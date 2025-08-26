Ft
Nagyváthy Sándor Leonyid Brezsnyev revízió Magyarország szovjetunió Apró Antal Erdély Kádár János Románia

Futótűzként terjed a hír Romániában: Erdély visszacsatolásáról írnak

2025. augusztus 26. 14:53

Döbbenetes dolgokat állít a román lap.

2025. augusztus 26. 14:53

Az Adevărul cikke szerint Nagyváthy Sándor, a Malév egykori alkalmazottja arról számolt be, hogy Kádár János, Magyarország volt kommunista vezetője 1971-ben egy repülőúton elárulta neki:

Leonyid Brezsnyev, az akkori SZKP főtitkára felvetette Erdély visszacsatolását Magyarországhoz.

Ezt a kedvező ajánlatot állítólag azért nem fogadta el akkor Magyarország vezetősége, mert de Kádárék szerint az erdélyi szegénység túl nagy terhet jelentett volna az országnak. A cikk szerint az ötletet akkor Fock Jenő, valamint Apró Antal sem támogatta.

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

