosztotta, mely szerint az eset a vasúti pályaudvar környékén történt, amikor felesége telefonon magyarul beszélt egy magyarországi ügyfelével. Ekkor egy jól öltözött 50 év körüli nő agresszíven rászólt:

Bozgoroaica (a hazátlan nőnemű változata románul), magyarul beszélj otthon, ne Kolozsváron az utcán!”

A férj szerint felesége nem tudott válaszolni az inzultusra. Tudor Duica az incidens kapcsán leszögezte: hasonló megnyilvánulásnak nem lenne szabad megtörténnie, és a jelek szerint veszélyessé válik magyar nyelven beszélni a nyílt utcán Kolozsváron. „Szolidárisnak kell lennünk a magyarokkal, nem tehetjük ki őket e kretének kénye-kedvének, hiszen másképp nem nevezhetem őket” – írta Duica. A transzilvanista szervezet elnöke a több román párt által szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjére, Dan Tanasára utalt, aki nemrég egy bejegyzésében a nem román etnikumúak ellen hergelte követőit a Facebookon.

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

(MTI)

Partikula
2025. szeptember 05. 23:26
Hülyék mindenhol vannak a világon.
Válasz erre
0
0
grenki-2
2025. szeptember 05. 22:14
ALJAS ROHADT TOLVAJ PATKÁNYOK!
Válasz erre
1
0
neszteklipschik
2025. szeptember 05. 22:05
"Bezzeg! Bezzeg! Bezzeg!"
Válasz erre
3
0
Csigorin
2025. szeptember 05. 21:52
erdekes, arra hogy ki milyen nyelven beszel, valahogy mindig csak azok kurva erzekenyek akik loptak a foldjuket... Gyorben, Miskolcon vagy Budapesten senkit nem zavar ha egy roman romanul, egy szlovak szlovakul, vagy egy ukran ukranul beszel. Csak azok kotozkodnek, akik nem erzik otthon magukat :) Mint a romanok Erdelyben, vagy az ukranok Karpataljan vagy epp az oroszlakta reszeken.
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!