Nagyon büszke a volt román külügyminiszter: rádöbbent, a szerencse eddig csak Románia mellé szegődött

Futótűzként terjed a hír Romániában: Erdély visszacsatolásáról írnak
Döbbenetes dolgokat állít a román lap.
Adrian Severin arra is utalt, hogy egy kis ukrán terület is csurranhat még Romániának az ukrajnai háború után.
Adrian Severin volt román külügyminiszter a román diplomácia jelentőségét hangsúlyozza, kiemelve, hogy az ország történelmi sikereit inkább diplomáciai, mint katonai úton érte el – számolt be róla az Evenimentul Zilei.
Adrian Severin megemlékezik még Ioan Donca volt nagykövet szerepéről a román-magyar kapcsolatok javításában az 1990-es években, amikor Budapesten szolgált, és rámutat, hogy Donca halála a román diplomácia hanyatlását jelzi.
A volt román külügyminiszter meglátása szerint Románia számára a diplomácia továbbra is kulcsfontosságú, különösen az ukrajnai háború fényében, azonban figyelmeztet:
a szerencsére nem lehet örökké alapozni.
Ennek alátámasztására azt is kihangsúlyozza Severin, hogy területileg mindig nagyobbá vált Románia, még az elvesztett háborúi után is. Nem véletlen, hogy még azt is elárulja, bízik a híres román diplomáciában az ukrán háború lezárását követően.
Magyarország konkrét említése Donca budapesti nagyköveti munkájához kapcsolódik, ahol cél volt a történelmi megbékélésen túlmutató, stabil román-magyar partnerség kialakítása.
Ezt is ajánljuk a témában
Döbbenetes dolgokat állít a román lap.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
Nyitókép: DAMIEN MEYER / AFP
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
A korábbi ukrán pénzügyminiszter annak örül, hogy már a terhes nők is harcolnak.
Kezd tisztulni a kép.
A lengyel külügyminiszter bemutatta, milyen a híres európai szolidaritás.