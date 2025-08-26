Felháborodott a román tudós: Hunyadi János román volt, és Orbán csak „kisajátítja” a nagy hadvezért

Megtört a jég Ausztriában: elismerték, hogy európai trenddé vált Orbán politikája
A magyar miniszterelnököt ma már sok tagállam követi.
A valóságtól teljesen elrugaszkodott „elemzés” látott napvilágot.
A román Adevarul.ro elemzése szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapestről irányított propagandája a romániai magyar közösséget célozza, főként kulturális és történelmi „kisajátítás” révén.
A cikk példaként említi a Hunyadi Jánosról szóló, Orbán által finanszírozott sorozatot, amelyben Hunyadit magyarként, nem románként ábrázolják, ezzel erősítve a magyar identitástudatot Romániában.
Orbán Viktor saját magát is Hunyadihoz hasonlítja, a keresztény Európa védelmezőjeként mutatva be. A cikk szerint a Fidesz jelentős forrásokat fordít a romániai magyar közösség információs elszigetelésére és saját narratívájának terjesztésére. A cikk szerzője, Matei Blănaru a Bukaresti Egyetem doktorandusza, LARICS szakértő.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP