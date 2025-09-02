Ft
09. 02.
kedd
Önostorozásba kezdtek a románok: most döbbentek rá, behozhatatlan hátrányba kerültek

2025. szeptember 02. 10:13

A román sajtóban Magyarország a kulturális önazonosság példájaként jelenik meg.

2025. szeptember 02. 10:13
null

Marius Niculescu véleménycikke ironikusan és pamflet stílusban bírálja a román kormány döntését, hogy a Kulturális Minisztérium élére Demeter András István magyar származású szakember került – számolt be róla a Evenimentul Zilei.

A szerző történelmi és kulturális összehasonlításon keresztül hangsúlyozza, hogy a magyar kultúra évszázadokkal előzi meg a románt,

és felveti: Románia saját kulturális deficitjét így próbálja pótolni. Kiemeli, hogy egy ilyen kinevezés Magyarországon elképzelhetetlen lenne, ott a nemzeti identitás védelme sokkal erősebb, míg Romániában apátia és közöny fogadja a döntést. Magyarország a cikkben a kulturális önazonosság példájaként jelenik meg.

A cikkben több fontos eseményt nevez meg a szerző Magyarország és Románia történelméből.

Például megemlíti, hogy Liszt Ferenc Európa nagy színpadain lépett fel már 1859-ben, amikor román a fejedelemségek egyesültek,

és megpróbálták megtalálni a közös ábécéjüket.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Daniel MIHAILESCU / AFP

elmedoki
2025. szeptember 02. 11:49
Ez a kép valami tiszás rendezvényen készült? De mé lengetnek román zászlót?
Válasz erre
0
0
pipa89
2025. szeptember 02. 11:19
Hümm, a tükörben látszik már Erdély lenyúlása is??? Remélem eljön az igazi számvetés ideje is!!!!!!!!!!!!!!!! Autonómiát Erdélynek!
Válasz erre
1
0
Ehetős Odó
2025. szeptember 02. 10:51
Ócska vakarék nép ez a szőröstalpú bagázs. Egy dologra van eszük: árulással, aljassággal, az erősek seggének nyalásával területeket tudtak szerezni, országot tákoltak össze maguknak. De arra már nincs eszük, hogy üzemeltetni is tudják, aki nem a lipsi mantráknak hisz, hanem járt is Oláhország különféle vidékein, az, néhány kirakatvárost leszámítva, mint például Bucur pásztor alkotása, egy lerohadt, kosz országot lát. A Partiumban meg Erdélyben még úgy-ahogy felismerhetőek a hajdani pompás városok lerohasztott maradványai, persze az emelkedett oláh ízlés szerint átalakítva, megspékelve hatalmas, félkész vasbeton ortodox templomtorzókkal, szóval gyönyörű ez a Bezzegrománia. Eszembe is jut mindig kiváló cimborám bonmot-ja, amit helyszíni tapasztalatai ihlettek: "A román viszonyokkal két szűk réteg elégedett: a román milliárdos és a magyar liberális".
Válasz erre
2
0
polárüveg
2025. szeptember 02. 10:48
Az meg azután végképp betenné a kaput mások túlönérzetén, hogy a görög bölcsek mellett mindig ott volt egy olyan szkíta barát, akitől a görög bölcs általa bevallottan tanult. Erre mondják, hogy na ezt már nem! Pedig igen...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!