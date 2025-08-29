Ft
Ft
33°C
17°C
Ft
Ft
33°C
17°C
08. 29.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 29.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Szováta Magyarország magyarság Erdély Székelyföld Orbán Viktor Európai Unió Románia

Toporzékol a román professzor: „Románia nem képes arra, amire Magyarország”

2025. augusztus 29. 10:59

Érdekes felfedezésre jutott Dan Dungaciu.

2025. augusztus 29. 10:59
null

Az Evenimentul Zilei szerzője Szováta példáján keresztül mutatja be, hogy magyarországi és romániai magyar befektetők sikeresen fejlesztették a várost, jelentős turisztikai központtá téve azt európai források és magánberuházások révén.

Dan Dungaciu, a Bukaresti Egyetem professzora szerint Magyarország „szinte hisztérikus diplomáciája” régiós szinten eredményes, míg Románia nem képes hasonló stratégiákra.

A helyi magyarság pozitívan értékeli a magyarországi beruházásokat, nem tartanak területi követelésektől. A cikk kiemeli, hogy az állami tulajdonban lévő gyermektábor sorsa is a befektetési érdeklődés függvénye.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Benko Vivien Cher

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
faszszopotiszaskocsogok
2025. augusztus 29. 11:25
Először nekik is ki kell rugdosni a kampósorrú zsidókat a bársonyszékekből ahhoz hogy oda jussanak ahol most mi vagyunk!
Válasz erre
0
0
angie1
2025. augusztus 29. 11:24
Majd a magyarok megmutatják, hogy hogyan kell valamit felvirágoztatni! Persze nem a poliska félék, mert azok csak névben magyarok!
Válasz erre
1
0
herden100
2025. augusztus 29. 11:23
Hajrá Parajd!
Válasz erre
1
0
vamonos-4
2025. augusztus 29. 11:23
magyarorszag semmire sem kepes
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!