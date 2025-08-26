Ft
hunyadi jános román propaganda Magyarország magyarság sorozat Erdély kereszténység Orbán Viktor Románia

Felháborodott a román tudós: Hunyadi János román volt, és Orbán csak „kisajátítja” a nagy hadvezért

2025. augusztus 26. 11:10

A valóságtól teljesen elrugaszkodott „elemzés” látott napvilágot.

2025. augusztus 26. 11:10
null

A román Adevarul.ro elemzése szerint Orbán Viktor magyar miniszterelnök Budapestről irányított propagandája a romániai magyar közösséget célozza, főként kulturális és történelmi „kisajátítás” révén.

A cikk példaként említi a Hunyadi Jánosról szóló, Orbán által finanszírozott sorozatot, amelyben Hunyadit magyarként, nem románként ábrázolják, ezzel erősítve a magyar identitástudatot Romániában.

Orbán Viktor saját magát is Hunyadihoz hasonlítja, a keresztény Európa védelmezőjeként mutatva be. A cikk szerint a Fidesz jelentős forrásokat fordít a romániai magyar közösség információs elszigetelésére és saját narratívájának terjesztésére.  A cikk szerzője, Matei Blănaru a Bukaresti Egyetem doktorandusza, LARICS szakértő.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Daniel MIHAILESCU / AFP

