Csillagos ötös: óriási csíkszeredai kiütés a korábbi magyar válogatott vezérletével

Az FK Csíkszereda szerda este egy 8–1-es(!) idegenbeli kiütéssel búcsúztatta a Voluntarit a Román Kupa selejtezőjében.

A román másodosztály negyedik helyén álló hazaiak csak 6–0-nál tudtak szépíteni a végtelenül egyoldalú mérkőzésen, amelyen a végeredményt is beállító korábbi magyar válogatott csatár,

Eppel Márton nem mindennapi fegyvertényt hajtott végre: 75 perc leforgása alatt mesterötöst jegyzett!

A 2016/17-es NB I-es idény gólkirálya a nyáron szerződött Nyíregyházáról a román élvonal abszolút újoncának számító Csíkszeredához, az átigazolásról elsőként éppen a Mandiner adott hírt.