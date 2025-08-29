Toporzékol a román professzor: „Románia nem képes arra, amire Magyarország”

Nagyon büszke a volt román külügyminiszter: rádöbbent, a szerencse eddig csak Románia mellé szegődött
Adrian Severin arra is utalt, hogy egy kis ukrán terület is csurranhat még Romániának az ukrajnai háború után.
Érdekes felfedezésre jutott Dan Dungaciu.
Az Evenimentul Zilei szerzője Szováta példáján keresztül mutatja be, hogy magyarországi és romániai magyar befektetők sikeresen fejlesztették a várost, jelentős turisztikai központtá téve azt európai források és magánberuházások révén.
Dan Dungaciu, a Bukaresti Egyetem professzora szerint Magyarország „szinte hisztérikus diplomáciája” régiós szinten eredményes, míg Románia nem képes hasonló stratégiákra.
A helyi magyarság pozitívan értékeli a magyarországi beruházásokat, nem tartanak területi követelésektől. A cikk kiemeli, hogy az állami tulajdonban lévő gyermektábor sorsa is a befektetési érdeklődés függvénye.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
