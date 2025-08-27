Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Bukarest háború Háború Ukrajnában Adrian Severin Magyarország Ukrajna Erdély Oroszország Székelyföld Románia

Nagyon büszke a volt román külügyminiszter: rádöbbent, a szerencse eddig csak Románia mellé szegődött

2025. augusztus 27. 12:06

Adrian Severin arra is utalt, hogy egy kis ukrán terület is csurranhat még Romániának az ukrajnai háború után.

2025. augusztus 27. 12:06
null

Adrian Severin volt román külügyminiszter a román diplomácia jelentőségét hangsúlyozza, kiemelve, hogy az ország történelmi sikereit inkább diplomáciai, mint katonai úton érte el – számolt be róla az Evenimentul Zilei.

Adrian Severin megemlékezik még Ioan Donca volt nagykövet szerepéről a román-magyar kapcsolatok javításában az 1990-es években, amikor Budapesten szolgált, és rámutat, hogy Donca halála a román diplomácia hanyatlását jelzi.

A volt román külügyminiszter meglátása szerint Románia számára a diplomácia továbbra is kulcsfontosságú, különösen az ukrajnai háború fényében, azonban figyelmeztet:

a szerencsére nem lehet örökké alapozni.

Ennek alátámasztására azt is kihangsúlyozza Severin, hogy területileg mindig nagyobbá vált Románia, még az elvesztett háborúi után is. Nem véletlen, hogy még azt is elárulja, bízik a híres román diplomáciában az ukrán háború lezárását követően.

Magyarország konkrét említése Donca budapesti nagyköveti munkájához kapcsolódik, ahol cél volt a történelmi megbékélésen túlmutató, stabil román-magyar partnerség kialakítása.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: DAMIEN MEYER / AFP

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
goldie-2
2025. augusztus 27. 12:47
Ha a szélkakast diplomatának lehet jellemezni, akkor igaza van.
Válasz erre
0
0
polárüveg
2025. augusztus 27. 12:33
Az ukránok mégis 9,5 milliós Magyarország nem létező területi igényétől rettegnek, nem a 19 milliós Románia LÉTEZŐ területi igényétől. Érdekesek ezek a tények-hazugságok keverékének hatása. Ki játszik kivel? Ukrajna, Románia egy csapat, a bábmesterek színháza.
Válasz erre
3
0
jan36
2025. augusztus 27. 12:20
Arról azért szemérmesen hallgat, hogy a "diplomácia" mellett, '19-ben még erőteljesen kirabolták a fél hazánkat is... Az, viszont érdekes, hogy a Kijevi bohócok szóbeli dörgedelme és fenyegetőzése elmaradt.
Válasz erre
3
0
zakar zoltán béla
2025. augusztus 27. 12:13
Ganajdombi
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!