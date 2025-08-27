Csillagos ötös: óriási csíkszeredai kiütés a korábbi magyar válogatott vezérletével

Igaza volt a Mandinernek: itt folytatja a magyar válogatott gólkirály
Több mint 450 NB I-es mérkőzés van a lábában, 103 gólt szerzett a magyar élvonalban.
Megsemmisítő diadallal jutott tovább a Román Kupa selejtezőjéből a Csíkszereda, az új igazolás Eppel Márton egy mesterötössel szomorította a Voluntarit.
Az FK Csíkszereda szerda este egy 8–1-es(!) idegenbeli kiütéssel búcsúztatta a Voluntarit a Román Kupa selejtezőjében.
A román másodosztály negyedik helyén álló hazaiak csak 6–0-nál tudtak szépíteni a végtelenül egyoldalú mérkőzésen, amelyen a végeredményt is beállító korábbi magyar válogatott csatár,
Eppel Márton nem mindennapi fegyvertényt hajtott végre: 75 perc leforgása alatt mesterötöst jegyzett!
A 2016/17-es NB I-es idény gólkirálya a nyáron szerződött Nyíregyházáról a román élvonal abszolút újoncának számító Csíkszeredához, az átigazolásról elsőként éppen a Mandiner adott hírt.
(Nyitókép: FK Csíkszereda)