08. 27.
szerda
Voluntari mesterötös Csíkszereda Román Kupa Eppel Márton

Csillagos ötös: óriási csíkszeredai kiütés a korábbi magyar válogatott vezérletével

2025. augusztus 27. 20:05

Megsemmisítő diadallal jutott tovább a Román Kupa selejtezőjéből a Csíkszereda, az új igazolás Eppel Márton egy mesterötössel szomorította a Voluntarit.

2025. augusztus 27. 20:05
Eppel Szereda

Az FK Csíkszereda szerda este egy 8–1-es(!) idegenbeli kiütéssel búcsúztatta a Voluntarit a Román Kupa selejtezőjében. 

A román másodosztály negyedik helyén álló hazaiak csak 6–0-nál tudtak szépíteni a végtelenül egyoldalú mérkőzésen, amelyen a végeredményt is beállító korábbi magyar válogatott csatár, 

Eppel Márton nem mindennapi fegyvertényt hajtott végre: 75 perc leforgása alatt mesterötöst jegyzett! 

A 2016/17-es NB I-es idény gólkirálya a nyáron szerződött Nyíregyházáról a román élvonal abszolút újoncának számító Csíkszeredához, az átigazolásról elsőként éppen a Mandiner adott hírt. 

(Nyitókép: FK Csíkszereda)

