Önostorozásba kezdtek a románok: most döbbentek rá, behozhatatlan hátrányba kerültek

Marius Niculescu véleménycikke ironikusan és pamflet stílusban bírálja a román kormány döntését, hogy a Kulturális Minisztérium élére Demeter András István magyar származású szakember került – számolt be róla a Evenimentul Zilei.

A szerző történelmi és kulturális összehasonlításon keresztül hangsúlyozza, hogy a magyar kultúra évszázadokkal előzi meg a románt,

és felveti: Románia saját kulturális deficitjét így próbálja pótolni. Kiemeli, hogy egy ilyen kinevezés Magyarországon elképzelhetetlen lenne, ott a nemzeti identitás védelme sokkal erősebb, míg Romániában apátia és közöny fogadja a döntést. Magyarország a cikkben a kulturális önazonosság példájaként jelenik meg.

A cikkben több fontos eseményt nevez meg a szerző Magyarország és Románia történelméből.

Például megemlíti, hogy Liszt Ferenc Európa nagy színpadain lépett fel már 1859-ben, amikor román a fejedelemségek egyesültek,

és megpróbálták megtalálni a közös ábécéjüket.