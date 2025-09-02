Ft
Ft
27°C
17°C
Ft
Ft
27°C
17°C
09. 02.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 02.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
erőszak magyarság támadás Erdély magyar Kolozsvár rasszizmus Románia áldozat

„Nincs keresnivalód ebben az országban”: kegyetlen támadás ért egy magyar férfit Erdélyben

2025. szeptember 02. 12:19

Az áldozat szerint támadója „bozgornak”, azaz hazátlannak nevezte.

2025. szeptember 02. 12:19
Románia

Magyarul beszélő férfira támadtak egy üzletben a Kolozsvár alvóvárosának számító Szászfenesen. A román rendőrség erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával hivatalból indított eljárás az ügyben – írta kedden az erdélyi Maszol hírportál.

Az esetről elsőként a kolozsvári Stiri de Cluj hírportál közölt cikket hétfőn az áldozat beszámolója alapján. A magyar férfi úgy nyilatkozott: a Kolozsvárral szomszédos Szászfenes egyik zöldségüzletében volt, amikor rátámadt és bántalmazta egy román férfi, miután hallotta, hogy magyarul beszélget feleségével.

Az áldozat szerint támadója „bozgornak” nevezte (a hazátlan jelentésű román kifejezést az erdélyi magyarokra használják Romániában),

és azt is mondta neki, hogy „nincs mit keresnie az országban”.

A Kolozs megyei rendőrség a hírportállal közölte, hogy a szászfenesi rendőrök hivatalból eljárást indítottak az ügyben erőszakra, gyűlöletre és diszkriminációra való uszítás gyanújával. A cikk szerint az eset megrökönyödést okozott a többnemzetiségű községben, ahova az elmúlt években sok fiatal család költözött Kolozsvárról, románok és magyarok egyaránt. Az áldozat hangsúlyozta, hogy Erdélyben született, magyar nemzetiségű román állampolgár.

A magyar férfi a hírportálnak nyilatkozva úgy értékelte, hogy a támadás mögött Dan Tanasának, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) parlamenti képviselőjének más etnikumúak ellen irányuló felhívásához lehet köze. Az ellenzéki politikus a Facebook-oldalán arra biztatta követőit, hogy ne fogadják el az általuk megrendelt küldeményt, ha azt nem egy román futár hozza ki, „ne bátorítsák a képesítés nélküli ázsiai és afrikai vendégmunkások importját”.

A magyar közösségi jelképek nyilvános használata ellen is perek tucatjait indító AUR-szóvivő megnyilvánulása ügyében az országos diszkriminációellenes tanács hivatalból indított eljárást.

Korábbi esetek

Romániában múlt héten, augusztus 26-án két ázsiai vendégmunkást is bántalmaztak Bukarestben és Kolozsváron. A fővárosi támadó – egy húszéves román állampolgár – „betolakodónak” és „négernek” nevezte áldozatát, és felszólította, hogy térjen vissza hazájába. A kolozsvári eset hátterében a támadó védőügyvédjének nyilatkozata szerint szexuális zaklatás állhat.

Az ügyvéd szerint a két nepáli vendégmunkás zaklatta az elkövető húgát és élettársát.

Egyikük a segítségükre siető hozzátartozójukat is hason ütötte, majd elmenekült. A roma nemzetiségű férfi így a másik nepálira támadt, bottal kezdte ütlegelni a fején, hátán és alsó végtagjain. Azután is folytatta, hogy az áldozata a földön feküdt. Az ázsiai férfi egy hete kómában van, válságos az állapota.

A román rendőrség mindkét ügyben bűnvádi eljárást indított, a támadók 30 napos előzetes letartoztatásban vannak.

(MTI)

Ezt is ajánljuk a témában

A nyitókép illusztráció. Fotó: MTI/EPA/Robert Ghement

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Cyklon
2025. szeptember 02. 13:33
Erdély sosem volt román föld, most sem az és soha nem is lesz az , hanem az aljas trianoni békediktátum által elcsatolt ősi magyar föld marad! Vesszen Trianon!
Válasz erre
5
0
pipa89
2025. szeptember 02. 13:29
A bilderberges brüsszeliták pedig gerjesztik a feszkót mindenütt, hogy minél könnyebben bele tudjanak valakit tolni a háborúba a volt keleti blokkból: ezek casus bellit csinálnak előbb-utóbb...
Válasz erre
6
0
nemecsekerno-007-01
2025. szeptember 02. 13:14
A románok maguk alatt vágják a fát, mi ráérünk. A Kárpátok nem fog hirtelen eltűnni, szóval dolgozik a földrajz. :))))))))))))))))))))))
Válasz erre
9
0
angie1
2025. szeptember 02. 13:04
Az AUR szépen megfér Meloni pártjában... Sőt, direkt lett felvéve, nehogy a Fidesz csatlakozzon hozzájuk, utána alakította meg a föni a Patriótákat, mert így nem ment az ECR-be. Szerintem jobban tette!
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!