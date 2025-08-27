Nagyon büszke a volt román külügyminiszter: rádöbbent, a szerencse eddig csak Románia mellé szegődött

Adrian Severin volt román külügyminiszter a román diplomácia jelentőségét hangsúlyozza, kiemelve, hogy az ország történelmi sikereit inkább diplomáciai, mint katonai úton érte el – számolt be róla az Evenimentul Zilei.

Adrian Severin megemlékezik még Ioan Donca volt nagykövet szerepéről a román-magyar kapcsolatok javításában az 1990-es években, amikor Budapesten szolgált, és rámutat, hogy Donca halála a román diplomácia hanyatlását jelzi.

A volt román külügyminiszter meglátása szerint Románia számára a diplomácia továbbra is kulcsfontosságú, különösen az ukrajnai háború fényében, azonban figyelmeztet:

a szerencsére nem lehet örökké alapozni.

Ennek alátámasztására azt is kihangsúlyozza Severin, hogy területileg mindig nagyobbá vált Románia, még az elvesztett háborúi után is. Nem véletlen, hogy még azt is elárulja, bízik a híres román diplomáciában az ukrán háború lezárását követően.

Magyarország konkrét említése Donca budapesti nagyköveti munkájához kapcsolódik, ahol cél volt a történelmi megbékélésen túlmutató, stabil román-magyar partnerség kialakítása.