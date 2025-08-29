Toporzékol a román professzor: „Románia nem képes arra, amire Magyarország”

Az Evenimentul Zilei szerzője Szováta példáján keresztül mutatja be, hogy magyarországi és romániai magyar befektetők sikeresen fejlesztették a várost, jelentős turisztikai központtá téve azt európai források és magánberuházások révén.

Dan Dungaciu, a Bukaresti Egyetem professzora szerint Magyarország „szinte hisztérikus diplomáciája” régiós szinten eredményes, míg Románia nem képes hasonló stratégiákra.

A helyi magyarság pozitívan értékeli a magyarországi beruházásokat, nem tartanak területi követelésektől. A cikk kiemeli, hogy az állami tulajdonban lévő gyermektábor sorsa is a befektetési érdeklődés függvénye.